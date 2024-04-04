WhatsApp, Instagram ve Facebook Çöktü! Kullanıcılar Şikayetçi

Teknoloji

Teknoloji devi Meta'nın popüler uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Facebook için erişim sağlanamadığına dair şikayetler gelmeye başladı. Kullanıcılar, geri bildirimlerde bulunuyor. Peki WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?

WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?

Web sitelerin ve hizmetlerin durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan çevrim içi bir platform olan Downdetector'e göre WhatsApp, Instagram ve Facebook kısa süre önce çöktü. Kullanıcılar tarafından yapılan şikayetlere göre WhatsApp'ta mesaj gönderilemiyor, Instagram ve Facebook'ta ise akış yenilenemiyor.

Downdetector'e göre Meta'nın uygulamaları yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de erişilemiyor. Dolayısıyla sorun ülkemize özel değil. Uygulamanın ne zaman tekrardan erişime açılacağı şimdilik belirsiz. Şirketten bir açıklama da gelmiş değil.

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