Son yıllarda popülaritesini giderek artıran el konsolları; yolda, seyahatte veya sadece evde rahat bir köşede oyun oynamak isteyenler için ideal, inovatif bir cihaz. Bu bağlamda her yıl milyonlarca el konsolu satılıyor ve bu doğrultuda ev konsolları ile rekabet ettiklerini söyleyebilmek mümkün.
El konsolu pazarında birçok bilinen şirket faaliyet gösteriyor. Dijital oyun mağazası olarak bilinen Steam'den Nintendo'ya, Sony'den Razer'a, Lenovo'dan Logitech ve MSI'a kadar birçok firmayı görüyoruz. Son gelişmelere göre bu firmalar arasında Microsoft çatısı altındaki Xbox da dahil olacak. İşte ayrıntılar…
Xbox, el konsolu üzerinde çalışıyor
Bildiğiniz üzere Xbox, şu anda zaten halihazırda Xbox One ve Xbox Series X/ S konsollar üretiyor. Fakat son gelişmelere göre şirket, bununla yetinmeyip daha fazla para kazanabilmek için el konsolu pazarına da girmeyi planlıyor.
Teknoloji editörü Jez Corden, katıldığı Xbox Two Podcast yayınında şirketin bir el konsolu üzerinde çalıştığını ve bazı prototiplerin masada olduğunu iddia etti. Üstelik bunların yeni yani daha önce sızan prototiplerden farklı olduğunu söyledi.
PlayStation 5 Pro özellikleri belli oldu! Xbox ve PS5'e fark attı
Xbox'ın bir el konsolu üzerinde çalıştığı zaten uzun bir süredir biliniyordu. Bu yeni bilgiler ile birlikte beklentiler daha da arttı. Şirketin yeni cihazı ne zaman tanıtacağı şimdilik bilinmiyor. Tabii prototipler olması, yakın zamanda çıkacağı anlamına gelmiyor. Bu bağlamda belki birkaç yıl sonra da piyasaya sürülebilir. Önümüzdeki haftalarda bununla ilgili yeni detaylar ortaya çıkacaktır.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xbox el konsolu modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Xbox, el konsolu üzerinde çalışıyor - Son Dakika
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Haberler.com YouTube kanalına konuk olarak kentte yeni dönem için projelerini açıkladı. Tokyo ve Barcelona'da olan su şehri görüntüsünü Gaziantep'e kazandıracaklarını belirten Şahin, bunun şehrin turizm gelirini de artıracağını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO'nun inovasyon hızlandırıcısı ağına Türkiye'den 8 yeni üye daha katıldığını duyurdu. Türkiye'nin ağda yer alan test merkezi sayısı 10'a ulaşmış oldu. DIANA programı, sivil ve askeri amaçlı teknolojiler geliştiren şirketlere hibe desteği sağlarken, danışmanlık, yatırımcı ağlarına ulaşım, hızlandırma ve test merkezlerine ücretsiz erişim gibi hizmetler sunmaktadır.
Volkswagen AG çatısı altındaki Lamborghini, 2023 yılında 10 binden fazla araç satışı gerçekleştirerek rekor bir gelir elde etti. Şirket, geçen sene 2,89 milyar euro gelir elde ederek en yüksek yıllık gelirine ulaştı. Bu gelir artışıyla birlikte 723 milyon euro kar elde eden Lamborghini, aynı zamanda 700 milyon euro işletme marjı barajını da aşarak üçüncü bir rekora imza attı.
Instagram, kullanıcı deneyimini artırmayı hedefleyerek mesajlar için metin biçimlendirme seçeneklerini test ediyor. Kullanıcılar artık mesajlarını kalın, italik, altı çizili veya üstü çizili olarak biçimlendirebilecekler.
Xiaomi, yeni arayüz yazılımı HyperOS'u daha fazla modele dağıtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Xiaomi Pad 5 için HyperOS güncellemesi yakında kullanıcılara sunulacak. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelliklerle birlikte gelirken, performans tarafında da önemli bir artış sağlıyor. Xiaomi, HyperOS güncellemesini birçok modeline sunmayı planlıyor.
POCO, merakla beklenen C61 modelinin 26 Mart'ta tanıtılacağını duyurdu. Akıllı telefonun Türkiye'ye gelme ihtimali de bulunuyor. Sızıntılara göre, C61 iki farklı versiyonla gelecek ve 90-120 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacak. MediaTek Helio G36 işlemci ve Android 14 işletim sistemiyle çalışacak olan telefon, Redmi A3'ün yeniden markalanmış sürümü olarak biliniyor.
MSI'nın 14. nesil Intel işlemcili ve RTX 4090'lı yeni oyuncu notebook'u MSI Raider GE78HX 14V inceleme videosu ile karşınızda. Bu yüksek performanslı dizüstü bilgisayar, Intel Core i9-14900HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU gibi üst düzey özelliklerle donatılmıştır. Ayrıca, Mystic Light ve Matrix Lightbar tasarımı, RGB ışıklandırma özellikleri ve QHD+ çözünürlüklü ekran gibi özellikler oyun deneyimini daha da geliştirmektedir. Soğutma sistemi ise optimal performans sağlamak için geniş fanlar ve soğutma borularıyla donatılmıştır.
Samsung Galaxy M55 5G, orta segment teknik özelliklere sahip bir ürün olacak. Tasarımı selefi Galaxy M54 ile benzerlik gösteriyor. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, 12 GB RAM, Android 14 işletim sistemi ve 6.000 mAh pil gibi özelliklere sahip olacak.
Xiaomi, Çin'deki bir etkinlikte yeni kullanıcı arayüzü olan HyperOS'u tanıttı. HyperOS, önceden MIUI 15 olarak biliniyordu ve Xiaomi'nin tüm cihazlarını destekleyecek şekilde tasarlanmış. HyperOS, kontrol merkezini ve bildirim panelini yeniden şekillendirirken birçok uygulamaya iOS tarzı bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca, cihazlar arası senkronizasyonu kolaylaştırarak akıllı telefonlar, saatler ve ev aletleri arasında sorunsuz bir bağlantı sunuyor. Xiaomi HyperOS, büyük temel modelleri kullanarak sistem uygulamalarını güçlendirmekte ve yapay zeka alt sisteminden yararlanarak verimli bir şekilde dağıtıyor. Bu, kullanıcılara daha gelişmiş özellikler sunmayı amaçlıyor.
Apple'ın en yeni işlemcileri M3 ve M2'yi karşılaştırdık. M3, daha güçlü performans ve ek özellikler sunarken, M2 daha uygun fiyatlı bir seçenek olabilir. Büyük ekran isteyenler için ise tek seçenek M3 modeli. Kullanıcıların ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre en uygun olanı seçmeleri önemli.
İspanya Ulusal Mahkemesi, telif hakları ihlali iddiasıyla Telegram'ın kullanımının askıya alınmasına karar verdi. Mahkeme, telif haklarıyla ilgili eksiklikleri kabul eden Telegram'ın kullanımını durdurma kararını 'gerekli, uygun ve orantılı' olarak değerlendirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?