Xiaomi 14 Ultra Tanıtımı Yaklaşıyor

Teknoloji

Xiaomi 14 Ultra bekleyişi nihayet sonlanıyor. Xiaomi, 25 Şubat'ta en güçlü amiral gemisi modelini tanıtacak. Biz de bu etkinlikte Xiaomi YouTube kanalında canlı yayında sizlerle birlikte olacağız ve Xiaomi 14 Ultra başta olmak üzere tanıtılacak ürünleri birlikte yorumlayacağız. Tabii birçok yeni teknolojiyi incelediğimiz ve anlattığımız YouTube kanalımızıda takip etmeyi unutmayın. Şimdi gelelim bu yeni modelden neler beklediğimize. İşte beklenen özellikleri ve tasarımı…

Xiaomi 14 Ultra etkinliğinde canlı yayında sizlerleyiz!

Xiaomi 14 Ultra, henüz tanıtılmamış olmasına rağmen ortaya çıkan sızıntılar, cihazın olası özelliklerini ve tasarımını gözler önüne sundu. Bu yüzden tüm teknolojiseverler meraklı bekleyişe başladı. Fakat nihayet beklenen an geldi. Xiaomi, 25 Şubat'ta Türkiye saatiyle 17'de etkinliğe başlayacak. Ancak biz Xiaomi Türkiye YouTube kanalında 16: 45'te canlı yayına başlayarak beklentilerimiz paylaşacağız ve sorularınızı yanıtlayacağız.