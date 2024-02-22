Teknoloji

Xiaomi, uzun bir süredir merakla beklenen Android amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra'yı nihayet tanıttı. Markanın ana vatanı Çin'de tüketicilerin karşısına çıkan model, akıllı telefon pazarında bir hayli dikkat çekti. İşte Xiaomi 14 Ultra teknik özellikleri ve fiyatı…

Xiaomi 14 Ultra özellikleri ve fiyatı

Xiaomi 14 Ultra modeli, 6.73 inç boyutunda 2K AMOLED ekrana sahip. QHD+ (3200 x 1440 piksel) çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Bununla beraber 3000 nit tepe parlaklık sunuyorken, HDR10+, HDR Vivid ve Dolby Vision teknolojilerini barındırıyor.

Cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen 8 çekirdekli bu işlemciye Adreno GPU eşlik ediyor. Öte yandan modelin RAM bakımından 12 GB/ 16 GB şeklinde iki versiyonu bulunuyor. Depolama alanı tarafındaysa 256 GB/ 512 GB/ 1 TB seçenekleri mevcut.

Uygun fiyatlı vivo Y200e 5G tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

Ön tarafında 32 Megapiksel çözünürlüğünde 4K'da 60 FPS özçekim kamerasına yer veren Android amiral gemisinin arka kasasında dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 50 Megapiksel telefoto (3,2x) kamera + 50 Megapiksel telefoto (5x) kameradan oluşuyor. Arka kameralar ile 8K'da 30fps, 4K'da 120fps video çekilebiliyor.

Android 14 tabanlı HyperOS üzerinde çalışan Xiaomi 14 Ultra modeli, 5300 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Bu batarya, 90W kablolu ve 80W kablosuz şarj ile besleniyor. Akıllı telefonun bağlantı özellikleri ise 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve GPS. Bu noktada NFC desteği olduğunu söyleyelim.

Xiaomi 14 Ultra için 12 GB RAM + 256 GB, 16 GB RAM + 512 GB ve 16 GB RAM + 1 TB şeklinde üç seçenek bulunuyor. En yüksek bellek ve depolamaya sahip versiyon, titanyum kasa geliyor. Marka, bu titanyumun aynısını Apple'ın da kullandığını söylüyor.

Xiaomi 14 Ultra teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;