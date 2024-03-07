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Xiaomi, Eylül 2023'te akıllı telefon serisi Xiaomi 13T'yi piyasaya sürdü. Bu seri, özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı. Bunun akabinde gözler, haleflerine çevrildi. Kısa süre önce ise merakla beklenen Xiaomi 14T Pro, IMEI veri tabanında görüntülendi.

Xiaomi 14T Pro, IMEI veri tabanında

Xiaomi 14T Pro'nun hem küresel hem de Japonya versiyonu IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Bu, modelin dünyanın farklı bölgelerinde piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Fakat bununla birlikte önemli bir detay daha var.

GSMChina tarafından aktarılan bilgilere göre Xiaomi 14T Pro, "rothko" kod adına sahip. Bu kod adı, Redmi K70 Ultra modeli için de kullanılıyor. Buna göre yeni Xiaomi telefon, K70 Ultra ile aynı veya benzer özelliklere sahip olabilir.

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Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 14T Pro, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9300 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemci, bir adet 3.25 GHz hızında Cortex X4, üç adet 2.85 GHz hızında Cortex X4 ve dört adet 2.0 GHz hızında Cortex A720 çekirdeklerinden oluşuyor. Grafik birimi ise ARM Immortalis-G720 MC12.

Xiaomi 13T Pro özellikleri

Xiaomi 14T Pro hakkında fikir sahibi olabilmek için geçen sene tanıtılan Xiaomi 13T Pro modelinin özelliklerine bakabiliriz. Cihaz, MediaTek Dimensity 9200+ işlemcisinden güç alıyor. 2712 x 1220 piksel çözünürlüğe sahip 144 Hz destekli OLED ekrana sahip.

20 Megapiksel özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana kamera + 50 Megapiksel telefoto kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kameradan oluşuyor.

Android 13 tabanlı MIUI 14 üzerinde çalışan model, 120W hızlı şarjdan beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Son olarak 5G, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantıyı desteklediğini de belirtmekte fayda var.

Xiaomi 13T Pro özellikleri şu şekilde sıralandı;