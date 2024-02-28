vivo X100s Özellikleri Ortaya Çıktı

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vivo, yeni ürünleri için yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, yakın zamanda yeni akıllı telefonlar tanıtacak. Bunlardan birisi de üst segmentte yer alacak X100s. Merakla beklenen vivo X100s modelinin özellikleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

vivo X100s özellikleri neler olacak?

Güvenilir tipster Digital Chat Station (DCS) tarafından kısa süre önce ortaya çıkarılan bilgilere göre vivo X100s, metal çerçeve ve cam arka kasa ile gelecek. Cihaz, Full HD+ çözünürlüğe sahip OLED ekrana yer verecek.

MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9300+ işlemcisinden güç alacak. Öte yandan 100W kablolu şarj ile beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek. Son olarak cihazın parmak izi okuyucusuna sahip olacağı ve dört renk seçeneğiyle geleceği de sızan bilgiler arasında yer alıyor.

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Beklenen vivo X100s teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;