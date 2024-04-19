Android telefon piyasası her geçen gün daha da çeşitleniyor. Büyük bir pazar haline gelen Android'lere bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ortaya çıkan vivo'nun merakla beklenen telefonu vivo V30e 5G'nin şimdi de lansman tarihi duyuruldu. Üretici firma tarafından doğrulanan lansman tarihine göre vivo V30e 5G birkaç hafta içerisinde tanıtılacak. İşte vivo V30e 5G lansman tarihi ve beklenen özellikleri…
vivo V30e 5G, en ince telefon olarak tanıtılacak
Bir süredir vivo tarafındaki hareketlilik ve paylaşımlarla V serisindeki bir sonraki telefona hazırlık yapılıyordu. Sonunda firma, vivo V30e 5G lansmanı ile ilgili tanıtımlara bir son vererek tanıtım tarihini duyurdu. Resmi duyurulara göre V30e 5G, Hindistan'da 2 Mayıs'ta piyasaya sürülecek.
Ortaya atılan iddialara göre 7.69 mm kalınlığı ve 5,500 mAh bataryası ile vivo v30e 5G, Hindistan pazarındaki en ince akıllı telefon olacak. Aura ışığı, Akıllı Renk Sıcaklığı Ayarı, ve Düğün Tarzı Portre gibi özellikleri ile V30e 5G, kullanıcılara iyi bir deneyim sunacak gibi duruyor.
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Gelin birlikte beklenen özelliklere bir göz atalım. Sızdırılan raporlara göre V30e 5G, 6.78 inçlik Full HD+ ve 120Hz yenileme oranına sahip AMOLED ekran ile geliyor. İşlemci tarafında Snapdragon 6 Gen 1'den güç alacak cihaz, 8GB dahili ve 8GB sanal olarak toplamda 16GB RAM'e sahip olacak. Dahası yeni telefon 128GB ve 256GB depolama seçenekleriyle tanıtılacak.
Mücevher kesim tasarıma sahip olacak cihaz, Kadife Kırmızı ve İpek Mavisi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Android 14 sistemi üzerinde çalışacak olan telefon, toza ve suya dayanıklılık için IP64 sertifikasına sahip. İşte vivo V30e 5G beklenen özellikleri:
FHD+ çözünürlük 120 Hz yenileme hızıİşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1RAM: 8 GB (+8 GB sanal)Depolama: 128GB, 256 GBBatarya: 5.500 mAh, 45W hızlı şarjKamera: OIS destekli Sony IMX882 ana kameraRenk Seçenekleri: Kadife Kırmızı, İpek Mavisi Son Dakika › Teknoloji › vivo V30e 5G lansman tarihi ve beklenen özellikleri - Son Dakika Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, İslahiye ilçesinde yapımı devam eden iş yerlerini incelemek üzere İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve Belediye Başkanı Kemal Vural ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi'ne ziyarette bulundu. Daha sonra ise Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Yeşil Endüstri Bölgesi ilan edilen Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. vivo, V30 modelinin ardından uygun fiyatlı V30 Lite modelini Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor. V30 Lite, 80W Hızlı Şarj teknolojisi ve 4 yıl pil garantisi ile dikkat çekiyor. Telefon sadece 30 dakikada yüzde 80 şarj olabiliyor. Ayrıca, 120 Hz Ultra Vision AMOLED ekranı ve pil sağlığı takip fonksiyonu gibi özelliklerle kullanıcılara üst seviye bir deneyim sunuyor. Türk fizikçi Furkan Öztürk, Harvard Üniversitesi Fizik Bölümünden 'Gertrude ve Maurice Goldhaber' ödülünü kazandı. Öztürk'ün çalışması, homokiral moleküllerin kökenini aydınlatarak bilim çevrelerinde çığır açıcı bir keşif olarak değerlendirildi. Öztürk, doktora derecesini aldıktan sonra kendi laboratuvarını açmayı ve yaşamın kökenleri üzerine yoğunlaşan araştırmalarını sürdürmeyi planlıyor. Son zamanlarda vatandaşlar, özellikle diş ve göz hastalıkları gibi kliniklerinden randevu alma konusunda büyük zorluklar yaşıyor. Sağlık Bakanlığı, bu soruna çözüm olarak 1 gün öncesinden onaylanmamış randevuları geçersiz kabul edecek yeni bir sistem kullanmaya başlayacak. Bu sistemle randevu alamama sorunu kalıcı olarak çözülmeye çalışılacak. 2003 yılında seyirciye sunulan Oldboy filmi, yapımcısı Park Chan-wook tarafından dizi versiyonu için hazırlanıyor. Lionsgate Television firmasıyla anlaşma yapılan dizi, İngilizce dilinde olacak ve yoğun duygusal derinlik taşıyacak. Çekimlerin ne zaman başlayacağı ve yayın tarihi henüz belirsiz. Netflix'in yayımladığı mali rapora göre, 2024'ün ilk çeyreğinde 9.33 milyar dolar gelir elde ederek 10 milyon yeni abone kazandığı açıklandı. Şirketin beklentileri aşması ve reklamlı plan tercih eden abonelerin yüzde 40'ının gelir kaynağı olması dikkat çekti. Razer Kishi Ultra adlı yeni mobil oyun kontrolcüsü, Android/iOS/PC için kullanılabiliyor. Ergonomik tasarımı ve ışıklandırma detayıyla dikkat çekiyor. Kishi Ultra, konsol ve PC gamepad'lerine benzer özelliklere sahip. Android telefon, iPhone ve iPad mini gibi 8 inç'e kadar tabletlerle uyumlu olacak. Ayrıca Razer'ın HD haptics özelliğini de destekliyor. Kishi Ultra fiyatı 149,99 dolar olarak belirlendi. Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan Aram Kaynak, atık malzemelerden yaptığı robotik malzemelerle büyük beğeni topladı. 2 yıl önce hobi olarak başladığı çalışmayla şimdi teknolojik aletler yapıyor. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Balıkesir Şubesi, Dünya Amatör Telsizcilik Günü'nü özel bir etkinlikle kutladı. Uluslararası Amatör Radyo Birliği'nin kuruluş günü olan 18 Nisan, dünya genelinde amatör telsizcilik kuruluşları tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Amatör telsizciliğin iletişim gücünü bireylere veren önemli bir hobi olduğunu belirten TRAC Balıkesir Şubesi Dernek Başkan Yardımcısı Soner Targut, önümüzdeki yıl Amatör Telsizcilerin 100. yılını kutlayacaklarını ve daha kapsamlı etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.
ÖzellikDetayEkran: 6.78 inç – AMOLED
FHD+ çözünürlük
120 Hz yenileme hızıİşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1RAM: 8 GB (+8 GB sanal)Depolama: 128GB, 256 GBBatarya: 5.500 mAh, 45W hızlı şarjKamera: OIS destekli Sony IMX882 ana kameraRenk Seçenekleri: Kadife Kırmızı, İpek Mavisi
Son Dakika › Teknoloji › vivo V30e 5G lansman tarihi ve beklenen özellikleri - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, İslahiye ilçesinde yapımı devam eden iş yerlerini incelemek üzere İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve Belediye Başkanı Kemal Vural ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi'ne ziyarette bulundu. Daha sonra ise Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Yeşil Endüstri Bölgesi ilan edilen Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
vivo, V30 modelinin ardından uygun fiyatlı V30 Lite modelini Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor. V30 Lite, 80W Hızlı Şarj teknolojisi ve 4 yıl pil garantisi ile dikkat çekiyor. Telefon sadece 30 dakikada yüzde 80 şarj olabiliyor. Ayrıca, 120 Hz Ultra Vision AMOLED ekranı ve pil sağlığı takip fonksiyonu gibi özelliklerle kullanıcılara üst seviye bir deneyim sunuyor.
Türk fizikçi Furkan Öztürk, Harvard Üniversitesi Fizik Bölümünden 'Gertrude ve Maurice Goldhaber' ödülünü kazandı. Öztürk'ün çalışması, homokiral moleküllerin kökenini aydınlatarak bilim çevrelerinde çığır açıcı bir keşif olarak değerlendirildi. Öztürk, doktora derecesini aldıktan sonra kendi laboratuvarını açmayı ve yaşamın kökenleri üzerine yoğunlaşan araştırmalarını sürdürmeyi planlıyor.
Son zamanlarda vatandaşlar, özellikle diş ve göz hastalıkları gibi kliniklerinden randevu alma konusunda büyük zorluklar yaşıyor. Sağlık Bakanlığı, bu soruna çözüm olarak 1 gün öncesinden onaylanmamış randevuları geçersiz kabul edecek yeni bir sistem kullanmaya başlayacak. Bu sistemle randevu alamama sorunu kalıcı olarak çözülmeye çalışılacak.
2003 yılında seyirciye sunulan Oldboy filmi, yapımcısı Park Chan-wook tarafından dizi versiyonu için hazırlanıyor. Lionsgate Television firmasıyla anlaşma yapılan dizi, İngilizce dilinde olacak ve yoğun duygusal derinlik taşıyacak. Çekimlerin ne zaman başlayacağı ve yayın tarihi henüz belirsiz.
Netflix'in yayımladığı mali rapora göre, 2024'ün ilk çeyreğinde 9.33 milyar dolar gelir elde ederek 10 milyon yeni abone kazandığı açıklandı. Şirketin beklentileri aşması ve reklamlı plan tercih eden abonelerin yüzde 40'ının gelir kaynağı olması dikkat çekti.
Razer Kishi Ultra adlı yeni mobil oyun kontrolcüsü, Android/iOS/PC için kullanılabiliyor. Ergonomik tasarımı ve ışıklandırma detayıyla dikkat çekiyor. Kishi Ultra, konsol ve PC gamepad'lerine benzer özelliklere sahip. Android telefon, iPhone ve iPad mini gibi 8 inç'e kadar tabletlerle uyumlu olacak. Ayrıca Razer'ın HD haptics özelliğini de destekliyor. Kishi Ultra fiyatı 149,99 dolar olarak belirlendi.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan Aram Kaynak, atık malzemelerden yaptığı robotik malzemelerle büyük beğeni topladı. 2 yıl önce hobi olarak başladığı çalışmayla şimdi teknolojik aletler yapıyor.
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Balıkesir Şubesi, Dünya Amatör Telsizcilik Günü'nü özel bir etkinlikle kutladı. Uluslararası Amatör Radyo Birliği'nin kuruluş günü olan 18 Nisan, dünya genelinde amatör telsizcilik kuruluşları tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Amatör telsizciliğin iletişim gücünü bireylere veren önemli bir hobi olduğunu belirten TRAC Balıkesir Şubesi Dernek Başkan Yardımcısı Soner Targut, önümüzdeki yıl Amatör Telsizcilerin 100. yılını kutlayacaklarını ve daha kapsamlı etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.
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