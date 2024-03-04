Volvo ve Geely\'nin elektrikli otomobil girişimi Polestar, akıllı telefon pazarına giriyor

Akıllı telefon işindeki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Şirketler pastadan biraz daha fazla pay almak için günden güne yeni modellerini piyasaya sürerken, bu sektörle hiç alakası olmayan markalar da pazara giriş yapıyorlar. Son olarak Volvo ve Geely'nin elektrikli otomobil girişimi Polestar, yakında ilk akıllı telefonu ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Polestar Phone ismiyle piyasaya sürülecek modelin tasarımı ve teknik özellikleri kısa bir süre önce belli oldu.
Polestar Phone özellikleri ve tasarımı
Yaklaşan Polestar Phone modeli MIIT veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun tasarımıyla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırırken, teknik özellik gibi detaylara da ışık tutuyor. Buna göre ürün geçen günlerde tanıtılan Meizu 21 Pro'ya benzerlik gösterecek. Bunu biraz daha açarsak; ürünün arka panelinde dikey üçlü kamera kurulumu ve ön tarafında ise delikli bir tasarım bizleri karşılayacak.
Akıllı telefonun Meizu 21 Pro'ya benzerlik göstermesi bir tesadüf değil. Zira sektörde sızıntılarıyla bilinen kaynaklara göre Polestar Phone, Meizu 21 Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olacak. Yani iki cihazın tasarımları ve teknik özellikleri ufak ayrıntılar dışında birbirlerinin aynısı olacak.
Otomotiv devinin ilk telefonu ortaya çıktı! İşte özellikleri
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Meizu 21 Pro modelinin teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
1368 x 3192 piksel (2K) çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 1250 nit tepe parlaklık HDR10+ teknolojisi Meizu Titan Glass 2.0İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)Arka Kameralar: – Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.9, 24mm, 1.2µm, 1/1.3 inç, PDAF, OIS – Ultra geniş açılı kamera: 13 Megapiksel, f/2.4, 15mm, 122° – Telefoto kamera (3x): 10 Megapiksel, f/2.0, 72mm, PDAF, OIS – Video kaydı: 8K, 4K, 1080p; gyro-EISÖn Kamera: 32 Megapiksel, f/2.4RAM: 12 GB/ 16 GBDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TB – UFS 4.0Batarya: 5,050 mAhŞarj: 80W kablolu 50W kablosuz 10W ters kablosuzİşletim Sistemi: Android tabanlı Flyme OSBağlantı: 5G, Wi-Fi 7/6e, Bluetooth 5.4, GPS, NFCParmak İzi Okuyucusu: VarToz ve Su Dayanıklılığı: VarBoyut: 165 x 74.4 x 8 mmRenk Seçenekleri: Siyah, beyaz, yeşil, mavi Son Dakika › Teknoloji › Volvo ve Geely'nin elektrikli otomobil girişimi Polestar, akıllı telefon pazarına giriyor - Son Dakika Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, iPhone ve iPad kullanıcılarına yönelik müzik uygulamaları konusunda Apple'a 1,8 milyar euro para cezası verdi. AB antitröst kurallarını ihlal ettiği belirlenen Apple, kullanıcılara zarar verdiği gerekçesiyle cezalandırıldı. Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan süper derin sondaj kuyusu, 10.000 metre derinliği aşarak Çin'in derin Dünya keşif çalışmalarında önemli bir adım atmıştır. Kuyunun tamamlandığında 11.100 metre derinliğe ulaşması beklenmektedir ve Çin'in tasarladığı ilk bilimsel keşif sondaj kuyusu olma özelliğini taşımaktadır. Dune 2 (Dune: Part Two) dünya genelinde 178,5 milyon dolar gişe yaparak büyük bir başarı elde etti. Timothée Chalamet, Florence Pugh ve Zendaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım, film sektörüne derin bir nefes aldırdı. Henüz tüm ülkelerde vizyona girmeyen film, ikinci haftasında gişe rakamlarını daha da artırabilir. Son günlerde Epic Games platformunun hacklenme vakasında önemli gelişmeler yaşandı. Mogilevich adlı hacker grubu, Epic'in sunucularına sızarak kullanıcı verilerine ulaştıklarını açıkladı. Ancak grup, son açıklamasında bu olayın gerçekleşmediğini ve yalan söylediklerini iddia etti. Epic Games ise herhangi bir hack vakası yaşanmadığını belirtti. Mogilevich'in veri sattığı iddiası ise henüz kanıtlanmış değil. Bu gelişmeler, olayın gerçekliği konusunda şüpheleri artırdı. Sony Interactive Entertainment, PlayStation için piyasaya sürdüğü oyunları bilgisayar platformu için de çıkarmaya devam ediyor. Şirketin son olarak Ghost of Tsushima oyununu da PC kullanıcılarıyla buluşturacağı iddia ediliyor. Oyunun 5 Mart'ta duyurulması bekleniyor. Xiaomi, 15 serisi için yeni detaylar paylaştı. Serinin ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısı özelliğiyle dikkat çekeceği belirtiliyor. Ayrıca seride Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi kullanılacak ve 120Hz yenileme hızına sahip LTPO panel bulunacak. OnePlus, amiral gemisi akıllı telefon piyasasında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Marka, yakın zamanda OnePlus 13 modelini piyasaya sürecek. Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ile güçlendirilecek olan OnePlus 13, selefine göre yüzde 46 daha fazla performans sağlayacak. Ayrıca, 6.75 inç boyutunda OLED ekran ve 108 Megapiksel + 50 Megapiksel + 48 Megapiksel + 13 Megapiksel kameralarla gelecek. 7 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan IT Forum CxO, teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getirecek. 'Geleceği Şekillendirmek' ana temasıyla düzenlenecek etkinlikte, 500'den fazla üst düzey yöneticinin bir araya gelmesi bekleniyor. Apple Türkiye, bugün tanıtılan yeni ürünleriyle birlikte tüm cihazlarına zam yaptı. Son zamla birlikte Apple'ın en pahalı telefonu konumunda olan iPhone 15 Pro Max 1 TB'nin fiyatı ise 99 bin 999 TL'den 107 bin 999 TL'ye çıktı. Çin'in güneydoğusundaki Xiamen kıyı kenti, 1994 yılında ülkede ilk okyanus sanitasyon istasyonunun kurulmasına liderlik ederek, denizde sürüklenen atıklarla mücadelede önemli bir aşama kaydetti. 30 yılı aşkın süre boyunca geliştirilen bu okyanus istasyonunda an itibarıyla üç sanitasyon güvertesi, sekiz mekanik sanitasyon gemisi, 48 sanitasyon teknesi ve 160'tan fazla personel bulunuyor. İstasyonun başlangıçta 62 kilometrekare olan deniz operasyon alanı ise 230 kilometrekareye ulaştı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xiamen kentinden bildiriyor.
ÖzelliklerMeizu 21 ProEkran: 6.79 inç – LTPO AMOLED
1368 x 3192 piksel (2K) çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
1250 nit tepe parlaklık
HDR10+ teknolojisi
Meizu Titan Glass 2.0İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)Arka Kameralar: – Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.9, 24mm, 1.2µm, 1/1.3 inç, PDAF, OIS
– Ultra geniş açılı kamera: 13 Megapiksel, f/2.4, 15mm, 122°
– Telefoto kamera (3x): 10 Megapiksel, f/2.0, 72mm, PDAF, OIS
– Video kaydı: 8K, 4K, 1080p; gyro-EISÖn Kamera: 32 Megapiksel, f/2.4RAM: 12 GB/ 16 GBDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TB – UFS 4.0Batarya: 5,050 mAhŞarj: 80W kablolu
50W kablosuz
10W ters kablosuzİşletim Sistemi: Android tabanlı Flyme OSBağlantı: 5G, Wi-Fi 7/6e, Bluetooth 5.4, GPS, NFCParmak İzi Okuyucusu: VarToz ve Su Dayanıklılığı: VarBoyut: 165 x 74.4 x 8 mmRenk Seçenekleri: Siyah, beyaz, yeşil, mavi
Son Dakika › Teknoloji › Volvo ve Geely'nin elektrikli otomobil girişimi Polestar, akıllı telefon pazarına giriyor - Son Dakika
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, iPhone ve iPad kullanıcılarına yönelik müzik uygulamaları konusunda Apple'a 1,8 milyar euro para cezası verdi. AB antitröst kurallarını ihlal ettiği belirlenen Apple, kullanıcılara zarar verdiği gerekçesiyle cezalandırıldı.
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan süper derin sondaj kuyusu, 10.000 metre derinliği aşarak Çin'in derin Dünya keşif çalışmalarında önemli bir adım atmıştır. Kuyunun tamamlandığında 11.100 metre derinliğe ulaşması beklenmektedir ve Çin'in tasarladığı ilk bilimsel keşif sondaj kuyusu olma özelliğini taşımaktadır.
Dune 2 (Dune: Part Two) dünya genelinde 178,5 milyon dolar gişe yaparak büyük bir başarı elde etti. Timothée Chalamet, Florence Pugh ve Zendaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım, film sektörüne derin bir nefes aldırdı. Henüz tüm ülkelerde vizyona girmeyen film, ikinci haftasında gişe rakamlarını daha da artırabilir.
Son günlerde Epic Games platformunun hacklenme vakasında önemli gelişmeler yaşandı. Mogilevich adlı hacker grubu, Epic'in sunucularına sızarak kullanıcı verilerine ulaştıklarını açıkladı. Ancak grup, son açıklamasında bu olayın gerçekleşmediğini ve yalan söylediklerini iddia etti. Epic Games ise herhangi bir hack vakası yaşanmadığını belirtti. Mogilevich'in veri sattığı iddiası ise henüz kanıtlanmış değil. Bu gelişmeler, olayın gerçekliği konusunda şüpheleri artırdı.
Sony Interactive Entertainment, PlayStation için piyasaya sürdüğü oyunları bilgisayar platformu için de çıkarmaya devam ediyor. Şirketin son olarak Ghost of Tsushima oyununu da PC kullanıcılarıyla buluşturacağı iddia ediliyor. Oyunun 5 Mart'ta duyurulması bekleniyor.
Xiaomi, 15 serisi için yeni detaylar paylaştı. Serinin ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısı özelliğiyle dikkat çekeceği belirtiliyor. Ayrıca seride Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi kullanılacak ve 120Hz yenileme hızına sahip LTPO panel bulunacak.
OnePlus, amiral gemisi akıllı telefon piyasasında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Marka, yakın zamanda OnePlus 13 modelini piyasaya sürecek. Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ile güçlendirilecek olan OnePlus 13, selefine göre yüzde 46 daha fazla performans sağlayacak. Ayrıca, 6.75 inç boyutunda OLED ekran ve 108 Megapiksel + 50 Megapiksel + 48 Megapiksel + 13 Megapiksel kameralarla gelecek.
7 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan IT Forum CxO, teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getirecek. 'Geleceği Şekillendirmek' ana temasıyla düzenlenecek etkinlikte, 500'den fazla üst düzey yöneticinin bir araya gelmesi bekleniyor.
Apple Türkiye, bugün tanıtılan yeni ürünleriyle birlikte tüm cihazlarına zam yaptı. Son zamla birlikte Apple'ın en pahalı telefonu konumunda olan iPhone 15 Pro Max 1 TB'nin fiyatı ise 99 bin 999 TL'den 107 bin 999 TL'ye çıktı.
Çin'in güneydoğusundaki Xiamen kıyı kenti, 1994 yılında ülkede ilk okyanus sanitasyon istasyonunun kurulmasına liderlik ederek, denizde sürüklenen atıklarla mücadelede önemli bir aşama kaydetti. 30 yılı aşkın süre boyunca geliştirilen bu okyanus istasyonunda an itibarıyla üç sanitasyon güvertesi, sekiz mekanik sanitasyon gemisi, 48 sanitasyon teknesi ve 160'tan fazla personel bulunuyor. İstasyonun başlangıçta 62 kilometrekare olan deniz operasyon alanı ise 230 kilometrekareye ulaştı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xiamen kentinden bildiriyor.
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