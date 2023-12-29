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Vivo X100s: Fiyat performans odaklı yeni akıllı telefon yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak - Son Dakika
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Vivo X100s: Fiyat performans odaklı yeni akıllı telefon yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak

Vivo X100s modeli, 6,78 inç 1,5K çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızı sunan 8T OLED bir panel, MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 50 MP Samsung JN1 ultra geniş açı ve 64 MP OmniVision OV64B periskop telefoto kameralar, 32 MP ön kamera, 5.000 mAh pil gibi özelliklerle geliyor. Nisan 2024'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Vivo X100s: Fiyat performans odaklı yeni akıllı telefon yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak
29.12.2023 - 14:28,
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Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Vivo'nun çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Vivo X100s modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili ortaya çıkan raporların ortak noktası fiyat performans odaklı olacağı yönünde. Son olarak cihazla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Vivo X100s kullanıcılara neler sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, Vivo X100s modelinin teknik özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon 6,78 inç 1,5K çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızı sunan 8T OLED bir panel ile gelecek. Dahası, cihazın delikli bir ekran tasarımını benimsemesi bekleniyor.

Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 9300 işlemcisinin yer alması bekleniyor. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.25 GHz ARM Cortex-X4, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-X4 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A720 çekirdeklerine ek olarak Immortalis-G720 MC12 grafik birimine ev sahipliği yapacak. Bunun dışında 120W ve hatta 80W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lik pillerden beslenecek.

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Modelde üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Burada 50 Megapiksel Samsung JN1 ultra geniş açı ve 3x optik yakınlaştırmalı 64 Megapiksel OmniVision OV64B periskop telefoto ve optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50 Megapiksel Sony IMX920 sensörlerine yer verilecek. Ayrıca önde 32 Megapiksel selfie kamerasının kullanılması kuvvetle muhtemel.

Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ise şimdilik belli değil. Ancak iddialara göre Nisan 2024'te Vivo X100 Pro+ ile birlikte piyasaya sürülecek.

Vivo X100 ve Vivo X100 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikVivo X100Vivo X100 ProEkran: 6.78 inç, 1.5K AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık, HDR10+6.78 inç, 1.5K AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık, HDR10+İşlemci: MediaTek Dimensity 9300MediaTek Dimensity 9300RAM: 12 GB/ 16 GB12 GB/ 16 GBDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TB256 GB/ 512 GB/ 1 TBBatarya: 5.000 mAh5.400 mAhŞarj120 W hızlı şarj100 W hızlı şarj

50 W kablosuz şarjÖn Kamera: 32 Megapiksel32 MegapikselArka Kamera: – 50 Megapiksel, OIS ana kamera

– 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera

– 64 Megapiksel telefoto lens– 50 Megapiksel, OIS ana kamera

– 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera

– 50 Megapiksel telefoto lensİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4Android 14 tabanlı OriginOS 4Parmak İzi Okuyucusu: VarVarDayanıklılık: Toz ve suya karşı dayanıklılık (IP54)Toz ve suya karşı dayanıklılık (IP54)Bağlantı: WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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Vivo, NFC, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Vivo X100s: Fiyat performans odaklı yeni akıllı telefon yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak - Son Dakika
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