Volkswagen, fütüristik SUV modeli ID.Code ile Çin pazarında yer alacak - Son Dakika
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Teknoloji

Volkswagen, fütüristik SUV modeli ID.Code ile Çin pazarında yer alacak

Volkswagen, fütüristik SUV modeli ID.Code ile Çin pazarında yer alacak

Volkswagen, önümüzdeki günlerde fütüristik SUV modeli ID.Code ile Çin pazarında kullanıcılarla buluşacak. Araç, 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak ve yeni nesil yapay zeka kabiliyetlerini içerecek. Volkswagen'ın bu hamlesiyle iyi bir satış başarısı elde etmesi bekleniyor.

25.04.2024 17:10
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Ortaya çıkan son bilgilere göre, Volkswagen önümüzdeki günlerde fütüristik SUV modeli ID.Code ile kullanıcılarla buluşacak. 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda resmi olarak görücüye çıkması beklenen araç, ilk etapta yalnızca Çin pazarında satılacak.

Bu pazarı son derece önemseyen Volkswagen yönetiminin, modelde şimdiye kadar görmediğimiz yeniliklere imza atacağı düşünülüyor. Yeni nesil yapay zeka kabiliyetlerinden de faydalanması beklenen SUV'un, şimdiden iyi bir satış başarısı yakalaması öngörülüyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Volkswagen, yeni modeli ID.Code ile gündem oldu

Oldukça sportif ve atik bir görünüme sahip olan SUV, özellikle gençlere hitap edecek gibi gözüküyor. Yeni nesil led ışıklandırmalar da büyük dikkat çekerken, aracın sahip olduğu çizgiler modern bir hava veriyor. Tamamen dijital olan yan aynalar ise, adeta bir Cyberpunk oyunundan çıkmış gibi. Ancak ID.Code'un en iddialı olduğu kısım iç tasarım diyebiliriz. Emsallerine göre çok daha ferah görünen bu alan, sürücüler için adeta bir yaşam alanı sunuyor.

Beyaz ağırlıklı tasarım oldukça fütüristik bir imaj yaratırken, tamamen dokunmatik olan multimedya ekranı ise sürüş deneyimini gözle görülür oranda artırıyor. Yeni nesil yapay zeka fonksiyonlarını da içinde barındıracağı söylenen bu alan, otonom sürüşü de belli bir seviyeye kadar destekliyor. Motor özellikleri hakkında şu ana dek kesin bir bilgi verilmeyen model, otomotiv sektöründe taşları yerinden oynatabilir. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Volkswagen bu yeni hamlesi ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç daha önce hiç Volkswagen marka bir otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Volkswagen, fütüristik SUV modeli ID.Code ile Çin pazarında yer alacak - Son Dakika

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