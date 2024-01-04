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Microsoft, Windows 11 ile birlikte WordPad'i kaldırıyor - Son Dakika
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Microsoft, Windows 11 ile birlikte WordPad'i kaldırıyor

Microsoft, Windows 11'in gelecek sürümlerinde metin düzenlemek için kullanılan WordPad uygulamasını kaldıracağını duyurdu. WordPad, 1995 yılından bu yana Windows işletim sisteminin bir parçasıydı ve basit belgeler oluşturmak ve düzenlemek için kullanılıyordu. Ancak Office gibi daha gelişmiş uygulamaların yaygınlaşmasıyla WordPad'e olan ihtiyaç azaldı.

Microsoft, Windows 11 ile birlikte WordPad\'i kaldırıyor
04.01.2024 - 22:29,
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Microsoft, Windows 11 ile yeni uygulamalara geçiş yaparken eski hizmetlerini de devre dışı bırakmaya devam ediyor. Son olarak şirket, metin düzenlemek için kullanılan WordPad uygulamasını Windows 11'in gelecek sürümlerinden kaldıracağını açıkladı.

Windows 11 için WordPad fişi çekildi

WordPad, 1995 yılında tanıtılan Windows 95'ten bu yana işletim sisteminin tüm sürümlerinde bulunuyor. Basit belgeler oluşturmak ve düzenlemek kullanılan hizmet, Zengin Metin Biçimi (RTF) başta olmak üzere birçok yazı formatını destekliyor.

Microsoft, Windows 11 ile birlikte WordPad'i kaldırıyor

Microsoft son olarak Windows 11 Canary 26020 sürümünde bazı önemli değişikliklerde bulunduğunu açıkladı. Buna göre şirket, WordPad'i işletim sisteminin yeni sürümleriyle birlikte sunmayı bırakacağını söyledi.

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Ayrıca WordPad'in "yeniden yüklenemeyeceğini" ve Windows 11'den kalıcı olarak kaldırıldığını doğruladı. Genellikle eski hizmetlerinin yüklenmesine izin vererek kullanımdan kaldıran şirket, WordPad konusunda istisna uyguluyor gibi görünüyor.

Microsoft'un bu kararı, onlarca yıldır Windows deneyiminin demirbaş uygulamalarından biri olan WordPad için büyük bir değişiklik. Ancak Office'le birlikte sunulan Word gibi hizmetlerin pazarda standart haline gelmesi, bu tarz eski uygulamalara olan ihtiyaçı azalttı.

WordPad, herhangi bir ek yazılım gereksinimi olmadan temel RTF ve TXT dosyalarını açmak, düzenlemek ve kaydetmek için basit bir arayüz sunuyordu. Office paketlerine kıyasla işlevi sınırlı olsa da, sıradan kullanıcılar için kullanışlı bir araç olarak sunuluyordu. Windows 11 kullanıcılarının artık alternatif bir belge düzenleme uygulamasına geçmesi gerekecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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