Volkswagen ID.7, Euro NCAP\'ten beş yıldız aldı!

Volkswagen ID.7, Euro NCAP tarafından yapılan çarpışma testlerinde en yüksek güvenlik derecesi olan beş yıldız aldı. Bu sonuç, Volkswagen ID.7'nin yolcuları koruma konusundaki en iyi seçeneklerden ve dünyanın en güvenli otomobili olduğunu gösteriyor.

Volkswagen ID.7, dünyanın en güvenli otomobili oldu!

Test edilen model: 2023 VW ID.7 Pro LHD hatchback (sol elden kumandalı)

Araç ağırlığı: 2.285 kg

Araç sınıfı: Büyük aile aracı

Değerlendirme kategorileri:

Yetişkin yolcu koruması

Çocuk yolcu koruması

Güvenlik destek sistemleri

Yetişkin yolcu koruması kategorisinde %95 ile en yüksek puanı alan ID.7, önden çarpışmada 16 üzerinden 14.8, yandan çarpışmada 16 üzerinden 15.9 ve arkadan çarpışmada 4 üzerinden 3.7 puan aldı. Yolcuları herhangi bir tehlike durumunda kurtarma ve otomobilden çıkarma testinde de 4/4 puanla başarılı olan ID.7, yaya ve bisikletli korumada da iyi bir performans sergiledi.

Euro NCAP test yorumcuları, "ID.7'nin acil durumlarda acil servisleri uyaran gelişmiş bir eCall sistemine ve ikincil çarpışmaları önlemek için çarpışmadan sonra frenleri uygulamaya koyan bir sisteme sahip olduğunu, herhangi bir tehlike durumunda elektrikli pencerelerin yolcuların kaçmasına izin verecek kadar uzun süre işlevsel kalacağını" belirtti.

Güvenlik destek sistemleri kategorisinde ise %80 ile en düşük puanı alan ID.7, hız sınırlama sisteminde 3 üzerinden 2.6 puan aldı. Şerit takip destek sisteminde ve otomatik acil fren sisteminde 3 üzerinden 3 puan alan ID.7, sürücü durumu izleme sisteminde ise 3 üzerinden 1.3 puanla en düşük puanı aldı.

Euro NCAP test uzmanları, "ID.7'nin otonom acil frenleme (AEB) sisteminin diğer araçlara tepkilerinde, özellikle karşıdan karşıya çarpışma senaryolarında iyi performans gösterdiğini, ön ve arka koltuklarda standart olarak takılan kemer hatırlatma sisteminin, dikkat dağınıklığını ve yorgunluğu tespit eden bir sürücü izleme sisteminin de bulunduğunu" aktardılar.

Genel olarak, Volkswagen ID.7, yetişkin yolcu koruması ve yaya/bisikletli koruma kategorilerinde iyi bir performans sergilerken, açıkçası güvenlik destek sistemleri kategorisinde daha iyi performans gösterebilirdi.

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Volkswagen ID.7'nin beş yıldız almasında rol oynayan faktörler!

Güçlü yapısal tasarımı ile araç, çarpışma durumunda enerjiyi dağıtacak şekilde tasarlandı. Bu tasarım, yolcuların ve diğer yoldaki kullanıcıların yaralanma riskini azaltmasına sağladı. Gelişmiş güvenlik özellikleri kısmında ise Volkswagen ID.7, çarpışma riskini azaltmaya ve çarpışma durumunda yaralanmaları önlemeye yardımcı olan bir dizi gelişmiş güvenlik özelliği mevcut.

Bunun yanı sıra özellikler arasında ön çarpışma uyarı sistemi (FCW), otomatik acil frenleme (AEB), yan çarpışma uyarı sistemi (CWB), kör nokta uyarı sistemi (BSW), şerit takip sistemi (LKA) ve adaptif hız sabitleyici (ACC) bulunuyor.

Ayrıca Volkswagen ID.7, Euro NCAP çarpışma testlerinde önden, yandan ve arkadan çarpışmalarda çok iyi koruma sağladı. Tüm bu faktörler ID.7'nin en güvenli otomobil seçilmesinde büyük katkı sağlamıştır.

Volkswagen ID.7'nin teknik özellikleri