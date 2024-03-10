vivo, ürün kataloğunu genişletmek için yoğun mesai harcıyor. Yakın zamanda katlanabilir Android telefon olan vivo X Fold 3'ü tanıtmaya hazırlanan şirket, birden fazla model üzerinde çalışıyor. Son olarak vivo V2324HA adlı bir model, Geekbench performans testinde görüntülendi.
vivo V2324HA Geekbench raporu
Bilmeyenler için Geekbench, bir cihazın işlemci ve bellek performansını test etmek için kullanılan bir yazılımdır. Telefonun gerçekleştirdiği işlemlerin hızını ve verimliliğini ölçen bu yazılım, cihaza bir puan verir.
Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen vivo X100s Pro olduğu tahmin edilen vivo V2324HA modelindeki işlemcinin bir adet 3,4 GHz hızında Cortex-X4, üç adet 2,85 GHz hızında Cortex-X4 ve dört adet 2,0 GHz hızında Cortex-A720 çekirdeklerinden oluştuğu görülüyor.
Bu bilgiler, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9300'ü işaret etse de birincil çekirdeğin saat hızında bir farklılık var. Buna göre Dimensity 9300+ olabilir.
vivo X Fold 3 tanıtım afişleri sızdırıldı! Özellikleri ve fiyatı belli oldu
12 GB RAM ile geleceği görülen akıllı telefonun, Android 14 üzerinde çalışacağı bilgisi de yer alıyor. Bunlar dışında göze çarpan başka bir detay yok. Önümüzdeki günlerde yeni model ile ilgili daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.
vivo V2324HA (vivo X100s Pro) modelinin beklenen özellikleri şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo'nun yeni akıllı telefonundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › vivo, yeni katlanabilir telefonu vivo X Fold 3'ü tanıtmaya hazırlanıyor - Son Dakika Apple'ın iPhone satışlarındaki artış, Güney Kore'de Samsung'un liderliğini sarsarak Apple'ı dünya genelinde akıllı telefon satışlarında zirveye taşıdı. iPhone'un popülerliğinin artmasında teknolojik özelliklerinin gelişmesi, kullanıcı dostu arayüzü ve fiyatının düşmesi etkili oldu. Samsung'un pazar payını kaybetmesinde ise Android pazarındaki rekabetin artması, yenilik eksikliği ve monoton tasarım etkili oldu. Minecraft, sınırsız bir dünya sunan popüler bir oyun. Bir oyuncu, 10 milyon blok yürüyerek yeni araziler keşfetti. Oluşan araziler oyuncuları şaşırttı. 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Ihlamur, Asus'un ürün çeşitliliği ve iç yapılarına dair kişisel deneyimlerini paylaşarak işe alım sürecine ışık tuttu. Ayrıca, Asus'un tasarım kalitesi ve ürünlerin fiyatlandırması hakkında soruları yanıtladı. Çinli otomobil üreticisi Nio'nun yeni ET9 modeli, otomobiller için benzersiz bir özellik sunuyor ve elektrikli aracın şasisi, karı temizlemek için bir köpek gibi sallanıyor. Bu sistem, aracın her dört tekerleğindeki ayrı ayrı kontrol edilebilen hidrolikler sayesinde mümkün oluyor. Nio'nun bu yenilikçi özelliği, kullanıcılara zaman ve emek tasarrufu sağlayarak elektrikli araçların kullanım kolaylığını artırıyor. NVIDIA, GeForce RTX 50 serisi (Blackwell) ürünlerini geliştiriyor. Blackwell ailesinin Ada Lovelace serisinden farklı olmayan bellek arayüzü yapılandırmalarına sahip olacağı iddia ediliyor. Blackwell serisinin GDDR7 belleği destekleyeceği tahmin ediliyor ve performansı önemli ölçüde artırabileceği düşünülüyor. 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ÖzellikDetayModelvivo V2324HA (vivo X100s Pro)İşlemciMediaTek Dimensity 9300+Çekirdek YapısıCortex-X4: 1x 3.4 GHz, Cortex-X4: 3x 2.85 GHz, Cortex-A720: 4x 2.0 GHzRAM12 GBİşletim SistemiAndroid 14
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo'nun yeni akıllı telefonundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › vivo, yeni katlanabilir telefonu vivo X Fold 3'ü tanıtmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Apple'ın iPhone satışlarındaki artış, Güney Kore'de Samsung'un liderliğini sarsarak Apple'ı dünya genelinde akıllı telefon satışlarında zirveye taşıdı. iPhone'un popülerliğinin artmasında teknolojik özelliklerinin gelişmesi, kullanıcı dostu arayüzü ve fiyatının düşmesi etkili oldu. Samsung'un pazar payını kaybetmesinde ise Android pazarındaki rekabetin artması, yenilik eksikliği ve monoton tasarım etkili oldu.
Minecraft, sınırsız bir dünya sunan popüler bir oyun. Bir oyuncu, 10 milyon blok yürüyerek yeni araziler keşfetti. Oluşan araziler oyuncuları şaşırttı.
NVIDIA GTC 2024 etkinliği, 18-21 Mart tarihleri arasında San Jose Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek ve 16 bin'den fazla kişiyi yerinde, 300 bin'den fazla kişiyi ise çevrimiçi ağırlayacak. Etkinlikte, aralarında Refik Anadol'un da bulunduğu dünyaca ünlü sanatçıların üretken yapay zeka çalışmaları da yer alacak. NVIDIA'nın Geliştirici Programlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Greg Estes, etkinliğin yapay zekanın ileriye doğru adımlarını yansıttığını belirtiyor. Etkinlik, yapay zekanın iş dünyası ve toplum üzerindeki etkilerini, gelişimini ve potansiyelini keşfetmek için önemli bir fırsat sunuyor.
Markalara soruyoruz serimizin ilk bölümünde, sosyal medyadan sorduğunuz ve merek ettiğiniz soruları ASUS Türkiye'den Özerk Ihlamur'a sorduk. Asus'un teknik PR pozisyonunda çalışan Ihlamur, Asus'un ürün ve iş faaliyetlerine dair çeşitli konuları ele aldı. Ayrıca, Asus'un telefon segmentine girişi ve Türkiye pazarındaki durumu hakkında bilgi verdi. Ihlamur, Asus'un ürün çeşitliliği ve iç yapılarına dair kişisel deneyimlerini paylaşarak işe alım sürecine ışık tuttu. Ayrıca, Asus'un tasarım kalitesi ve ürünlerin fiyatlandırması hakkında soruları yanıtladı.
Çinli otomobil üreticisi Nio'nun yeni ET9 modeli, otomobiller için benzersiz bir özellik sunuyor ve elektrikli aracın şasisi, karı temizlemek için bir köpek gibi sallanıyor. Bu sistem, aracın her dört tekerleğindeki ayrı ayrı kontrol edilebilen hidrolikler sayesinde mümkün oluyor. Nio'nun bu yenilikçi özelliği, kullanıcılara zaman ve emek tasarrufu sağlayarak elektrikli araçların kullanım kolaylığını artırıyor.
NVIDIA, GeForce RTX 50 serisi (Blackwell) ürünlerini geliştiriyor. Blackwell ailesinin Ada Lovelace serisinden farklı olmayan bellek arayüzü yapılandırmalarına sahip olacağı iddia ediliyor. Blackwell serisinin GDDR7 belleği destekleyeceği tahmin ediliyor ve performansı önemli ölçüde artırabileceği düşünülüyor. Blackwell GPU bellek konfigürasyonları, RTX 50 serisinin bellek kapasitesi ve arayüz genişliğini kapsıyor. NVIDIA'nın RTX 50 Blackwell serisi, oyun ve yapay zeka uygulamalarında yeni bir dönem başlatacak gibi görünüyor.
Valve'ın Steam Deck OLED modeli, 1.500 saatlik kullanım sonrasında ekran yanması belirtileri göstermeye başlıyor. Bağımsız testlerde, 1.000 ile 1.500 saat arasında hafif görüntü tutma sorunları ortaya çıktığı tespit edildi. Kullanıcılar, parlaklık ayarlarını düşük tutarak ve HDR kullanımına dikkat ederek ekran ömrünü uzatabilirler.
Bilim insanları, yapay zekanın eğitimi ve büyük veri işlemleri için matematiksel işlemleri gerçekleştirebilen yeni bir biyobilgisayar çipi geliştirdi. Bu çip, modifiye edilmiş DNA molekülleri üzerinde veri depolayarak ve mikroakışkan kanallar kullanarak temel hesaplamalar yapabiliyor. DNA tabanlı veri işleme, depolama ve hesaplama bileşenlerini aynı bileşenle gerçekleştirebilme avantajı sağlıyor ve veri işleme verimliliğini artırıyor. Araştırmacılar, bu cihazı ölçeklendirerek bir gün yapay zeka sistemlerini eğitmek için kullanmayı umuyorlar.
Morris II adlı virüs, yapay zeka hizmetlerini hedef alarak kişisel verileri çalma, propaganda yayma ve kimlik avı saldırıları yapma yeteneğine sahiptir. Bu virüs, yapay zeka destekli sistemlere sızarak manipülasyon yapabilmekte ve zararlı komutlar ekleyerek kendini çoğaltabilmektedir. Yapay zeka teknolojilerinin güvenlik yönleri ve olası zayıf noktaları tartışılmaktadır.
F-35 Ortak Program Ofisi (JPO) sözcüsü, F-35A modelinin operasyonel olarak B61-12 termonükleer bomba taşıma sertifikası onayını aldığını açıkladı. F-35A artık nükleer başlığa sahip bomba taşıyabilecek. Bu hamle, F35-A'yı hem konvansiyonel hem de nükleer silah taşıyabilen 'çift yetenekli' bir uçak haline getiriyor. Sertifikasyonun NATO müttefiklerine sürecin Ocak 2024'e kadar tamamlanacağı yönünde verilen sözden aylar önce alındığı belirtildi.
Xiaomi 15 serisinin selefinden daha yüksek fiyatlara satılacağı ve Pro modelinin de aynı durumda olduğu iddia ediliyor. Fiyat artışının sebebi olarak üst düzey bileşenler ve özellikler gösteriliyor. Serinin Pro modeli dünyanın en yüksek ekran gövde oranına sahip olacak. Ayrıca, serinin ekim ayında tanıtılacağı ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemciyle güçlendirileceği söyleniyor.
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