Xiaomi, akıllı telefon pazarında çok ses getirecek yeni Civi 4 Pro modelini tanıttı. Android amiral gemisi katili olan cihaz, tüketicilere vadettikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte Xiaomi Civi 4 Pro teknik özellikleri ve fiyatı…
Xiaomi Civi 4 Pro özellikleri ve fiyatı
Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Civi 3 modelinin halefi olan Xiaomi Civi 4 Pro, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) işlemcisinden güç alıyor. Bu noktada modelin bu işlemciyi kullanan ilk akıllı telefon olduğunu belirtelim.
Akıllı telefon, 6,55 inç boyutunda AMOLED ekranla geliyor. 1236 x 2750 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bu ekran, 3000 nit gibi yüksek bir parlaklığa sahip. Ayrıca yüzde 90.4 ekran-gövde oranıyla dar bir çerçeve sunuyor. Dolby Vision ve HDR10+ teknolojilerini barındıran ekranın Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunduğunu belirtelim.
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Akıllı telefonun ön tarafında 32 Megapiksel çözünürlüğe sahip çift özçekim kamerası bulunuyor. Arka kasada ise üçlü kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulumsa OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 50 Megapiksel telefoto lensten oluşuyor. Hem arka hem de ön kameralar ile 4K'da 60 FPS video kaydı alabilmek mümkün.
Android 14 tabanlı HyperOS üzerinde çalışan Xiaomi Civi 4 Pro, 4700 mAh Li-Po bataryaya sahip. 67W hızlı şarjdan beslenen bu batarya, 40 dakikalık bir süre içerisinde tamamen şarj edilebiliyor.
Android amiral gemisi modelde NFC ve parmak izi okuyucusu ile birlikte 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve GPS bağlantı desteği var. Son olarak 157.2 x 72.8 x 7.5 mm boyutlarındaki cihazın siyah, mavi, beyaz, pembe renk seçeneklerine sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.
Xiaomi Civi 4 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
1236 x 2750 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 3000 nit tepe parlaklık 68 milyar renk – 460 PPI %90.4 ekran-gövde oranı Dolby Vision, HDR10+ Corning Gorilla Glass Victus 2RAM: 12 GB/ 16 GB – LPDDR5XDepolama: 256 GB/ 512 GB – UFS 4.0Ön Kamera: – 32 Megapiksel, f/2.0, 26mm, 1/2.8¨, 0.8µm, AF – 32 Megapiksel, f/2.4, 100°, 1/2.8¨, 0.8µmÖn Kamera Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fpsArka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1.6, 25mm, 1/1.55¨, 1.0µm, PDAF, OIS – Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 Megapiksel, f/2.2, 15mm, 120°, 1.12µm – Telefoto Lens: 50 Megapiksel, 0.64µm, PDAF, 2x optik yakınlaştırmaArka Kameralar Video: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fpsBatarya: 4700 mAh (Li-Po)Şarj Hızı: 67W – PD3.0 40 dakikada tam dolumİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSBağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPSNFC: VarParmak İzi Okuyucusu: VarBoyutlar ve Ağırlık: 157.2 x 72.8 x 7.5 mm 177.6 gram – 180.9 gram arasıUSB: USB Type-C 2.0Renk Seçenekleri: Siyah, mavi, beyaz, pembe 1 Nisan itibariyle teslimatlarına başlanacak Xiaomi Civi 4 Pro modelinin başlangıç fiyatı ise 417 dolar olarak belirlendi. Xiaomi Civi 4 Pro 12 GB RAM + 256 GB: 417 dolar Xiaomi Civi 4 Pro 12 GB RAM + 512 GB: 458 dolar Xiaomi Civi 4 Pro 16 GB RAM + 512 GB: 500 dolar Android amiral gemisinin Türkiye'de satılıp satılmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Eğer satılırsa, vergiler ile birlikte minimum 25 bin TL'lik bir fiyatla karşımıza çıkabilir. Tabii markanın ülkemize özel bir düzenleme yapması durumunda farklı bir rakamla da karşılaşabiliriz. Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Civi 4 Pro: Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika vivo, uygun fiyatlı Android kataloğunu genişletiyor. vivo T3 modeli, 6.67 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7200 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB/256 GB depolama, üçlü kamera kurulumu, 5,000 mAh batarya ve 5G desteği gibi özellikler sunuyor. Fiyatı ise 240-265 dolar arasında değişiyor. AMD, Oyun Geliştiriciler Konferansı 2024'te (GDC 2024) FSR 3.1 güncellemesini duyurarak, yapay zeka tabanlı yüksek çözünürlüklü görüntü oluşturma teknolojisinde büyük bir adım attı. FSR 3.1, FSR 3'ün daha önce sağladığı büyük FPS iyileştirmelerine ek olarak, gelişmiş kare oluşturma teknolojisi ve yeni 'Native AA' kalite modu ile oyunlarda önemli görüntü kalitesi iyileştirmeleri sunuyor. FSR 3.1, görüntü kalitesini artırmak için çeşitli iyileştirmeler içeriyor: Daha iyi zamanlalı kararlılık ve nesnelerin etrafındaki 'fizzi' azaltma, hareket halindeki nesnelerde detay koruma ve hayalet görüntü azaltma, yeni AMD FidelityFX API ile geliştiricilere hata ayıklama kolaylığı ve gelecekteki FSR sürümleriyle uyumluluk. FSR 3.1, geliştiricilere 2024'ün ikinci çeyreğinde GPUOpen üzerinden sunulacak ve yıl sonunda oyunlarda yer alacak. Bu güncelleme, oyun geliştiricileri ve oyuncular için yeni ve heyecan verici fırsatlar sunuyor. AMD'nin teknolojisi, oyunlardaki görüntü kalitesini ve performansını nasıl etkileyecek ve bu yenilikler oyun dünyasını önemli ölçüde etkileyecek. Bu gelişmeler, oyuncular ve teknoloji meraklıları için izlemeye değer. AMD'nin FSR 3.1 teknolojisinin güncellemesi, oyun endüstrisinde önemli bir dönüm oldu. Bu gelişmiş yapay zeka tabanlı görüntü iyileştirme teknolojisi, geliştiricilere daha yüksek görüntü kalitesi ve oyunculara daha akıcı bir oyun deneyimi sunma imkanı veriyor. FSR 3.1, geniş bir yelpazede grafik kartlarında desteklenerek, hem AMD hem de diğer markaların ürünleri için oyun performansını artırıyor. Bu teknolojinin oyun dünyasındaki etkisi, oyunların daha gerçekçi ve daldırıcı hale gelmesini sağlayarak, oyun deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek ve geniş bir oyuncu kitlesi için yeni bir standart belirleyecek. Bu güncelleme, oyunların geleceğine yönelik beklentileri yükseltiyor ve AMD'nin teknoloji alanındaki liderliğini pekiştiriyor. Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elon Musk'ın şirketi Neuralink, beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisi olan Telepati adlı çalışmanın ilk görüntülerini paylaştı. Videoda Telepati çipi takılan kişi, düşünce gücüyle bilgisayarı kontrol ederek satranç oynuyor. Proje, yasal izinler ve tartışmalarla karşılaşsa da Neuralink, insan beynini bilgisayarlarla bağlayarak nörolojik hastalıkları tedavi etmeyi hedefliyor. Ubisoft, bahar indirimleri kapsamında birçok oyununu yüksek oranda indirime soktu. Assassin's Creed, Rainbow Six, Splinter Cell ve Prince of Persia gibi serilerin yapımcısı Ubisoft'un indirimdeki oyunları arasında Prince of Persia The Lost Crown ve Skull & Bones da bulunuyor. İndirimdeki diğer oyunları görmek için Ubisoft'un resmi sitesine gidebilirsiniz. WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir Android güncellemesi sunuyor ve bu güncellemeyle sürüm numarası 2.24.7.6'ya yükseliyor. Bu güncelleme, beta testçileri için yeni bir özellik getiriyor. Artık durum güncellemeleri aracılığıyla 1 dakikaya kadar uzun videolar paylaşılabiliyor. Skydance New Media ve Marvel işbirliğiyle geliştirilen Marvel 1943: Rise of Hydra'ya dair yeni bir hikaye fragmanı paylaşıldı. Fragman, oyuncuları II. Dünya Savaşı döneminde geçen bir hikayeye götürüyor ve farklı noktalarda oynanabilen dört kahramanın maceralarını öne çıkarıyor. Oyunun hikayesi, genç Steve Rogers, Azzuri, Gabriel Jones ve Nanali adlı karakterleri kontrol etme fırsatı sunuyor. Oyunun 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
ÖzellikDeğerİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm)Ekran: 6.55 inç – AMOLED
1236 x 2750 piksel çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
3000 nit tepe parlaklık
68 milyar renk – 460 PPI
%90.4 ekran-gövde oranı
Dolby Vision, HDR10+
Corning Gorilla Glass Victus 2RAM: 12 GB/ 16 GB – LPDDR5XDepolama: 256 GB/ 512 GB – UFS 4.0Ön Kamera: – 32 Megapiksel, f/2.0, 26mm, 1/2.8¨, 0.8µm, AF
– 32 Megapiksel, f/2.4, 100°, 1/2.8¨, 0.8µmÖn Kamera Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fpsArka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1.6, 25mm, 1/1.55¨, 1.0µm, PDAF, OIS
– Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 Megapiksel, f/2.2, 15mm, 120°, 1.12µm
– Telefoto Lens: 50 Megapiksel, 0.64µm, PDAF, 2x optik yakınlaştırmaArka Kameralar Video: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fpsBatarya: 4700 mAh (Li-Po)Şarj Hızı: 67W – PD3.0
40 dakikada tam dolumİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSBağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPSNFC: VarParmak İzi Okuyucusu: VarBoyutlar ve Ağırlık: 157.2 x 72.8 x 7.5 mm
177.6 gram – 180.9 gram arasıUSB: USB Type-C 2.0Renk Seçenekleri: Siyah, mavi, beyaz, pembe
1 Nisan itibariyle teslimatlarına başlanacak Xiaomi Civi 4 Pro modelinin başlangıç fiyatı ise 417 dolar olarak belirlendi.
Xiaomi Civi 4 Pro 12 GB RAM + 256 GB: 417 dolar
Xiaomi Civi 4 Pro 12 GB RAM + 512 GB: 458 dolar
Xiaomi Civi 4 Pro 16 GB RAM + 512 GB: 500 dolar
Android amiral gemisinin Türkiye'de satılıp satılmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Eğer satılırsa, vergiler ile birlikte minimum 25 bin TL'lik bir fiyatla karşımıza çıkabilir. Tabii markanın ülkemize özel bir düzenleme yapması durumunda farklı bir rakamla da karşılaşabiliriz.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Civi 4 Pro: Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
vivo, uygun fiyatlı Android kataloğunu genişletiyor. vivo T3 modeli, 6.67 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7200 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB/256 GB depolama, üçlü kamera kurulumu, 5,000 mAh batarya ve 5G desteği gibi özellikler sunuyor. Fiyatı ise 240-265 dolar arasında değişiyor.
AMD, Oyun Geliştiriciler Konferansı 2024'te (GDC 2024) FSR 3.1 güncellemesini duyurarak, yapay zeka tabanlı yüksek çözünürlüklü görüntü oluşturma teknolojisinde büyük bir adım attı. FSR 3.1, FSR 3'ün daha önce sağladığı büyük FPS iyileştirmelerine ek olarak, gelişmiş kare oluşturma teknolojisi ve yeni 'Native AA' kalite modu ile oyunlarda önemli görüntü kalitesi iyileştirmeleri sunuyor. FSR 3.1, görüntü kalitesini artırmak için çeşitli iyileştirmeler içeriyor: Daha iyi zamanlalı kararlılık ve nesnelerin etrafındaki 'fizzi' azaltma, hareket halindeki nesnelerde detay koruma ve hayalet görüntü azaltma, yeni AMD FidelityFX API ile geliştiricilere hata ayıklama kolaylığı ve gelecekteki FSR sürümleriyle uyumluluk. FSR 3.1, geliştiricilere 2024'ün ikinci çeyreğinde GPUOpen üzerinden sunulacak ve yıl sonunda oyunlarda yer alacak. Bu güncelleme, oyun geliştiricileri ve oyuncular için yeni ve heyecan verici fırsatlar sunuyor. AMD'nin teknolojisi, oyunlardaki görüntü kalitesini ve performansını nasıl etkileyecek ve bu yenilikler oyun dünyasını önemli ölçüde etkileyecek. Bu gelişmeler, oyuncular ve teknoloji meraklıları için izlemeye değer. AMD'nin FSR 3.1 teknolojisinin güncellemesi, oyun endüstrisinde önemli bir dönüm oldu. Bu gelişmiş yapay zeka tabanlı görüntü iyileştirme teknolojisi, geliştiricilere daha yüksek görüntü kalitesi ve oyunculara daha akıcı bir oyun deneyimi sunma imkanı veriyor. FSR 3.1, geniş bir yelpazede grafik kartlarında desteklenerek, hem AMD hem de diğer markaların ürünleri için oyun performansını artırıyor. Bu teknolojinin oyun dünyasındaki etkisi, oyunların daha gerçekçi ve daldırıcı hale gelmesini sağlayarak, oyun deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek ve geniş bir oyuncu kitlesi için yeni bir standart belirleyecek. Bu güncelleme, oyunların geleceğine yönelik beklentileri yükseltiyor ve AMD'nin teknoloji alanındaki liderliğini pekiştiriyor. Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Elon Musk'ın şirketi Neuralink, beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisi olan Telepati adlı çalışmanın ilk görüntülerini paylaştı. Videoda Telepati çipi takılan kişi, düşünce gücüyle bilgisayarı kontrol ederek satranç oynuyor. Proje, yasal izinler ve tartışmalarla karşılaşsa da Neuralink, insan beynini bilgisayarlarla bağlayarak nörolojik hastalıkları tedavi etmeyi hedefliyor.
Ubisoft, bahar indirimleri kapsamında birçok oyununu yüksek oranda indirime soktu. Assassin's Creed, Rainbow Six, Splinter Cell ve Prince of Persia gibi serilerin yapımcısı Ubisoft'un indirimdeki oyunları arasında Prince of Persia The Lost Crown ve Skull & Bones da bulunuyor. İndirimdeki diğer oyunları görmek için Ubisoft'un resmi sitesine gidebilirsiniz.
WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir Android güncellemesi sunuyor ve bu güncellemeyle sürüm numarası 2.24.7.6'ya yükseliyor. Bu güncelleme, beta testçileri için yeni bir özellik getiriyor. Artık durum güncellemeleri aracılığıyla 1 dakikaya kadar uzun videolar paylaşılabiliyor.
Skydance New Media ve Marvel işbirliğiyle geliştirilen Marvel 1943: Rise of Hydra'ya dair yeni bir hikaye fragmanı paylaşıldı. Fragman, oyuncuları II. Dünya Savaşı döneminde geçen bir hikayeye götürüyor ve farklı noktalarda oynanabilen dört kahramanın maceralarını öne çıkarıyor. Oyunun hikayesi, genç Steve Rogers, Azzuri, Gabriel Jones ve Nanali adlı karakterleri kontrol etme fırsatı sunuyor. Oyunun 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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