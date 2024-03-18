Microsoft tarafından Windows 11 için yayınlanan son güncellemenin, bazı bilgisayarlarda sorunlara yol açtığı bildirildi. KB5035853 olarak kodlanan paket, birkaç önemli yenilik sunmayı ve önceki güncellemelerden kaynaklanan sorunları gidermeyi amaçlıyor. Bazı kullanıcılar ise Mart güncellemesini yükledikten sonra ciddi sorunlar yaşadıklarını bildirdi.
Windows 11 Mart güncellemesi ile mavi ekran hatası şikayeti çoğaldı
Reddit ve Microsoft forumlarındaki kullanıcı şikayetlerine göre bazı bilgisayarlarda mavi ekran haası alınıyor. Güncelleme işlemi sırasında oluşan bu hataların, aygıt sürücüsüyle ilgili sorunlara işaret ettiği bildirildi. Ancak daha fazla ayrıntı verilmemesi de merak uyandırdı.
Güncellemeyle birlikte performans sorunları da bildirildi. Kullanıcılar, KB5035853'ü yükledikten sonra sistemlerin yavaş çalıştığını veya ara ara takıldığından şikayet ediyor. Bazı durumlarda bilgisayarların donduğu da belirtildi.
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Microsoft'un destek belgeleri ise şu anda bilinen sorunlar arasında bu güncellemeyi göstermedi. Windows 11 23H2 and 22H2 için yayınlanan paket, Android ile olan entegrasyonu artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Microsoft, akıllı telefondaki fotoğrafları doğrudan bilgisayardan düzenleme izni veriyor.
Ayrıca güncellemeyle birlikte USB4 v2.0 çok daha hızlı hale gelmiş durumda. 80Gbps'a varan kablolu bağlantı desteği eklendiği dile getirildi.
Bu güncelleme, bir önceki Şubat paketinden kaynaklanan kurulum hatalarını gidermek üzere geliştirildiğini düşünürsek, sorunlar oldukça kafa karıştırıyor. Şu an için en iyi yaklaşım güncellemeyi kurmamak veya Sistem Geri Yükleme ile geri almak gibi duruyor.
Peki siz bu Windows 11 güncellemesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Windows 11 Güncellemesi Sorunlara Yol Açıyor - Son Dakika
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