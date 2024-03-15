Xiaomi, 8 inçlik yeni bir tablet üzerinde çalışıyor

Teknoloji

Tablet pazarının önde gelen şirketlerinden Xiaomi, ürün yelpazesini sürekli olarak genişleterek pazar payını artırmaya çalışıyor. Birkaç yılda bir yeni bir seriyi piyasaya süren şirket, son gelişmelere göre önemli adım atıyor. İşte ayrıntılar…

Xiaomi, 8 inç tablet geliştiriyor

Bilindiği üzere Xiaomi, yıllardır tablet pazarında faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda şirket, en son Eylül 2023'te Pad 6 serisini tanıttı. Çinli firma, çeşitli büyüklüklerdeki ekranlara sahip modelleri tüketicilere sunuyor.

Şirketin 10,65 inçlik Redmi Pad'den 14 inç ekranlı Xiaomi Pad 6 Max 14'e kadar geniş bir ürün yelpazesi var. Ekran boyutlarının ise genel olarak büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak son gelişmelere göre şirket, küçük ekranlı tablet sevenler için 8 inç model de çıkaracak.

Xiaomi'de üst düzey çalışanlar tarafından Weibo'da yapılan bazı paylaşımlar, şirketin 8 inç tablet üzerinde çalıştığına dair bazı düşünceler yarattı. Yeni ürünle ilgili şimdilik bir bilgi mevcut değil. Ancak önümüzdeki günlerde bir bazı detaylar ortaya çıkacaktır.

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Bilindiği üzere Xiaomi, her yeni modelini ülkelerdeki düzenleyici kurumların onayından geçiriyor ve bu onaydan geçen cihazlar da veri tabanına kaydediliyor. İşte bu şekilde 8 inç ekranlı Xiaomi tablet ile ilgili bilgiler çıkacaktır.

Aslına bakacak olursak Xiaomi, ilk defa 8 inç tablet çıkarmayacak. Zira firma, eskiden daha küçük ekranlı modeller piyasaya sürüyordu. Ancak zaman geçtikçe tıpkı diğer markaların da yaptığı gibi bu boyutu artırdı ve bu mini tabletler farklı bir kategoriye girmeye başladı. Aslında buna rağmen göz önünde bulundurulması gereken bir talep olduğunu söyleyebiliriz.

8 inç ekranlı Xiaomi tablet, Apple'ın 8.3 inçlik iPad mini modeli ile rekabet edecek. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Çinli teknoloji devinin yeni ürününden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.