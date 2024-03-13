Xiaomi 14 Serisi Türkiye\'ye Geliyor

Teknoloji

Xiaomi, Çin'de duyurduğu yeni Xiaomi 14 serisini hemen Avrupa pazarına sundu. Hem Xiaomi 14 hem de Ultra modeli Türkiye'ye gelecek olmasıyla büyük ilgi çekti. Xiaomi 14 inceleme sizlerle.

Xiaomi 14 inceleme

Xiaomi 14 satın almak için buraya tıklayın

Xiaomi 14, kullanıcıya rahat bir tutuş ve taşıma kolaylığı sağlayan 152.8mm x 71.5mm x 8.2mm boyutlarına sahip. Ön tarafında Corning Gorilla Glass Victus ile sağlamlık artırılırken, 3D kavisli cam arka tasarım estetik bir görünüm sunuyor. Ayrıca, günlük suya karşı koruma sağlayan IP68 su direncine sahip. Siyah, beyaz ve yeşim yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut.

6.36 inçlik 120Hz LTPO AMOLED ekranı, 2670 x 1200 çözünürlük ve 460 ppi sunuyor. Dolby Vision, HDR10+ ve HDR10 gibi teknolojilerle desteklenen panel, renklerin doğallığını ve kontrastın derinliğini artırıyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve Adreno GPU'dan güç alan cihaz LPDDR5X + UFS 4.0 depolama seçenekleri sunuyor. Xiaomi HyperOS'un optimize edilmiş kullanıcı arayüzü de cihazların verimli bir şekilde yönetilmesini sağlıyor.

Xiaomi 14, fotoğraf deneyimini üst seviyeye taşıyor. Ana kamerası 23mm f/1.6 LEICA lens ile 50 Megapiksel geniş sensöre sahipken, telefoto ve ultra geniş kameralarıyla çeşitli çekim seçenekleri sunuyor. Ayrıca, 32 Megapiksel özçekim kamerasıyla yüksek kaliteli çekimler yapmak mümkün. 8K video kaydı ve Dolby Vision ile 4K'da 60fps gibi özelliklerle, kullanıcılar profesyonel kalitede videolar çekebiliyorlar.

Cihaz, 4610mAh kapasiteli bataryasıyla uzun süre dayanabilen bir kullanım sunuyor. 90W HyperCharge ile kablolu şarjı sadece 31 dakikada tamamlanırken, kablosuz şarjı da 50W hızla sadece 46 dakikada tamamlanıyor. Bu da kullanıcıların cihazlarını daha hızlı ve verimli bir şekilde şarj etmelerini sağlıyor.

Xiaomi 14, çift SIM desteği, Wi-Fi 7, NFC ve Bluetooth 5.4 gibi gelişmiş bağlantı özellikleriyle birlikte geliyor. Ayrıca, iki farklı Leica fotoğrafçılık stili, çeşitli odak uzaklıkları için Master-lens sistemi ve Sinematik videolar için Film modu gibi ek özelliklerle kullanıcı deneyimi zenginleştiriliyor.