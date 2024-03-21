Microsoft, 2021 yılında Windows 11'i piyasaya sürdü. Ancak yeni işletim sistemi, başlangıçta bir dizi can sıkıcı hatalar nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Ancak zamanla yapılan güncellemeler ile bu sorunların önemli bir kısmı çözüldü ve Windows 11, daha stabil bir hale geldi.
İlk başta Windows 11, önemli yenilikler getirmediği için eleştiri alıyordu. Ancak Microsoft, sürekli olarak yeni güncellemeler yayınlaması ile bu algıyı değiştirmeye çalışıyor. Bu doğrultuda şirketin Windows 11'de Not Defteri uygulaması için yeni bir özellik test ettiği ortaya çıktı.
Not Defteri uygulamasına yazım denetimi özelliği geliyor!
Windows'un meşhur Not Defteri uygulaması, yıllar geçtikçe daha az kullanılmaya başladı. Zira rakip not tutma uygulamaları daha gelişmiş özelliklere sahip. Ancak Microsoft, bu alanda lider olmak istiyor gibi görünüyor.
Microsoft, son dönemlerde Not Defteri için önemli yenilikler test ediyor. Son olaraksa şirketin uygulamaya yazım denetimi ve otomatik düzeltme özelliği ekleyeceği ortaya çıktı. Şu anda test aşamasında olduğu söylenen bu özellik sayesinde yanlış yazılan kelimeler tespit edilecek ve doğrusu yazılacak. Örneğin "Mehmet" yerine yanlışlıkla "Mrhmet" yazarsanız, bu otomatik olarak doğrusuyla olarak düzeltilecek.
Yeni Windows 11 güncellemesi ile hatalar sona erecek mi?
Windows 11'deki Not Defteri için bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor. Bu noktada tahminler, önümüzdeki haftaları gösteriyor. Sonuç olarak şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.
Bunun yanı sıra Not Defteri uygulaması, geçtiğimiz aralık ayında yayınlanan güncelleme ile karakter sayma özelliğine kavuşmuştu. Bu sayede kullanıcılar, belge uzunluğunu görebilmeye başladı. Çok büyük bir yenilik gibi görünmese de aslında işlevli bir özellik.
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Son Dakika › Teknoloji › Windows 11'de Not Defteri için yeni bir özellik test ediliyor - Son Dakika
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