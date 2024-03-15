Xiaomi, 8 inçlik yeni bir tablet üzerinde çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Xiaomi, 8 inçlik yeni bir tablet üzerinde çalışıyor

Xiaomi, 8 inçlik yeni bir tablet üzerinde çalışıyor

Xiaomi, tablet pazarındaki varlığını genişletmek için 8 inçlik yeni bir model üzerinde çalışıyor. Şirketin daha önceki modelleri genellikle büyük ekranlara sahipti ancak bu yeni tablet, küçük ekranlı tablet sevenler için tasarlanmış. Henüz detaylar netleşmemiş olsa da önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi ortaya çıkacak.

15.03.2024 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tablet pazarının önde gelen şirketlerinden Xiaomi, ürün yelpazesini sürekli olarak genişleterek pazar payını artırmaya çalışıyor. Birkaç yılda bir yeni bir seriyi piyasaya süren şirket, son gelişmelere göre önemli adım atıyor. İşte ayrıntılar…

Xiaomi, 8 inç tablet geliştiriyor

Bilindiği üzere Xiaomi, yıllardır tablet pazarında faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda şirket, en son Eylül 2023'te Pad 6 serisini tanıttı. Çinli firma, çeşitli büyüklüklerdeki ekranlara sahip modelleri tüketicilere sunuyor.

Şirketin 10,65 inçlik Redmi Pad'den 14 inç ekranlı Xiaomi Pad 6 Max 14'e kadar geniş bir ürün yelpazesi var. Ekran boyutlarının ise genel olarak büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak son gelişmelere göre şirket, küçük ekranlı tablet sevenler için 8 inç model de çıkaracak.

Xiaomi, 8 inçlik yeni bir tablet üzerinde çalışıyor

Xiaomi'de üst düzey çalışanlar tarafından Weibo'da yapılan bazı paylaşımlar, şirketin 8 inç tablet üzerinde çalıştığına dair bazı düşünceler yarattı. Yeni ürünle ilgili şimdilik bir bilgi mevcut değil. Ancak önümüzdeki günlerde bir bazı detaylar ortaya çıkacaktır.

iPhone 15 Pro Max üzgün: vivo X Fold 3 Pro performans testinde!

Bilindiği üzere Xiaomi, her yeni modelini ülkelerdeki düzenleyici kurumların onayından geçiriyor ve bu onaydan geçen cihazlar da veri tabanına kaydediliyor. İşte bu şekilde 8 inç ekranlı Xiaomi tablet ile ilgili bilgiler çıkacaktır.

Aslına bakacak olursak Xiaomi, ilk defa 8 inç tablet çıkarmayacak. Zira firma, eskiden daha küçük ekranlı modeller piyasaya sürüyordu. Ancak zaman geçtikçe tıpkı diğer markaların da yaptığı gibi bu boyutu artırdı ve bu mini tabletler farklı bir kategoriye girmeye başladı. Aslında buna rağmen göz önünde bulundurulması gereken bir talep olduğunu söyleyebiliriz.

8 inç ekranlı Xiaomi tablet, Apple'ın 8.3 inçlik iPad mini modeli ile rekabet edecek. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Çinli teknoloji devinin yeni ürününden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi, 8 inçlik yeni bir tablet üzerinde çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • iPhone 15 vs Xiaomi 14: Hangisini Tercih Etmeliyiz?
    18:32 iPhone 15 vs Xiaomi 14: Hangisini Tercih Etmeliyiz?

    2024 yılında Apple ve Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları olan iPhone 15 ve Xiaomi 14, göz alıcı özellikleri ve çekici tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Her iki telefon da güçlü performans, yüksek çözünürlüklü ekranlar ve kaliteli kamera sistemleri sunuyor. Hangi telefonun tercih edileceği ise kullanıcının tercihlerine ve bütçesine bağlı. iPhone 15 daha iyi performans ve kamera isteyenler için uygunken, Xiaomi 14 daha modern tasarım ve uzun pil ömrü arayanlar için daha uygun bir seçenek olabilir.

  • Snapchat, Sonsuz Bellek Özelliğini Kullanıma Sunacak
    18:32 Snapchat, Sonsuz Bellek Özelliğini Kullanıma Sunacak

    Snapchat'in yeni güncellemesiyle birlikte Sonsuz Bellek adlı özelliği kullanıma sunacağı ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, önemli direkt mesajları kayıt altına alabilecekler. Ancak bu yeniliğin uygulamanın gizlilik odaklı doğasına ters olduğunu savunanlar da bulunuyor. Güncellemenin ne zaman devreye gireceği ise henüz bilinmiyor.

  • OnePlus Ace 3V: Özellikler ve Çıkış Tarihi
    18:31 OnePlus Ace 3V: Özellikler ve Çıkış Tarihi

    OnePlus Ace 3V, amiral gemisi katili özelliklere sahip bir akıllı telefon olarak tanıtılacak. OnePlus 12'yi geride bırakan pil performansıyla dikkat çeken cihaz, önümüzdeki hafta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Telefonun 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunan bir versiyonu kesinleşti. Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciyle güçlendirilen OnePlus Ace 3V, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekrana sahip olacak. Ayrıca, 5.500 mAh batarya ve plastik çerçeve ile gelecek olan cihazın, OnePlus Nord 4'ün yeniden markalanmış sürümü olduğu iddia ediliyor.

  • vivo V23 Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 güncellemesi aldı
    18:31 vivo V23 Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 güncellemesi aldı

    vivo V23, Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 güncellemesini aldı. Yeni güncelleme, Mart 2024 güvenlik yamasıyla birlikte gelirken, kilit ekranı saati, albümler, küçük pencereler ve sistem gibi birçok yenilik getiriyor. vivo'nun diğer modellerinin de Android 14 güncellemesini alacağı belirtiliyor.

  • Yapay Zeka ile Kulak İltihabı Teşhisi Yapan Uygulama Geliştirildi
    18:31 Yapay Zeka ile Kulak İltihabı Teşhisi Yapan Uygulama Geliştirildi

    Pittsburgh Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen bir uygulama, yapay zeka kullanarak kulak iltihabı teşhisi yapabiliyor. Uygulama, akut orta kulak iltihabı (AOM) teşhisinde doktorlardan daha doğru sonuçlar veriyor. Yapay zeka, kulak zarı videoları üzerinde eğitilerek yüzde 93 doğruluk oranıyla teşhis yapabiliyor. Bu gelişme, kulak iltihabı tedavilerinde erken ve doğru teşhis imkanı sağlayabilir.

  • Apple'ın Ekranlı AirPods Patentine İlgi Artıyor
    18:31 Apple'ın Ekranlı AirPods Patentine İlgi Artıyor

    Apple'ın 2021 yılında aldığı ekranlı AirPods patentinin birebir üretiminin gösterildiği gönderi oldukça ilgi çekti. Sahte bir AirPods 3 kutusu üzerine entegre edilen ekran sayesinde ses açma kapatma, gürültü engelleme özelliğini açma kapatma gibi birçok özelliğin kontrolü sağlanıyor.

  • Hepsiburada, kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyor
    18:30 Hepsiburada, kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyor

    Hepsiburada, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nda Türkiye'nin kadın girişimcilik çabalarını anlattı. Şirket, kadın girişimcileri desteklemek için özel bir program yürütüyor ve 2030 yılına kadar 120 bin marka sahibi kadın girişimci hedefliyor. Ayrıca, deprem bölgesindeki kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla ihtisas merkezleri açıldı ve yerel kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerden oluşan kutular satışa sunuldu.

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 100 yeni kütüphane hedefine ulaşıldığını açıkladı
    18:04 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 100 yeni kütüphane hedefine ulaşıldığını açıkladı

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yeni kütüphane hedefine ulaştıklarını belirterek, 2024 yılında 100 yapay zeka temelli akıllı kütüphaneyi de ülkemize kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Ersoy, kütüphane yatırımlarına ağırlık verdiklerini ve halk kütüphanelerinin bilgi ve kültürün sürdürülebilir kılınmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

  • Elektrik denetiminde kullanılan droneların çeşitli görüntüleri
    17:46 Elektrik denetiminde kullanılan droneların çeşitli görüntüleri

    Çin'in Xinjiang bölgesindeki Altay'da elektrik denetimi için kullanılan sabit kanatlı dronelar, elektrik şebekesinin güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışması için destek amaçlı kullanılıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Altay'dan bildiriyor. (XHTV)

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye Havacılıkta Önemli Başarılara İmza Atıyor
    17:34 Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye Havacılıkta Önemli Başarılara İmza Atıyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin havacılık alanında önemli başarılara imza attığını belirterek, her yıl yeni projelerle gökyüzüne Türk'ün imzasını attıklarını söyledi. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay alanında da başarı hikayesi yazabilecek bir kabiliyete sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı uzaya göndereceklerini ve aya erişmeyi hedeflediklerini açıkladı.


18:55 Firari sürücünün cerrah babası Bülent Cihantimur kaza gecesini anlattı: Oğlum şoktaydı Firari sürücünün cerrah babası Bülent Cihantimur kaza gecesini anlattı: Oğlum şoktaydı
18:23 CHP’li Fatih Keleş, para sayma görüntülerine ilişkin ifade verdi CHP'li Fatih Keleş, para sayma görüntülerine ilişkin ifade verdi
16:32 Netanyahu, Hamas’ın ateşkes ve esir değişimi teklifini reddetti Netanyahu, Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi teklifini reddetti
16:10 Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti
15:23 Erdoğan, CHP’yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak Erdoğan, CHP'yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak
17:33 Burun ağrısı şikayeti ile hastaneye giden adamın burnundan 150 böcek çıktı Burun ağrısı şikayeti ile hastaneye giden adamın burnundan 150 böcek çıktı
17:21 Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel’i işgal edeceğiz Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel'i işgal edeceğiz
16:53 UEFA’dan Fenerbahçe’ye 3 maç deplasman seyircisi cezası UEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman seyircisi cezası
15:39 Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor
15:26 UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
15:08 Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti’den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti'den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı
15:05 Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 19:28:57. #1.13#
SON DAKİKA: Xiaomi, 8 inçlik yeni bir tablet üzerinde çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement