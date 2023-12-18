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WhatsApp Sohbet Kilidi Nedir ve Nasıl Kullanılır?

WhatsApp, kullanıcıların gizliliği için Sohbet Kilidi özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik sayesinde istediğiniz sohbetleri kilitleyerek koruma altına alabilirsiniz. Sohbet Kilidi açma, kapatma ve kilitli sohbetlere ulaşma adımları oldukça basittir.

WhatsApp Sohbet Kilidi Nedir ve Nasıl Kullanılır?
18.12.2023 - 23:13,  Güncelleme: 23:31
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Dünyada milyarlarca kullanıcısı ile en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkan WhatsApp, kullanıcıların gizliliği için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda şirket, yakın zamanda Sohbet Kilidi özelliğini kullanıma sundu. Sosyal medyada tartışmalara konu olan WhatsApp Sohbet Kilidi nedir ve nasıl kullanılır? İşte WhatsApp Sohbet Kilidi açma adımları…

WhatsApp Sohbet Kilidi nedir ve nasıl kullanılır? WhatsApp Sohbet Kilidi açma

Meta, WhatsApp'ta güvenlik ve gizlilik konusuna büyük önem veriyor. Bu doğrultuda bu yıl içerisinde gizlilik odaklı pek çok özelliği kullanıma sunan şirket, yakın zamanda yayınladığı Sohbet Kilidi ile de adından söz ettirdi.

WhatsApp Sohbet Kilidi Nedir ve Nasıl Kullanılır?

WhatsApp Sohbet Kilidi özelliği, istediğiniz sohbetleri ana ekranınızdan ayırarak özel bir alana taşımanıza olanak tanıyor. Bu özel alana erişmek için ise parmak izi tarayıcısı veya yüz tanıma özelliğiyle kimliğinizi doğrulamanız gerekmektedir.

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Telefonunuz, başkalarının eline geçmesi durumunda gizli tutmak istediğiniz sohbetleri kilitleyerek koruma altına alabilirsiniz. Yani buradaki temel amaç, istediğiniz sohbetlerin sadece sizin tarafınızdan okunmasını sağlamaktır.

Sosyal medyada kullanıcılar tarafından "yuva yıkacak özellik" olarak tanımlanan Sohbet Kilidini kullanabilmek oldukça basit. Bunun için yalnızca birkaç dokunuş yapmanız gerekiyor. O halde WhatsApp Sohbet Kilidi açma, kapatma ve kilitli sohbetlere ulaşma adımlarına geçelim.

Sohbet kilitleme nasıl yapılır?

1. Adım: WhatsApp uygulamasını açın.

2. Adım: Alt menüden Sohbetler kısmına geçiş yapın.

3. Adım: Kilitlemek istediğiniz sohbete basılı tutun.

4. Adım: "Sohbeti Kilitle" seçeneğine dokunun.

5. Adım: Yüz tanıma veya parmak izi ile doğrulama seçenekleri arasından bir seçim yapın.

6. Adım: İşte bu kadar!

Kilitlenen sohbetlere nasıl ulaşılır?

1. Adım: WhatsApp uygulamasını açın.

2. Adım: Alt menüden Sohbetler kısmına geçiş yapın.

3. Adım: Sohbetler listesini yukarıdan aşağı doğru kaydırın.

4. Adım: En üstte beliren "Kilitlenmiş Sohbetler" butonuna dokunun.

5. Adım: Doğrulama işlemini gerçekleştirin.

6. Adım: İşte bu kadar!

Sohbet kilidi nasıl kaldırılır?

1. Adım: WhatsApp uygulamasını açın.

2. Adım: Alt menüden Sohbetler kısmına geçiş yapın.

3. Adım: Sohbetler listesini tutarak yukarıdan aşağı doğru kaydırın.

4. Adım: En üstte beliren "Kilitlenmiş Sohbetler" butonuna dokunun.

5. Adım: Doğrulama işlemini gerçekleştirin.

6. Adım: Listelenen sohbetler arasından kilidini kaldırmak istediğinize basılı tutun.

7. Adım: "Sohbetin Kilidini Aç" seçeneğine dokunun.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sohbet Kilidi özelliğini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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