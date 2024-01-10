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Xiaomi 12T ve 12T Pro için HyperOS Güncellemesi - Son Dakika
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Xiaomi 12T ve 12T Pro için HyperOS Güncellemesi

Geçtiğimiz eylül ayında kullanıma sunulan HyperOS arayüzünün dağıtımı devam ediyor. Son dönemde yavaş yavaş globaldeki modeller için de yayınlanmaya başlanan yeni yapı son olarak popüler iki Xiaomi modeli için daha geliyor. Xiaomi 12T ve 12T Pro için HyperOS güncellemesi müjdesi verildi. Güncelleme, Xiaomi 12T için OS1.0.5.0.ULQMIXM, 12T Pro için ise OS1.0.1.0.ULFEUXM yapı numaralarıyla geliyor ve Android 14'ü temel alıyor. HyperOS güncellemesi ile birlikte yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelleştirme seçenekleri sunulacak. Ayrıca güncelleme, daha az güç tüketimi ve daha rahat çalışma imkanı sağlayarak eski ve donanımsal açıdan yetersiz olan Xiaomi ürünleri için bir avantaj sunuyor.

Xiaomi 12T ve 12T Pro için HyperOS Güncellemesi
10.01.2024 - 16:29,
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Geçtiğimiz eylül ayında kullanıma sunulan HyperOS arayüzünün dağıtımı devam ediyor. Son dönemde yavaş yavaş globaldeki modeller için de yayınlanmaya başlanan yeni yapı son olarak popüler iki Xiaomi modeli için daha geliyor. İşte HyperOS güncellemesi alan Xiaomi modeli!

Xiaomi 12T ve 12T Pro için HyperOS güncellemesi müjdesi

Xiaomiui tarafından paylaşılan raporlara göre Xiaomi, an itibariyle 12T serisi için HyperOS çalışmalarına başladı. Bu noktada yeni sürümün standart model için kullanıma sunulduğu ve Pro içinse testlerin devam ettiği ifade ediliyor.

Xiaomi 12T ve 12T Pro için HyperOS Güncellemesi

HyperOS güncellemesi Xiaomi 12T için OS1.0.5.0.ULQMIXM, 12T Pro için ise OS1.0.1.0.ULFEUXM yapı numaralarıyla geliyor. Aynı zamanda Android 14'ü temel aldığını da belirtelim.

Xiaomi kurucusu Lei Jun, geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımla HyperOS arayüzünün logosunun değiştiğini resmen duyurdu. Eskisine göre daha şık ve kompakt bir görünümle gelen yeni logo, dijital evrendeki fikirler ve bağlantılar gibi bir arada dönen noktalardan oluşan bir galaksi olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda mora çalan renkleri de bünyesinde barındırıyor.

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Xiaomi HyperOS; yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'larla ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunacağı görülüyor. Kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip olacak.

Uygulama simgeleri ise benzer, ancak genel tutarlılık artmış gibi duruyor.Yeni sürümle birlikte dikkat çeken bir diğer detay ise Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan oldu. Çinli şirketin iddiasına göre yapı 8.75 GB boyutlarında ve rakiplerine göre depolama konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor.

HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz!

Kaynak: Shiftdelete
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