VLC Android Uygulaması Google Engeline Takıldı

Teknoloji

Windows ve Android gibi işletim sistemlerine popüler olarak tercih edilen üçüncü taraf video oynatıcısı VLC Player, son aylarda beklenmedik bir engellemeyle karşı karşıya kalıyor. Google Play Store'da 100 milyondan fazla indirilen VLC Android uygulaması, geçtiğimiz yazdan bu yana güncelleme alamıyor. Geliştiricisi ise Google'ı suçluyor.

VLC Android uygulaması neden güncellenmiyor?

VideoLAN Client'ın kısaltması olan VLC; on yılı aşkın süredir Android'de mevcut. Play Store'da 100 milyondan fazla indirme sayısıyla birçok kullanıcı için temel bir uygulama haline geldi. Ancak kullanıcılar son aylarda güncelleme eksikliğinden şikayet etmeye başladı.

Geçen yazdan bu yana Google Play Store'da güncelleme almaması ise dikkat çekti. Geliştirici şirket VideoLAN konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Google tarafından dayatılan bazı kısıtlamaları uygulamak istemediklerini söyleyen geliştirici, güncellemelere izin verilmediğini ifade etti.

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VideoLAN, Google ile yaşanan çıkmaza ışık tutmak için önemli ifadeler kullandı. Google'ın VLC uygulamasına özel imzalama anahtarlarına erişim istediğini söyledi. Ancak bu, projenin bağımsız ve açık kaynaklı yapısını tehlikeye atabilir.

Bilmeyenler için imzalama anahtarları, uygulama güncellemelerinin resmi kaynaklardan geldiğini doğrulamak için kullanılıyor. Ancak bunları Google'a teslim etmek VideoLAN'ın ilkelerine aykırı.

Google ayrıca uygulamaların güncelleme alabilmesi için Android API'larda bazı şartlara sahip. VLC Android 11 ve önceki Android TV sürümlerine güncelleme veriyor olsa da, Google tarafında bu bazı sıkıntılara yol açıyor. VideoLAN, hala eski Android TV'leri kullanan on milyonlarca kişi olduğunu, bu yüzden eski sistemlere güncelleme vermeyi tercih ettiğini söyledi.

Henüz iki şirket arasında bir uzlaşma sağlanamadı. Bu da VLC kullanıcılarının güncellemeleri Play Store dışı kaynaklardan yüklemek zorunda kalabileceği anlamına geliyor.