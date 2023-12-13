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Vivo S18 Serisi Globale Vivo V30 İsmiyle Gelecek - Son Dakika
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Vivo S18 Serisi Globale Vivo V30 İsmiyle Gelecek

Vivo'nun genişletme çalışmaları kapsamında tanıtılması beklenen S18 serisi, globale Vivo V30 ismiyle gelecek. İki model arasında tasarım farkı olmayacak ve benzer özelliklere sahip olacaklar.

Vivo S18 Serisi Globale Vivo V30 İsmiyle Gelecek
13.12.2023 - 19:13,
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Ürün yelpazesini genişletmek için mesaisini sürdüren Vivo'da bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen S18 serisi için geri sayım başladı. Akıllı telefonların 14 Aralık'ta tanıtılması beklenirken, son raporlar serinin globale hangi isimle geleceğini ortaya koyuyor.

Vivo S18 globale hangi isimle gelecek?

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Vivo S18, globale Vivo V30 ismiyle gelecek. Bilindiği gibi Çinli akıllı telefon üreticileri arasında yeniden markalanma olayı bir hayli meşhur. Bu durumda iki modelin isimleri ve tasarımları farklı olmasına rağmen temelde aynı özellikleri paylaşacaklar. Aynı şekilde S18 Pro modelinin V30 Pro ve S18e'nin ise V30 Lite olarak yeniden markalanacağı söyleniyor.

Son raporları göz önüne alırsak, Vivo S18 ve V30 modelleri arasında herhangi bir tasarım farklılığı mevcut olmayacak. Burada kare bir kamera kurulumunun karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Dahası, LED flaşın kameraların hemen altındaki kare bölgeye konumlandırıldığını belirtelim. Kırmızı, siyah, mor ve yeşil renk seçenekleri ile gelecek cihazın arka panelinde ise çeşitli çicek desenlerinin kullanıldığını görebiliyoruz. Önde ise ince çerçevelere sahip delikli bir ekran tasarımının yer alacağı ifade ediliyor. Son olarak Vivo V30 ailesinin tanıtım tarihi şimdilik bilinmiyor. Ancak kaynaklar, 2024'ün ilk ayları üzerinde duruyor.

12 GB RAM'li Vivo V30 Lite ortaya çıktı! İşte özellikleri

Kullanıcılara fikir vermesi açısından seriyle ilgili bugüne dek sızdırılan teknik özellikler şöyle;

ÖzelliklerVivo S18Vivo S18 ProVivo S18eİşlemciSnapdragon 7 Gen 3Dimensity 9200 Plus–RAM8 GB, 12 GB, 16 GB8 GB, 12 GB, 16 GB–Depolama256 GB, 512 GB256 GB, 512 GB–Renk SeçenekleriHuaxia Kırmızısı, Siyah, Mor, Deniz YeşiliHuaxia Kırmızısı, Siyah, Mor, Deniz YeşiliBulut Gazlı Bez Beyaz, Glow Purple, Starry Night BlackÖn Kamera–50 MP ön kamera, çift yumuşak LED flaşOIS özellikli çift kameraArka Kameralar50 MP ana kamera (Sony IMX920), 50 MP ultra geniş kamera (Samsung JN1), 12 MP portre kamera (Sony IMX663)––AI ModeliBlue Heart AI modeli (altı milyar parametre)Blue Heart AI modeli (altı milyar parametre)–EkranKavisli kenarlı OLED, 120Hz yenileme hızıKavisli kenarlı OLED, 120Hz yenileme hızıDüz ekran, Aura LED flaşŞarj Yeteneği80W, Pro modelinde 100W şarj seçeneği iddiası80W, Pro modelinde 100W şarj seçeneği iddiası80WPil Kapasitesi––4.800mAhCihaz Kalınlığı––7,69 mm ince profil

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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