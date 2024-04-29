vivo Y18e: Teknik Özellikleri ve Fiyatı

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Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için ürün yelpazesini genişletmeye devam eden vivo, bu doğrultuda uzun bir süredir merakla beklenen Y18e modelini duyurdu. Cihaz, vadettikleri ile dikkat çekti. İşte vivo Y18e teknik özellikleri…

vivo Y18e özellikleri

MediaTek tarafından üretilen Helio G85 işlemcisinden güç alan vivo Y18e modeli, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile geliyor. Akıllı telefon, 6,56 inç boyutunda LCD ekranla geliyor. HD+ çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 90 Hz yenileme hızı ile destekleniyor.

Ön tarafında f/2.2 diyafram aralığına sahip 5 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren telefonun arka kasasında ise ikili kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulumsa 13 Megapiksel ana + 0.08 Megapiksel yardımcı kameralardan oluşuyor.

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Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 üzerinde çalışan vivo Y18e, 15W hızında şarjdan beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Öte yandan Dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS bağlantıyı destekliyorken, USB 2.0 yuvasına yer veriyor.

vivo Y18e teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;