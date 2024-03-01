Kapsamlı bir güncelleme sürecine giren WhatsApp, bu kez de artık klasikleşen menü tasarımında değişikliğe gitmeyi planlıyor. İlk etapta Android platformunda yayınlanacak olan bu güncelleme ile birlikte, menülerin kullanımının eskisinden çok daha kolay ve pratik olması bekleniyor.
Ayrıca yeniden tasarlanması beklenen menü ikonları ile birlikte, uygulamanın yepyeni bir görünüme sahip olacağı düşünülüyor. Henüz beta aşamasında olan bu yenilik, aktif hale geldiği takdirde birçok şeyi değiştirebilir. İşte tüm detaylar…
WhatsApp yine önemli bir güncelleme getiriyor
Son dönemde birçok Android kullanıcısının WhatsApp menülerinin oldukça demode bir görünüme sahip olmasından şikayet ettiği biliniyordu. Uygulamanın sahibi Meta ise nihayet bu eleştirilere kulak verip harekete geçmiş gibi görünüyor. Güncellemenin beta sürümünü test eden bazı kullanıcılar, menü butonlarının gözle görülür oranda büyüdüğüne de dikkat çekti. Böylece daha konforlu bir kullanıcı deneyimi sunulacağı öngörülüyor.
WhatsApp tasarımcıları, uygulamaya olabildiğince basit bir arayüz vermeyi amaçladıklarını, bu amaç doğrultusunda da ekstra menü butonları eklemeye pek sıcak bakmadıklarını ifade ediyor. Güncellemenin uygulamayı baştan yaratacağını düşünülmese de en azından yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Elbette son kararı kullanıcılar verecek. Ancak özellikle Android kullanıcılarının bu yeniliklerden dolayı oldukça memnun olduğunu söyleyebiliriz.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp'ın ortaya koyduğu güncelleme stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › WhatsApp, Menü Tasarımında Değişikliğe Gidiyor - Son Dakika
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