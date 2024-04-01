Son günlerde gündemden hiç düşmeyen X platformu, bu kez yetişkin içerik konusunda aldığı iddia edilen bir kararla konuşuldu. Buna göre, artık platform Topluluklar adını vereceği bir bölümde bu tarz içeriklerin paylaşılmasına izin verecek. Fakat içeriklerin belirli bir yöneticinin filtresinden geçeceği konuşulurken, çeşitli yapay zeka algoritmaları da uygunsuz paylaşımlar yapılmasını büyük oranda engelleyecek. İşte konu hakkındaki en önemli ayrıntılar…
X, yetişkin içerik kararı ile gündeme geldi
Ancak bu kararın temeli, Elon Musk'ın şirketi satın almasından önceye dayanıyor. İlk olarak dönemin yönetimi tarafından 2021'de tasarlanmaya başlayan yenilik, 3 yıl içinde giderek olgunlaşmaya başladı. Bu hamlenin, platformu rakiplerine göre bir adım ileri taşıyabileceği de söyleniyor.
X yönetimi, bu projeyi hayata geçirerek düşünce özgürlüğü anlamında da önemli bir yol katedeceklerini öne sürüyor. Fakat bu durumdan dolayı platformun kalitesinin gözle görülür oranda düşeceğinden endişe edenler de mevcut.
X, nasıl bir platforma dönüşecek?
Hatta geçtiğimiz dönemlerde X'in OnlyFans'a rakip olmayı çalıştığı bile iddia edilmiş, ancak bu karardan çeşitli suistimal endişeleri nedeniyle geri adım atılmıştı. Bu yeniliğin özellikle yetişkin kullanıcıların platforma olan ilgisini yeniden canlandırması beklenirken, özelliğin sadece paralı üyelere mi açık olacağı şimdiden merak konusu oldu. Günün sonunda, yaşanan tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce X bu girişiminde başarı elde edecek mi? Siz ne kadar sıklıkta X kullanıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › X Platformu Yetişkin İçerik Kararıyla Gündemde - Son Dakika
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