Volkswagen ID.3 GTX: Elektrikli Otomobil Dünyasına Yeni Bir Canavar Eklendi

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Elektrikli otomobil dünyasına hızlı bir giriş yapsa da bir süre stabil konumda devam eden Volkswagen yeni bir model daha tanıttı. Geçtiğimiz günlerde yenilenen Passat'ı tanıtan marka hemen arkasından 322 Hp güç üreten bir canavarı kullanıcılara sundu. Markanın ilk elektrikli hot hatch modeli Volkswagen ID.3 GTX özellikleri haberimizde…

İşte Volkswagen ID.3 GTX özellikleri ve fiyatı!

Elektrikli otomobilleri ile ön plana çıkmaya çalışan Volkswagen en sonunda hot hatch segmentine de adım attı. Golf R, Golf GTI, Polo GTI ile gönüllerde taht kuran marka bu birlikteliği elektrikli otomobil dünyasına da taşımak istiyor. Bununla birlikte 322 Hp güç üreten Volkswagen ID.3 GTX'de meydana çıkmış oldu.

Aslında otomobil geçtiğimiz günlerde tanıtılan Cupra Born VZ ile oldukça benzer. Aynı platformu kullanan otomobilin normal versiyonu (ID.3 GTX baz versiyonu) arka aksta 282 Hp güç üretiyor. Ancak otomobilin performans modeline yapacağınız eklemeler ile birlikte bu değer 322 Hp civarlarına çıkıyor.

Arkadan çekişli olan Volkswagen ID.3 GTX 0'dan 100'e (0-62 mph) 5,6 saniyede çıkıyor. Bu değer 322 Hp'lik güçlendirilmiş versiyon için geçerli. Baz ID.3 GTX 0'dan 100'e 6 saniyede çıkıyor. Araç 175 kilowatt'ta DC şarjı destekliyor ve böylece pil 26 dakika içinde yüzde 10 seviyesinden yüzde 80 seviyesine ulaşabiliyor. Tam şarj ile 373 mil (600 kilometre) menzil sunmakta.

Aracın iç ve dış tasarımına baktığımızdaysa bizleri klasikleşen elektrikli Volkswagen tasarımının karşıladığını söylemeliyiz. Yumurta şeklindeki ön görünüş, çizgi şeklinde logoya ulaşan gündüz farları oldukça şık. Arka tarafta ise Golf'e büyük oranda benzeyen bir tasarım yer almakta. Aracın tavan ve bagaj kapağı rengi ise siyah olarak geliyor.

Yeni Volkswagen Passat Türkiye'de çıktı! İşte fiyatı

Yeni GTI olmaya aday olan modelin fiyatı henüz bilinmiyor. Bununla birlikte otomobilin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı da merak konusu. Peki siz Volkswagen ID.3 GTX özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…