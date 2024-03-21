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Teknoloji

Xiaomi Civi 4 Pro: Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi Civi 4 Pro: Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, akıllı telefon pazarında dikkat çeken yeni Civi 4 Pro modelini tanıttı. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci, 6.55 inç AMOLED ekran, 50 MP üçlü arka kamera, 4700 mAh batarya ve 67W hızlı şarj gibi özelliklere sahip olan telefonun başlangıç fiyatı 417 dolar olarak belirlendi. Türkiye'de satışının olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

21.03.2024 20:32  Güncelleme: 20:32
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Xiaomi, akıllı telefon pazarında çok ses getirecek yeni Civi 4 Pro modelini tanıttı. Android amiral gemisi katili olan cihaz, tüketicilere vadettikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte Xiaomi Civi 4 Pro teknik özellikleri ve fiyatı…

Xiaomi Civi 4 Pro özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Civi 3 modelinin halefi olan Xiaomi Civi 4 Pro, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) işlemcisinden güç alıyor. Bu noktada modelin bu işlemciyi kullanan ilk akıllı telefon olduğunu belirtelim.

Xiaomi Civi 4 Pro: Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefon, 6,55 inç boyutunda AMOLED ekranla geliyor. 1236 x 2750 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bu ekran, 3000 nit gibi yüksek bir parlaklığa sahip. Ayrıca yüzde 90.4 ekran-gövde oranıyla dar bir çerçeve sunuyor. Dolby Vision ve HDR10+ teknolojilerini barındıran ekranın Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunduğunu belirtelim.

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Akıllı telefonun ön tarafında 32 Megapiksel çözünürlüğe sahip çift özçekim kamerası bulunuyor. Arka kasada ise üçlü kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulumsa OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 50 Megapiksel telefoto lensten oluşuyor. Hem arka hem de ön kameralar ile 4K'da 60 FPS video kaydı alabilmek mümkün.

Android 14 tabanlı HyperOS üzerinde çalışan Xiaomi Civi 4 Pro, 4700 mAh Li-Po bataryaya sahip. 67W hızlı şarjdan beslenen bu batarya, 40 dakikalık bir süre içerisinde tamamen şarj edilebiliyor.

Xiaomi Civi 4 Pro: Özellikleri ve Fiyatı

Android amiral gemisi modelde NFC ve parmak izi okuyucusu ile birlikte 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve GPS bağlantı desteği var. Son olarak 157.2 x 72.8 x 7.5 mm boyutlarındaki cihazın siyah, mavi, beyaz, pembe renk seçeneklerine sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.

Xiaomi Civi 4 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm)Ekran: 6.55 inç – AMOLED

1236 x 2750 piksel çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

3000 nit tepe parlaklık

68 milyar renk – 460 PPI

%90.4 ekran-gövde oranı

Dolby Vision, HDR10+

Corning Gorilla Glass Victus 2RAM: 12 GB/ 16 GB – LPDDR5XDepolama: 256 GB/ 512 GB – UFS 4.0Ön Kamera: – 32 Megapiksel, f/2.0, 26mm, 1/2.8¨, 0.8µm, AF

– 32 Megapiksel, f/2.4, 100°, 1/2.8¨, 0.8µmÖn Kamera Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fpsArka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1.6, 25mm, 1/1.55¨, 1.0µm, PDAF, OIS

– Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 Megapiksel, f/2.2, 15mm, 120°, 1.12µm

– Telefoto Lens: 50 Megapiksel, 0.64µm, PDAF, 2x optik yakınlaştırmaArka Kameralar Video: 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fpsBatarya: 4700 mAh (Li-Po)Şarj Hızı: 67W – PD3.0

40 dakikada tam dolumİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSBağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPSNFC: VarParmak İzi Okuyucusu: VarBoyutlar ve Ağırlık: 157.2 x 72.8 x 7.5 mm

177.6 gram – 180.9 gram arasıUSB: USB Type-C 2.0Renk Seçenekleri: Siyah, mavi, beyaz, pembe

1 Nisan itibariyle teslimatlarına başlanacak Xiaomi Civi 4 Pro modelinin başlangıç fiyatı ise 417 dolar olarak belirlendi.

Xiaomi Civi 4 Pro 12 GB RAM + 256 GB: 417 dolar

Xiaomi Civi 4 Pro 12 GB RAM + 512 GB: 458 dolar

Xiaomi Civi 4 Pro 16 GB RAM + 512 GB: 500 dolar

Android amiral gemisinin Türkiye'de satılıp satılmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Eğer satılırsa, vergiler ile birlikte minimum 25 bin TL'lik bir fiyatla karşımıza çıkabilir. Tabii markanın ülkemize özel bir düzenleme yapması durumunda farklı bir rakamla da karşılaşabiliriz.

Kaynak: Shiftdelete

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