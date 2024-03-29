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Microsoft, Windows 11 için sunulacak 24H2 sürümüyle birlikte işletim sisteminde büyük revizyonlara gidecek. Yapay zekalı Copilot'un daha geniş dağıtımına ek olarak, eski uygulamaların da sistemden kaldırılması planlanıyor. Bunların başında ikonik WordPad uygulaması yer alıyor.

Windows 11 24H2 sürümüyle WordPad uygulaması kaldırılacak

WordPad, 1995'ten bu yana Windows'a dahil edilmiş ve belge yazmak için temel metin biçimlendirme uygulaması olarak sunuluyordu. Ancak hem Office ile Word'ün büyümesi hem de web tabanlı uygulamaların gelişmesi, WordPad'in gereksiz hale gelmesine yol açtı.

WordPad'de yer alan özelliklerin birçoğu, artık diğer Microsoft ürünleriyle ücretsiz olarak erişilebiliyor. Örneğin Word Online, herhangi bir kurulum gerektirmeden çok daha genişletilmiş özellikler sağlıyor. Ayrıca dosyaları cihazlar arasında otomatik olarak senkronize etmek mümkün.

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Çok daha sade olmasıyla bilinen Not Defteri bile artık sekmeler, otomatik kaydetme ve yapay zeka asistanı Copilot gibi özellikleri destekliyor. Bu da artık WordPad'e ihtiyaç olmadığı anlamına geliyor.

Windows 11 24H2 sürüm güncellemesinin Eylül ayında kullanıma sunulması planlanıyor. Bu güncellemeyle birlikte WordPad, işletim sisteminin yeni kurulumlarının ve yükseltme işlemlerinden kaldırılacak. Ancak 23H2 veya daha eski sürümler için WordPad'in bir seçenek olarak sunulacağını belirtelim.

Eski Windows kullanıcıları WordPad'in kaldırılmasıyla hayal kırıklığına uğramış olsa da, çoğu kişi Microsoft'un desteği kesmekte haklı olduğunu düşünüyor. Kaynaklar, daha gelişmiş ücretsiz alternatiflerle birlikte WordPad'in modasının geçtiğini söylüyor.