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Mesajlaşma uygulamalarındaki rekabeti artırmak isteyen Meta, WhatsApp'a yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. WhatsApp kullanıcıları artık birden fazla mesajı sabitleme imkanına sahip olacak. İşte detaylar…

WhatsApp, birden fazla mesaj sabitleme özelliği sunuyor

Geçtiğimiz Aralık ayında WhatsApp, bire bir görüşmelerde ve grup sohbetlerinde mesajları sabitleme özelliğini kullanıma sundu ancak bir sohbette yalnızca bir mesajı sabitlenebiliyordu. Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve WhatsApp başkanı Will Cathcart, kullanıcıların artık bireysel ve grup sohbetlerinde üç mesaja kadar sabitleyebileceklerini duyurdu.

Kullanıcılar metin, resim ve anketler de dahil olmak üzere farklı türdeki mesajları sabitleyebilir. Bir mesajı sabitlemek için üzerine uzun basmanız, menüden "Sabitle" seçeneğini seçmeniz ve süreyi seçmeniz gerekiyor.

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Mesaj varsayılan olarak yedi gün süreyle sabitlenecektir, ancak 24 saat veya 30 gün süreyle de sabitleme seçenekleri bulunuyor. Bu sürenin sonunda mesajın sabitlemesi kullanıcı tarafından kaldırılmazsa otomatik olarak kaldırılacaktır.

Sabitlenmiş mesaja tıkladığınızda konuşmadaki o mesajın tamamına görebilirsiniz. Bununla birlikte grup sohbetlerinde grup yöneticileri, üyelerin mesajları sabitlemesine izin verebilir ve bir mesaj sabitlendiğinde o grubun tüm üyeleri bu konuda bilgilendirilir.

Bir mesaj sabitlendikten sonra gruba katılan kullanıcılar mesajı ne yazık ki göremiyor. Grup sohbet geçmişine sahip olmayanlar veya mesajı sabitlenmeden önce silenlerin de mesajı göremeyeceğini belirtelim.

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