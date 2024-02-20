Windows Görev Yöneticisi\'ne AMD NPU Desteği Geldi

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Microsoft, NPU için Windows Görev Yöneticisi'nde sadece Intel işlemcilere destek veriyordu. Ancak yapay zeka teknolojisi için önemli olan NPU birimi için AMD desteği de sonunda geldi. Özellikle AMD son yıllarda NPU birimlerine önemli yatırımlar yapıyor.

Windows Görev Yöneticisi için gelen AMD NPU desteği ne anlama geliyor?

Bilgisayar teknolojisinde CPU yani işlemci GPU yani grafik işlemcisini hepimiz biliyoruz. Ancak son yıllarda Intel ve AMD NPU yani yapay zeka birimlerine de yer vermeye başladı. Özellikle 2023 yılında artan yapay zeka furyası sonrası NPU birimlerinin de önemi arttı.

Microsoft ise Windows 10 ve 11 için AMD NPU desteği sunmuyordu. Windows Görev Yöneticisi bu anlamda artık AMD NPU desteğine de sahip. Tabii ki bu destek olmadan da AMD NPU biriminin yapay zeka işlemleri yapması mümkün. Buna karşın yapay zeka işlemlerinde işlemci ile işletme sisteminin uyumlu çalışması için bu desteğe ihtiyaç vardı.

Bildiğiniz gibi artık yapay zeka işlemleri yavaş yavaş telefonlara ve bilgisayarlara kadar inecek. Bu anlamda NPU birimleri de daha fazla öne çıkacak. Windows Görev Yöneticisi için gelen bu NPU birimi desteği de bu anlamda önemli.

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AMD NPU birimleri bu anlamda Microsoft Compute Driver Model (MCDM) üzerinde çalışacak. Böylece Windows Görev Yöneticisi üzerinden NPU birimin nasıl çalıştığını, ne kadar işlem gücü kullandığını görmeniz de mümkün olacak.

Yapay zeka için NPU birimleri önemli olsa da ChatGPT, Google Gemini gibi yapay zeka sohbet botları yapay zekaya özel üretilen işlemcileri kullanıyor. Yani üretken yapay zeka işlemlerini kendi bilgisayarımızda gerçekleştirmek henüz mümkün değil gibi görünüyor. Buna rağmen yapay zeka için artan rekabet ve orataya çıkacak yeni teknolojiler NPU birimlerinin de önemini artıracağa benziyor.

Microsoft ise uzun yıllardır birlikte çalıştığı Intel'i bu anlamda korumaya devam ediyor. AMD, bildiğiniz gibi Zen mimarisi ile Intel ile olan kas farkını kapattı. Şu an için AMD ve Intel yapay zeka konusunda da kıyasıya bir yarış içinde. Ancak Nvidia bu yarışta önemli avantajlara sahip. Özellikle Nvidia H100 işlemcisi sayesinde şirket değerini katladı. Bu anlamda Nvidia 1,79 trilyon dolar ile Amazon ve Google'ı da geride bıraktı.