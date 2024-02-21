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Güncelleme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Xiaomi cephesinde geçtiğimiz yıl tanıtılan HyperOS sürümünün dağıtımı devam ediyor. Çinli marka özellikle son dönemde daha çok giriş ve orta segmente odaklanırken, henüz yeni yapıyı almamış amiral gemisi modelleri de boş geçmiyor. Son olarak iki Xiaomi modeli daha HyperOS güncellemesi aldı.

Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 11 Lite 5G NE için HyperOS güncellemesi yayında

Xiaomi, geçen yıllarda tanıtılan Xiaomi 12 Pro ve 11 Lite 5G NE için HyperOS güncellemesini kullanıma sundu. Yeni yapı; OS1.0.1.0.ULBMIXM ve OS1.0.1.0.UKOCNXM yapı numaralarıyla geliyor ve Şubat 2024 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

Yeni sürümün Xiaomi 12 Pro'nun global versiyonları, 11 Lite 5G NE'nin ise Çin varyantları için kullanıma sunulduğunu belirtelim. Bunun dışında yeni yapı ilk mi Pilot kullanıcıları için yayında olacak. Eğer sürümde bir problem görünmezse çok yakında genel kullanıma açılacak.

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Xiaomi kurucusu Lei Jun, geçen aylarda yaptığı paylaşımla HyperOS arayüzünün logosunun değiştiğini resmen duyurdu. Eskisine göre daha şık ve kompakt bir görünümle gelen yeni logo, dijital evrendeki fikirler ve bağlantılar gibi bir arada dönen noktalardan oluşan bir galaksi olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda mora çalan renkleri de bünyesinde barındırıyor.

Xiaomi HyperOS; yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'larla ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunacağı görülüyor. Kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip olacak.

Uygulama simgeleri ise benzer, ancak genel tutarlılık artmış gibi duruyor.Yeni sürümle birlikte dikkat çeken bir diğer detay ise Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan oldu. Çinli şirketin iddiasına göre yapı 8.75 GB boyutlarında ve rakiplerine göre depolama konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor.

HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.

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