Volvo ve Geely\'nin elektrikli otomobil girişimi Polestar, akıllı telefon için çalışmalarını hızlandırdı

Volvo ve Geely'nin elektrikli otomobil girişimi Polestar, ilk akıllı telefonu için çalışmalarını hızlandırdı. Polestar Phone olarak adlandırılması beklenen model, son olarak Google Play Console'da göründü. Peki akıllı telefon neler vadediyor?
Meizu imzalı Polestar Phone resmen geliyor
Polestar, Meizu ile ortaklaşa geliştirdiği akıllı telefonuna ağırlık vermeye başladı. Google Play Console'daki listeleme, cihazın Android tabanlı olacağını ve Google hizmetlerini destekleyeceğini gösteriyor. Cihaz, Meizu'nun arayüzü olan Flyme OS'u kullanacak.
Telefonla ilgili planlar ilk olarak geçtiğimiz sonbaharda açıklanmıştı. Tasarım detaylarını gösteren bir lansman düzenleyen Polestar, ilk modeli Phone 1 için Meizu ile birlikte çalıştığını söyledi.
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Google listelemesi ayrıca cihazın resmi adının "Polestar Phone" olduğunu ve henüz bir model numarası eklenmediğini doğruluyor. Phone 1'in özellikleri belirsiz, ancak Polestar'ın elektrikli otomobilleriyle tam uyumluluk sunması mümkün görünüyor.
Daha önceki sızıntılar, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 veya Gen 2 işlemci ile geleceğini ortaya koydu. Cihazın önümüzdeki ay tanıtılması ve ilk olarak Çin pazarında satışa sunulması bekleniyor.
Polestar aslında daha çok Çin pazarına elektrikli otomobil üreten bir marka. Ancak şirket, son zamanlarda Polestar 4 gibi modelleriyle Avrupa'da da kendini göstermek istiyor. Bakalım ilk telefon ve elektrikli araç ülkemize ne zaman giriş yapacak, zamanla göreceğiz.
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