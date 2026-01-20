WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor

WhatsApp\'ta yeni dönem başlıyor
20.01.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp önemli bir altyapı değişikliği için hazırlık yapıyor. GIF paylaşımında uzun süredir kullandığı Tenor altyapısını devre dışı bırakmaya hazırlanırken, kapanma kararı sonrası beta sürümde yeni GIF sağlayıcısı olarak Klipy'yi kullanmaya başladı.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, medya paylaşım özelliklerinde önemli bir altyapı değişikliği için hazırlık yapıyor. Şirket, uygulama içindeki GIF arama ve paylaşım hizmetlerinde mevcut sağlayıcılardan biri olan Tenor'un yerine Klipy platformunu entegre etmeyi planlıyor.

BETA SÜRÜMÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu değişiklik, iOS için yayınlanan son beta sürümünde ortaya çıktı. Henüz geliştirme aşamasında bulunan yeni altyapının, test sürecinin tamamlanmasının ardından tüm kullanıcılara sunulması hedefleniyor. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcıların GIF arama ve paylaşma deneyimi doğrudan etkilenecek.

    SON TARİH 1 TEMMUZ 2026

    Değişikliğin arkasındaki temel neden ise Tenor'un API hizmetlerini 30 Haziran 2026 itibarıyla tamamen sonlandıracak olması olarak gösteriliyor. Tenor üzerinden GIF araması yapan kullanıcılar, 1 Temmuz 2026 tarihinden sonra bu servisten yararlanamayacak. WhatsApp, geçiş sürecinde kullanıcıların herhangi bir ayar yapmasına gerek kalmadan Tenor'dan Klipy altyapısına otomatik ve sorunsuz bir geçiş sağlamayı planlıyor.

    Geçiş tamamlandığında, paylaşılan yeni GIF ve animasyonlarda "Klipy" etiketi yer alacak. Platformun, tek bir kaynağa bağlı kalmamak ve olası hizmet kesintilerinin önüne geçmek amacıyla GIPHY'nin yanına Klipy'yi ikinci bir alternatif olarak eklediği belirtiliyor. Öte yandan WhatsApp, yakın dönemde gerçekleştirdiği arayüz güncellemesiyle GIF görünümünü üç sütuna çıkarmış, bu sayede ekranda yüzde 50 daha fazla içeriğin görüntülenmesini sağlamıştı.

    Teknoloji, Bilim, Son Dakika

    Son Dakika Teknoloji WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı 73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
    Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
    Nordin Amrabat’ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı
    İzmir’de genç müteahhidin sır ölümü İzmir'de genç müteahhidin sır ölümü
    Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
    e-Devlet’te milyonları ilgilendiren değişiklik SGK çıkış kodu sistemden kalktı e-Devlet'te milyonları ilgilendiren değişiklik! SGK çıkış kodu sistemden kalktı
    Trump’tan “Nobel“ mektubu: Artık sadece barışı düşünme zorunluluğu hissetmiyorum Trump'tan "Nobel" mektubu: Artık sadece barışı düşünme zorunluluğu hissetmiyorum

    10:03
    Soruşturma derinleşiyor Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
    Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
    10:02
    Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
    Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
    09:51
    Bakan Yerlikaya “Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu“ diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı
    Bakan Yerlikaya "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu" diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı
    09:48
    Survivor’da RTÜK’e takılan gizemli ceza belli oldu
    Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu
    09:05
    Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
    Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
    08:27
    Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde “Hakan Çakır“ ve “PKK“ detayı
    Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
    07:21
    Türkiye devreye giriyor 8 bin Suriyeli olmayan PKK’lı teröriste özel takip
    Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 10:28:10. #7.11#
    SON DAKİKA: WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.