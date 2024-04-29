vivo Y18e: Teknik Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
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Teknoloji

vivo Y18e: Teknik Özellikleri ve Fiyatı

vivo Y18e: Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için ürün yelpazesini genişleten vivo, uzun bir süredir beklenen Y18e modelini duyurdu. MediaTek Helio G85 işlemcisi, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı, 6,56 inç HD+ LCD ekran, 13 MP + 0.08 MP arka kamera, 5 MP ön kamera, 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan vivo Y18e'nin fiyatı henüz belirsiz.

29.04.2024 15:10
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Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için ürün yelpazesini genişletmeye devam eden vivo, bu doğrultuda uzun bir süredir merakla beklenen Y18e modelini duyurdu. Cihaz, vadettikleri ile dikkat çekti. İşte vivo Y18e teknik özellikleri…

vivo Y18e özellikleri

MediaTek tarafından üretilen Helio G85 işlemcisinden güç alan vivo Y18e modeli, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile geliyor. Akıllı telefon, 6,56 inç boyutunda LCD ekranla geliyor. HD+ çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 90 Hz yenileme hızı ile destekleniyor.

vivo Y18e: Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Ön tarafında f/2.2 diyafram aralığına sahip 5 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren telefonun arka kasasında ise ikili kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulumsa 13 Megapiksel ana + 0.08 Megapiksel yardımcı kameralardan oluşuyor.

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Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 üzerinde çalışan vivo Y18e, 15W hızında şarjdan beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Öte yandan Dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS bağlantıyı destekliyorken, USB 2.0 yuvasına yer veriyor.

vivo Y18e teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikAçıklamaBoyutlar163.63 x 75.85 x 8.39 mmAğırlık185 gramEkran6,56 inç LCD, HD+ (1612 x 720), 90 Hz yenileme hızıÖn Kamera5 Megapiksel, f/2.2 diyaframArka Kamera13 Megapiksel ana kamera, f/2.2

0.08 Megapiksel, f/3.0İşlemciMediaTek Helio G85İşletim SistemiAndroid 14 tabanlı FunTouch OS 14RAM4 GB LPDDR4XDepolama64 GB eMMC 5.1Batarya5000 mAh, 15W şarjŞarj BağlantısıUSB 2.0BağlantıDual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPSBağlantı PortlarıUSB-C portu, 3.5mm ses jakıDiğerIP54 sertifikası (toz geçirmez ve suya dayanıklı)

vivo Y18e fiyatı henüz belirsiz fakat özellikleri göz önünde bulundurulduğunda uygun fiyatlı olabileceğini belirtelim. Markadan bununla ilgili açıklama gelecektir.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji vivo Y18e: Teknik Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika

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