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Windows 11'de Notepad için yapay zeka desteği yolda olabilir - Son Dakika
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Windows 11'de Notepad için yapay zeka desteği yolda olabilir

Microsoft, Notepad uygulamasına bazı yapay zeka özellikleri getiriyor gibi görünüyor. Windows Insider Programından alınan ekran görüntüleri, Not Defteri'nin yapay zeka destekli yazma yardımı sağladığını ortaya koydu. Yapay zeka desteğinin eklenmesi halinde, 1980'lerden bu yana basitliği ile bilinen Not Defteri büyük bir değişim geçirmiş olacak.

Windows 11\'de Notepad için yapay zeka desteği yolda olabilir
11.01.2024 - 08:29,
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Microsoft, son dönemde Windows 11'i yapay zeka ile değiştirmeye çalışıyor. Bu kapsamda Copilot isimli asistanı devreye alan şirket, son olarak bazı uygulamalara yapay zeka desteği eklemeye başladı. Bunun yeni örneği ise Notepad (Not Defteri) olabilir. Bazı sızıntılar Notepad için yapay zeka özelliğinin test edildiğini ortaya koydu.

Windows 11'de Notepad için yapay zeka desteği yolda olabilir

Microsoft, Notepad uygulamasına bazı yapay zeka özellikleri getiriyor gibi görünüyor. Windows Insider Programından alınan ekran görüntüleri, Not Defteri'nin yapay zeka destekli yazma yardımı sağladığını ortaya koydu. "Cowriter" menüsü içerisinde kullanıcıya metin desteği sağlanıyor.

Windows 11'de Notepad için yapay zeka desteği yolda olabilir

Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntüsünde Cowriter bölümü altında "Yeniden yaz", "Daha kısa yap", "Daha uzun yap", "Tonu değiştir" ve "Biçimi değiştir" gibi seçenekler yer alıyor. Bu, Microsoft'un kullanıcının ihtiyacına bağlı olarak yazım asistanı sağlayacağını gösteriyor.

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Microsoft, yazılı çalışmaları gözden geçirmek ve biçimlendirmek için Not Defteri'ni tercih etmesiyle meraklandırdı. Windows'un en basit uygulamalarından biri olan Notepad, bu tarz bir özellik ile hem daha akıllı hem de daha kullanışlı hale gelebilir.

Yapay zeka desteğinin eklenmesi halinde, 1980'lerden bu yana basitliği ile bilinen Not Defteri büyük bir değişim geçirmiş olacak.

New Notepad feature soon™? pic.twitter.com/yv6axwuG2e

— PhantomOcean3 ?? (@PhantomOfEarth) January 9, 2024

Microsoft'un geçtiğimiz yıl Paint'e Cocreator adlı yapay zeka görüntü aracını eklediğini biliyoruz. Bu araç ile basit görüntüleri sanat eserine çevirmek mümkün oluyordu. Not Defteri kullanıcılarının, yapay zeka yardımının eklenmesine nasıl tepki vereceğini zamanla göreceğiz.

Kaynak: Shiftdelete
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Not Defteri, Microsoft, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Windows 11'de Notepad için yapay zeka desteği yolda olabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Windows 11'de Notepad için yapay zeka desteği yolda olabilir - Son Dakika
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