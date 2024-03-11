Son dönemlerde akıllı telefon pazarındaki payını önemli seviyede artıran vivo, bu başarısını sürdürebilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, yakın zamanda yeni T3 5G modeli ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Merakla beklenen vivo T3 5G modelinin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı.
vivo T3 5G özellikleri ve fiyatı (Beklenen)
Kısa süre önce ortaya çıkan bilgilere göre vivo T3 5G, 6.67 inç boyutunda AMOLED ekranla gelecek. Full HD+ çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek ve 1800 nit tepe parlaklık sunacak.
MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7200 işlemcisinden güç alacak vivo T3 5G, 8 GB RAM ile gelecek. Ayrıca 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri olacak. 44W hızlı şarjdan beslenen 5,000mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek.
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Ön tarafında 16 Megapiksel özçekim kamerasına yer verecek akıllı telefonun arka kasasında üçlü kamera kurulumu yer alacak. Bu kurulumsa 50 Megapiksel Sony IMX882 ana kamera + 2 Megapiksel bokeh lens + Flicker sensöründen oluşacak. Bu kameralar ile 4K'da 30 FPS video kaydı alınabilecek.
Beklenen vivo T3 5G özellikleri şu şekilde sıralandı;
Full HD+ çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 1800 nit maksimum parlaklıkİşlemciMediaTek Dimensity 7200RAM8 GBDepolama128 GB/ 256 GB + microSD kart desteği (maksimum 1TB)Arka Kamera50 Megapiksel Sony IMX882 ana kamera + 2 Megapiksel bokeh lens + Flicker sensörüVideo Kaydı4K 30fpsÖn Kamera16 MegapikselBatarya5,000mAh, 44W FlashCharge desteğiSesÇift stereo hoparlörSu ve Toz DirenciIP545G DesteğiVarRenk SeçenekleriCrystal Flake, Cosmic BlueTahmini Fiyat240 dolar Sızan bilgilere göre vivo T3 5G başlangıç fiyatı 240 dolar olacak. İlk olarak Hindistan'da piyasaya sürülmesi beklenen modelin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belirsiz. Son Dakika › Teknoloji › vivo T3 5G Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı - Son Dakika Renault Grubu çatısı altında olan Fransız premium ve spor otomobil markası Alpine, Türkiye pazarına giriş yaptı. Bursa Uludağ'da yapılan lansman ile birlikte marka yeni modellerini tanıttı. Alpine A110 ailesi, 3 farklı modelden oluşuyor ve hepsinde 4 silindirli 1.8 turbo motor ve çift ıslak kavramalı Getrag yedi vitesli otomatik şanzıman bulunuyor. A110, hafiflik ve çevik hareket kabiliyeti sayesinde 0'dan 100 km hıza 4,2 ila 4,5 saniyede ulaşabiliyor. Fiyatları ise A110 için 5 milyon 900 bin TL, A110 GT için 6 milyon 800 bin TL ve A110 S için 7 milyon TL olarak belirlendi. Epic Games Store, dönemsel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bahar indirimlerinin ne zaman başlayacağı merak edilirken, internete sızan bilgilere göre indirimler 14 Mart'ta başlayacak ve 28 Mart'ta sona erecek. Bu indirimlerde popüler oyunlar da kampanya kapsamında olacak. Apple'ın iPhone satışlarındaki artış, Güney Kore'de Samsung'un liderliğini sarsarak Apple'ı dünya genelinde akıllı telefon satışlarında zirveye taşıdı. iPhone'un popülerliğinin artmasında teknolojik özelliklerinin gelişmesi, kullanıcı dostu arayüzü ve fiyatının düşmesi etkili oldu. Samsung'un pazar payını kaybetmesinde ise Android pazarındaki rekabetin artması, yenilik eksikliği ve monoton tasarım etkili oldu. Minecraft, sınırsız bir dünya sunan popüler bir oyun. Bir oyuncu, 10 milyon blok yürüyerek yeni araziler keşfetti. Oluşan araziler oyuncuları şaşırttı. NVIDIA GTC 2024 etkinliği, 18-21 Mart tarihleri arasında San Jose Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek ve 16 bin'den fazla kişiyi yerinde, 300 bin'den fazla kişiyi ise çevrimiçi ağırlayacak. Etkinlikte, aralarında Refik Anadol'un da bulunduğu dünyaca ünlü sanatçıların üretken yapay zeka çalışmaları da yer alacak. NVIDIA'nın Geliştirici Programlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Greg Estes, etkinliğin yapay zekanın ileriye doğru adımlarını yansıttığını belirtiyor. Etkinlik, yapay zekanın iş dünyası ve toplum üzerindeki etkilerini, gelişimini ve potansiyelini keşfetmek için önemli bir fırsat sunuyor. vivo, ürün kataloğunu genişletmek için yoğun mesai harcıyor. Yakın zamanda piyasaya sürülecek olan vivo X Fold 3'ün özellikleri ve performansı hakkında bilgiler ortaya çıktı. vivo V2324HA adlı modelin Geekbench testinde görüntülendiği ve MediaTek Dimensity 9300+ işlemciye sahip olduğu belirlendi. 12 GB RAM ve Android 14 işletim sistemiyle gelecek olan telefonun diğer özellikleri ise henüz açıklanmadı. Markalara soruyoruz serimizin ilk bölümünde, sosyal medyadan sorduğunuz ve merek ettiğiniz soruları ASUS Türkiye'den Özerk Ihlamur'a sorduk. Asus'un teknik PR pozisyonunda çalışan Ihlamur, Asus'un ürün ve iş faaliyetlerine dair çeşitli konuları ele aldı. Ayrıca, Asus'un telefon segmentine girişi ve Türkiye pazarındaki durumu hakkında bilgi verdi. Ihlamur, Asus'un ürün çeşitliliği ve iç yapılarına dair kişisel deneyimlerini paylaşarak işe alım sürecine ışık tuttu. Ayrıca, Asus'un tasarım kalitesi ve ürünlerin fiyatlandırması hakkında soruları yanıtladı. Çinli otomobil üreticisi Nio'nun yeni ET9 modeli, otomobiller için benzersiz bir özellik sunuyor ve elektrikli aracın şasisi, karı temizlemek için bir köpek gibi sallanıyor. Bu sistem, aracın her dört tekerleğindeki ayrı ayrı kontrol edilebilen hidrolikler sayesinde mümkün oluyor. Nio'nun bu yenilikçi özelliği, kullanıcılara zaman ve emek tasarrufu sağlayarak elektrikli araçların kullanım kolaylığını artırıyor. NVIDIA, GeForce RTX 50 serisi (Blackwell) ürünlerini geliştiriyor. Blackwell ailesinin Ada Lovelace serisinden farklı olmayan bellek arayüzü yapılandırmalarına sahip olacağı iddia ediliyor. Blackwell serisinin GDDR7 belleği destekleyeceği tahmin ediliyor ve performansı önemli ölçüde artırabileceği düşünülüyor. Blackwell GPU bellek konfigürasyonları, RTX 50 serisinin bellek kapasitesi ve arayüz genişliğini kapsıyor. NVIDIA'nın RTX 50 Blackwell serisi, oyun ve yapay zeka uygulamalarında yeni bir dönem başlatacak gibi görünüyor. Bilim insanları, yapay zekanın eğitimi ve büyük veri işlemleri için matematiksel işlemleri gerçekleştirebilen yeni bir biyobilgisayar çipi geliştirdi. Bu çip, modifiye edilmiş DNA molekülleri üzerinde veri depolayarak ve mikroakışkan kanallar kullanarak temel hesaplamalar yapabiliyor. DNA tabanlı veri işleme, depolama ve hesaplama bileşenlerini aynı bileşenle gerçekleştirebilme avantajı sağlıyor ve veri işleme verimliliğini artırıyor. Araştırmacılar, bu cihazı ölçeklendirerek bir gün yapay zeka sistemlerini eğitmek için kullanmayı umuyorlar. Morris II adlı virüs, yapay zeka hizmetlerini hedef alarak kişisel verileri çalma, propaganda yayma ve kimlik avı saldırıları yapma yeteneğine sahiptir. Bu virüs, yapay zeka destekli sistemlere sızarak manipülasyon yapabilmekte ve zararlı komutlar ekleyerek kendini çoğaltabilmektedir. Yapay zeka teknolojilerinin güvenlik yönleri ve olası zayıf noktaları tartışılmaktadır.
ÖzellikDeğerEkran6.67 inç AMOLED
Full HD+ çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
1800 nit maksimum parlaklıkİşlemciMediaTek Dimensity 7200RAM8 GBDepolama128 GB/ 256 GB + microSD kart desteği (maksimum 1TB)Arka Kamera50 Megapiksel Sony IMX882 ana kamera + 2 Megapiksel bokeh lens + Flicker sensörüVideo Kaydı4K 30fpsÖn Kamera16 MegapikselBatarya5,000mAh, 44W FlashCharge desteğiSesÇift stereo hoparlörSu ve Toz DirenciIP545G DesteğiVarRenk SeçenekleriCrystal Flake, Cosmic BlueTahmini Fiyat240 dolar
Sızan bilgilere göre vivo T3 5G başlangıç fiyatı 240 dolar olacak. İlk olarak Hindistan'da piyasaya sürülmesi beklenen modelin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belirsiz.
Son Dakika › Teknoloji › vivo T3 5G Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı - Son Dakika
Renault Grubu çatısı altında olan Fransız premium ve spor otomobil markası Alpine, Türkiye pazarına giriş yaptı. Bursa Uludağ'da yapılan lansman ile birlikte marka yeni modellerini tanıttı. Alpine A110 ailesi, 3 farklı modelden oluşuyor ve hepsinde 4 silindirli 1.8 turbo motor ve çift ıslak kavramalı Getrag yedi vitesli otomatik şanzıman bulunuyor. A110, hafiflik ve çevik hareket kabiliyeti sayesinde 0'dan 100 km hıza 4,2 ila 4,5 saniyede ulaşabiliyor. Fiyatları ise A110 için 5 milyon 900 bin TL, A110 GT için 6 milyon 800 bin TL ve A110 S için 7 milyon TL olarak belirlendi.
Epic Games Store, dönemsel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bahar indirimlerinin ne zaman başlayacağı merak edilirken, internete sızan bilgilere göre indirimler 14 Mart'ta başlayacak ve 28 Mart'ta sona erecek. Bu indirimlerde popüler oyunlar da kampanya kapsamında olacak.
Apple'ın iPhone satışlarındaki artış, Güney Kore'de Samsung'un liderliğini sarsarak Apple'ı dünya genelinde akıllı telefon satışlarında zirveye taşıdı. iPhone'un popülerliğinin artmasında teknolojik özelliklerinin gelişmesi, kullanıcı dostu arayüzü ve fiyatının düşmesi etkili oldu. Samsung'un pazar payını kaybetmesinde ise Android pazarındaki rekabetin artması, yenilik eksikliği ve monoton tasarım etkili oldu.
Minecraft, sınırsız bir dünya sunan popüler bir oyun. Bir oyuncu, 10 milyon blok yürüyerek yeni araziler keşfetti. Oluşan araziler oyuncuları şaşırttı.
NVIDIA GTC 2024 etkinliği, 18-21 Mart tarihleri arasında San Jose Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek ve 16 bin'den fazla kişiyi yerinde, 300 bin'den fazla kişiyi ise çevrimiçi ağırlayacak. Etkinlikte, aralarında Refik Anadol'un da bulunduğu dünyaca ünlü sanatçıların üretken yapay zeka çalışmaları da yer alacak. NVIDIA'nın Geliştirici Programlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Greg Estes, etkinliğin yapay zekanın ileriye doğru adımlarını yansıttığını belirtiyor. Etkinlik, yapay zekanın iş dünyası ve toplum üzerindeki etkilerini, gelişimini ve potansiyelini keşfetmek için önemli bir fırsat sunuyor.
vivo, ürün kataloğunu genişletmek için yoğun mesai harcıyor. Yakın zamanda piyasaya sürülecek olan vivo X Fold 3'ün özellikleri ve performansı hakkında bilgiler ortaya çıktı. vivo V2324HA adlı modelin Geekbench testinde görüntülendiği ve MediaTek Dimensity 9300+ işlemciye sahip olduğu belirlendi. 12 GB RAM ve Android 14 işletim sistemiyle gelecek olan telefonun diğer özellikleri ise henüz açıklanmadı.
Markalara soruyoruz serimizin ilk bölümünde, sosyal medyadan sorduğunuz ve merek ettiğiniz soruları ASUS Türkiye'den Özerk Ihlamur'a sorduk. Asus'un teknik PR pozisyonunda çalışan Ihlamur, Asus'un ürün ve iş faaliyetlerine dair çeşitli konuları ele aldı. Ayrıca, Asus'un telefon segmentine girişi ve Türkiye pazarındaki durumu hakkında bilgi verdi. Ihlamur, Asus'un ürün çeşitliliği ve iç yapılarına dair kişisel deneyimlerini paylaşarak işe alım sürecine ışık tuttu. Ayrıca, Asus'un tasarım kalitesi ve ürünlerin fiyatlandırması hakkında soruları yanıtladı.
Çinli otomobil üreticisi Nio'nun yeni ET9 modeli, otomobiller için benzersiz bir özellik sunuyor ve elektrikli aracın şasisi, karı temizlemek için bir köpek gibi sallanıyor. Bu sistem, aracın her dört tekerleğindeki ayrı ayrı kontrol edilebilen hidrolikler sayesinde mümkün oluyor. Nio'nun bu yenilikçi özelliği, kullanıcılara zaman ve emek tasarrufu sağlayarak elektrikli araçların kullanım kolaylığını artırıyor.
NVIDIA, GeForce RTX 50 serisi (Blackwell) ürünlerini geliştiriyor. Blackwell ailesinin Ada Lovelace serisinden farklı olmayan bellek arayüzü yapılandırmalarına sahip olacağı iddia ediliyor. Blackwell serisinin GDDR7 belleği destekleyeceği tahmin ediliyor ve performansı önemli ölçüde artırabileceği düşünülüyor. Blackwell GPU bellek konfigürasyonları, RTX 50 serisinin bellek kapasitesi ve arayüz genişliğini kapsıyor. NVIDIA'nın RTX 50 Blackwell serisi, oyun ve yapay zeka uygulamalarında yeni bir dönem başlatacak gibi görünüyor.
Bilim insanları, yapay zekanın eğitimi ve büyük veri işlemleri için matematiksel işlemleri gerçekleştirebilen yeni bir biyobilgisayar çipi geliştirdi. Bu çip, modifiye edilmiş DNA molekülleri üzerinde veri depolayarak ve mikroakışkan kanallar kullanarak temel hesaplamalar yapabiliyor. DNA tabanlı veri işleme, depolama ve hesaplama bileşenlerini aynı bileşenle gerçekleştirebilme avantajı sağlıyor ve veri işleme verimliliğini artırıyor. Araştırmacılar, bu cihazı ölçeklendirerek bir gün yapay zeka sistemlerini eğitmek için kullanmayı umuyorlar.
Morris II adlı virüs, yapay zeka hizmetlerini hedef alarak kişisel verileri çalma, propaganda yayma ve kimlik avı saldırıları yapma yeteneğine sahiptir. Bu virüs, yapay zeka destekli sistemlere sızarak manipülasyon yapabilmekte ve zararlı komutlar ekleyerek kendini çoğaltabilmektedir. Yapay zeka teknolojilerinin güvenlik yönleri ve olası zayıf noktaları tartışılmaktadır.
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