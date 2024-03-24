Windows ve Android gibi işletim sistemlerine popüler olarak tercih edilen üçüncü taraf video oynatıcısı VLC Player, son aylarda beklenmedik bir engellemeyle karşı karşıya kalıyor. Google Play Store'da 100 milyondan fazla indirilen VLC Android uygulaması, geçtiğimiz yazdan bu yana güncelleme alamıyor. Geliştiricisi ise Google'ı suçluyor.
VLC Android uygulaması neden güncellenmiyor?
VideoLAN Client'ın kısaltması olan VLC; on yılı aşkın süredir Android'de mevcut. Play Store'da 100 milyondan fazla indirme sayısıyla birçok kullanıcı için temel bir uygulama haline geldi. Ancak kullanıcılar son aylarda güncelleme eksikliğinden şikayet etmeye başladı.
Geçen yazdan bu yana Google Play Store'da güncelleme almaması ise dikkat çekti. Geliştirici şirket VideoLAN konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Google tarafından dayatılan bazı kısıtlamaları uygulamak istemediklerini söyleyen geliştirici, güncellemelere izin verilmediğini ifade etti.
312132132
VideoLAN, Google ile yaşanan çıkmaza ışık tutmak için önemli ifadeler kullandı. Google'ın VLC uygulamasına özel imzalama anahtarlarına erişim istediğini söyledi. Ancak bu, projenin bağımsız ve açık kaynaklı yapısını tehlikeye atabilir.
Bilmeyenler için imzalama anahtarları, uygulama güncellemelerinin resmi kaynaklardan geldiğini doğrulamak için kullanılıyor. Ancak bunları Google'a teslim etmek VideoLAN'ın ilkelerine aykırı.
Google ayrıca uygulamaların güncelleme alabilmesi için Android API'larda bazı şartlara sahip. VLC Android 11 ve önceki Android TV sürümlerine güncelleme veriyor olsa da, Google tarafında bu bazı sıkıntılara yol açıyor. VideoLAN, hala eski Android TV'leri kullanan on milyonlarca kişi olduğunu, bu yüzden eski sistemlere güncelleme vermeyi tercih ettiğini söyledi.
Henüz iki şirket arasında bir uzlaşma sağlanamadı. Bu da VLC kullanıcılarının güncellemeleri Play Store dışı kaynaklardan yüklemek zorunda kalabileceği anlamına geliyor.
Son Dakika › Teknoloji › VLC Android Uygulaması Google Engeline Takıldı - Son Dakika
Tesla'nın akıllı telefon dünyasına potansiyel bir girişini temsil eden Tesla Model Pi adlı akıllı telefon konsept tasarımı, Tesla'nın ürün dünyasını bir araya getirmeyi amaçlıyor. Telefonun özellikleri arasında elektrikli otomobil kontrolü, Neuralink bağlantısı, alev silahı uygulaması bağlantısı, Starlink uydu bağlantısı, Marscoin madenciliği ve astrofotoğrafçılık yapma yeteneği bulunuyor. Tasarım, Tesla müşterileri yanı sıra Apple ve Samsung kullanıcıları arasında da ilgi çekebilir.
Meta, WhatsApp'a yeni özellikler ekleyerek mesajlaşma uygulamalarındaki rekabeti artırmayı hedefliyor. WhatsApp kullanıcıları artık bireysel ve grup sohbetlerinde üç mesaja kadar sabitleme imkanına sahip olacak. Kullanıcılar metin, resim ve anketler gibi farklı türdeki mesajları sabitleyebilecek ve sabitleme süresini belirleyebilecekler. Sabitlenen mesajlar belirli bir süre sonra otomatik olarak kaldırılacak ve grup yöneticileri üyelerin mesajları sabitlemesine izin verebilecek.
Shenzhen'de düzenlenecek olan 8. Dünya Drone Kongresi'ne yaklaşık 500 işletme katılacak. Kongreye 110'dan fazla ülkeden 10.000'den fazla sektör uzmanı, akademisyen ve girişimci katılacak. Kongrede alçak irtifa ekonomisi, insansız hava araçları ve yapay zeka robotları gibi konular ele alınacak.
Payload Studios tarafından geliştirilen Terratech Worlds, Steam'de erken erişime açıldı. Oyuncular, hareketli bir uzaylı gezegenine giderek keşifler yapacak, üsler inşa edecek ve uzaylı tehditlerinden kurtulmak için araçlar üretecekler. Oyun, Minecraft, Valheim ve Rust gibi yapımların sevilen özelliklerini bir arada sunuyor ve 13 dolarlık bir fiyatla satışa sunuluyor. Terratech Worlds, geniş açık dünyasıyla dikkat çekiyor ve altı oyuncuya kadar bir araya gelerek çevresel tehlikelere karşı birlik olma imkanı sunuyor. Geliştirici Payload Studios, oyuncu geri bildirimlerine göre oyunu geliştireceğini ve yeni biyomlar, gezegenler, binalar ve araçlar ekleyeceğini belirtti.
Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7'ye ait olduğu iddia edilen birçok parça ve aksesuar ikinci elde satışa çıktı. Sızıntılar, aracın resmi lansmanı öncesinde şüpheleri artırdı. Xiaomi CEO'su, araca olan talebin büyük olduğunu açıkladı.
ASELSAN tarafından üretilen yaka kamerası, suçlular ve suça karışan araç plakalarını anında tespit ediyor. ODAKAN yaka kamerası, yerli ve milli ürünler sayesinde güvenlik güçlerine son teknolojiyle buluşma imkanı sağlıyor. Kamera, anlık tarama yaparak aranan suçluları veya suça karışmış araç plakalarını sahada görevli güvenlik güçlerine bildiriyor. Ayrıca, yaka kamerası dayanıklı yapısıyla olumsuz hava koşullarında dahi çalışabiliyor ve yerli yapay zeka algoritmaları kullanılarak geliştirilebilir özelliklere sahip.
Gaziantep'te yaşayan bir tanıtım ajansı çalışanı, kendisini banka çalışanı gibi tanıtarak kredi kartı yenileme bahanesiyle arayan dolandırıcılardan 100 bin lira dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Dolandırıcılar, telefon görüşmesi sırasında kişisel bilgilerini de paylaşan mağdura, bir SMS onay kodu göndererek para transferini onaylamasını istedi. Ancak mağdur, şifreyi paylaşmayarak dolandırıcılığı önledi. Olay sonrası mağdur, vatandaşları benzer dolandırıcılıklara karşı uyardı.
Apple'ın iPhone 14 serisi ile tanıttığı uydu üzerinden acil yardım özelliği, Oregon eyaletindeki bir ailenin hayatını kurtardı. Aile, dağda mahsur kaldıktan sonra iPhone'un bu özelliği sayesinde yardım talep etti ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?