Varşova'da 30 robot, Dijital İşler Bakanlığı önünde yapay zeka düzenlemesi istedi

Polonya'da yaklaşık 30 robot, Dijital İşler Bakanlığı önünde hükümetin yapay zekaya ilişkin düzenleme yapmamasını protesto etti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da geçtiğimiz pazartesi günü robotlar sokağa inerek protesto düzenledi. Polonya Dijital İşler Bakanlığı önünde toplanan farklı tiplerdeki yaklaşık 30 robot, hükümetin yapay zekaya ilişkin bir düzenleme yapmamasını protesto etti. Robotlar, ellerinde bayrak sallayarak, "İş yerlerini savunun", "Kuralların zamanı geldi" ve "Beklemeyin, düzenleyin" sloganları attı.

Protesto, "yapay zeka ve robotlaşmanın iş gücü piyasasını nasıl etkilediği" konusunda tartışma başlatmayı amaçlayan Democratism adlı girişim tarafından organize edildi.

Yapay zeka destekli insansı robotlardan biri olan Agibot A3, yaptığı açıklamada, "Burada bulunan robotlar, bu teknolojinin halihazırda bir gerçeklik olduğunu göstermek amacıyla burada" dedi.

Organizatör Grzegorz Kulis, yaptığı açıklamada, "Özellikle insanların, insansı robotlar ve yapay zeka tarafından yerlerinin alınması konusuna dikkat çekmek istiyoruz. Şimdi tepki vermezsek, yakında bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz" ifadelerini kullanarak, çalışanları koruyan ve bir kalkan görevi görecek kural ve düzenlemelere duyulan ihtiyaca dikkat çekti.

Polonya basını, protestocu robotların Delta Robots tarafından geliştirildiğini belirtti.

Bakan robotları ziyaret etti

Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, bakanlık binasının önündeki robotları ziyaret ederek organizatör Kulis ile görüştü. Gawkowski, toplanan protestoculara Polonya'nın yapay zeka piyasasına denetim getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi olduğunu hatırlattı ve şirketlerin yapay zeka çözümlerini daha geniş çapta kullanıma sunmadan önce test etmelerine imkan sağlayacak düzenleyici deneme ortamlarının yanı sıra Yapay Zekanın Geliştirilmesi ve Güvenliği Komisyonu kurulması planını açıkladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, geçtiğimiz temmuz ayında bakanlık tarafından sunulan ve AB'nin Yapay Zeka Yasası'nın uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzalayarak yasalaştırmıştı.