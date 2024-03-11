vivo T3 5G Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

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Son dönemlerde akıllı telefon pazarındaki payını önemli seviyede artıran vivo, bu başarısını sürdürebilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, yakın zamanda yeni T3 5G modeli ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Merakla beklenen vivo T3 5G modelinin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı.

vivo T3 5G özellikleri ve fiyatı (Beklenen)

Kısa süre önce ortaya çıkan bilgilere göre vivo T3 5G, 6.67 inç boyutunda AMOLED ekranla gelecek. Full HD+ çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek ve 1800 nit tepe parlaklık sunacak.

MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7200 işlemcisinden güç alacak vivo T3 5G, 8 GB RAM ile gelecek. Ayrıca 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri olacak. 44W hızlı şarjdan beslenen 5,000mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek.

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Ön tarafında 16 Megapiksel özçekim kamerasına yer verecek akıllı telefonun arka kasasında üçlü kamera kurulumu yer alacak. Bu kurulumsa 50 Megapiksel Sony IMX882 ana kamera + 2 Megapiksel bokeh lens + Flicker sensöründen oluşacak. Bu kameralar ile 4K'da 30 FPS video kaydı alınabilecek.

Beklenen vivo T3 5G özellikleri şu şekilde sıralandı;