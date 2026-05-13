Vezirköprü MTAL\'den Bilim Şöleni

Samsun'un Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(MTAL) öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK Bilim Fuarı yoğun katılımla açıldı.

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen fuarın açılışına Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kurdele kesiminin ardından fuar alanını gezen protokol üyeleri, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Teknoloji, bilim ve mesleki alanlarda hazırlanan projeler ziyaretçilerden ilgi gördü.

Programda konuşan Okul Müdürü Fazıl Gezer, öğrencilerin uzun süredir emek vererek hazırladığı projelerin sergilendiğini belirterek, "Öğrencilerimizin ortaya koyduğu çalışmalar bizleri gururlandırıyor. Gençlerimizin üretkenliği ve araştırmacı yönü geleceğimiz adına umut veriyor" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ise okulun uluslararası başarılarına dikkat çekerek, "Bu yıl dünya çapında elde edilen derece bizler için önemli bir motivasyon oldu. Bundan sonraki süreçte daha büyük başarıları konuşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Özgür Kaya da meslek liselerinin önemine vurgu yaparak, öğrencilerin elde ettiği başarıların doğru yatırımların sonucu olduğunu söyledi.

Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisinin ardından sona erdi. - SAMSUN