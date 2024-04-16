Xiaomi, HyperOS güncellemesini mi 10 serisi için yayınladı

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Xiaomi, HyperOS sürümünün dağıtımını sürdürüyor. Marka özellikle son zamanlarda daha çok giriş ve orta segmente odaklanırken, hazırlanan kapsamlı dağıtım planı aracılığıyla günden güne uyumlu cihazlarını yeni sürüme geçiriyor. Hatta şirketin son olarak güncellemeyi dört yaşındaki bir seri için kullanıma sunduğu öğrenildi. İşte HyperOS güncellemesi alan yeni modeller!

Xiaomi mi 10 serisi için HyperOS kullanıma sunuldu

Xiaomi'nin 2020 yılında tanıttığı mi 10 serisi için HyperOS güncellemesini yayınladığı öğrenildi. Yeni sürüm; 1.0.3.0.TJACNXM yapı numarasıyla geliyor ve 4,1 GB boyutlarında. Henüz açıklanmasa da akıllı telefonların dört yaşında olması sebebiyle yeni sürümün Android 13 tabanlı olması kuvvetle muhtemel.

Yeni güncelleme ilk mi Pilot kullanıcıları için yayında olacak. Eğer sürümde bir sorun görünmezse çok yakında genel kullanıma açılacak. Bununla birlikte en son Google güvenlik yamasını da beraberinde alması bekleniyor.

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Xiaomi kurucusu Lei Jun, geçen aylarda yaptığı paylaşımla HyperOS arayüzünün logosunun değiştiğini resmen duyurdu. Eskisine göre daha şık ve kompakt bir görünümle gelen yeni logo, dijital evrendeki fikirler ve bağlantılar gibi bir arada dönen noktalardan oluşan bir galaksi olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda mora çalan renkleri de bünyesinde barındırıyor.

Xiaomi HyperOS; yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'larla ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunacağı görülüyor. Kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip olacak.

Uygulama simgeleri ise benzer, ancak genel tutarlılık artmış gibi duruyor.Yeni sürümle birlikte dikkat çeken bir diğer detay ise Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan oldu. Çinli şirketin iddiasına göre yapı 8.75 GB boyutlarında ve rakiplerine göre depolama konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor.

HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.

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