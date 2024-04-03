Xiaomi Mix Flip: Özellikleri ve Tanıtım Tarihi

Xiaomi, katlanabilir telefon işindeki payını artırmak için çok yakında Mix Flip'i kullanıcıların beğenisine sunacak. Cihazla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası uydu bağlantısı gibi son dönemin amiral gemisi modellerinde karşılaşmaya başladığımız özelliklere sahip olacağı yönünde. Son gelen sızıntı ve raporlar ise katlanabilir telefonun özelliklerine genel bir bakış atmamızı sağlıyor. İşte Xiaomi Mix Flip özellikleri, tasarımı ve tanıtım tarihi!
Xiaomi Mix Flip neler sunacak? İşte özellikleri ve tanıtım tarihi
Yaklaşan Xiaomi Mix Flip modelinde çift arka kamera bulunacak. Burada daha önce Redmi K70 Pro'da da kullanılan 50 Megapiksel Light Hunter 800 ana ve 60 Megapiksel 2X optik yakınlaştırma yapabilen yardımcı sensör karşımıza çıkacak.
Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Xiaomi Mix Flip, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ile gelecek. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Dahası, firma yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.
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Modelde uydu bağlantısı gibi kullanışlı özelliklerin yer alması bekleniyor. Bunun dışında katlanabilir telefonun mayıs ayında tanıtılacağı gelen bilgiler arasında. Türkiye pazarına da gelmesi beklenen modelin fiyat etiketi ise markanın bir diğer serisi Mix Fold'a göre daha uygun olacak.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Mix Fold 3'ün özellikleri şöyle;
İç Ekran: 8.03 inç LTPO OLED 120HzİşlemciSnapdragon 8+ Gen 2RAM ve Depolama16GB'a kadar RAM + 1TB'a kadar depolamaBatarya4800mAh, 67W kablolu şarj, 50W kablosuz şarjKameraDörtlü arka kamera: 50MP ana + iki adet 10MP telefoto + 12MP ultra geniş İç ve dış ekranda 20MP selfieYazılımAndroid 13 tabanlı MIUI Fold 14Fiyatı1300 dolar Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Mix Flip: Özellikleri ve Tanıtım Tarihi - Son Dakika Apple, yüzme havuzlarında boğulma riskine karşı uyarıda bulunacak yeni bir Apple Watch özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik, 'dijital havuz görevlisi' (cankurtaran) olarak adlandırılan bir patentte belirtiliyor. Kullanıcıları, havuzun derin kısmına gitmeleri durumunda uyaracak ve cankurtarana haber verecek. ABD'de ortaya çıkan mahkeme belgeleri, Netflix'in Facebook kullanıcılarının mesajlarını okuma hakkına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Belgeler ayrıca Netflix'in Facebook'a sağladığı analizler ve reklam harcamalarının artışını da gösterdi. Facebook ise bu iddiaları reddederek, özel kullanıcı mesajlarına erişim sağlanmadığını ve Facebook Watch'un başarısızlık nedeniyle kapatıldığını belirtti. Sam Raimi, Tobey Maguire'ın başrolünde yer alacağı yeni Spider-Man filmi söylentileri hakkında konuştu. Raimi, henüz böyle bir proje üzerinde çalışmadığını ve yeni yapımlardan şüphe duyduğunu ifade etti. Ayrıca Raimi, Maguire ile Spider-Man 4 için geri dönme konusunda konuşmadığını da belirtti. Sohbet platformu Discord, özel olarak yüklediği 1 Nisan şakası YouTube videosu, bir günde bir milyardan fazla görüntülenme sayısına ulaştı. Kısa sürede rekor izlenmeye ulaşan video inceleniyor. İzleyiciler Discord'un videoyu tekrar tekrar oynatan bir 'viewbot' hile mekanizması oluşturmuş olabileceğini düşünüyor. Amazon Prime Video, Conor McGregor ve Jake Gyllenhaal'in başrollerinde yer aldığı Road House'un yeniden çekilmiş versiyonunu yayınladı. Film, ilk iki haftasında Prime Video'nun en çok izlenen filmi oldu ve 50 milyon izlenme sayısına ulaştı. Bu, Amazon'un tüm filmlerini geride bırakarak yeni bir dönüm noktasıdır. Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2D roketiyle Yaogan-42 01 uzaktan algılama uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi. Bu, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 515. uçuş görevi oldu. Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Kalyon Güneş Enerjisi Santrali SCADA Merkezi, 3,5 milyondan fazla panelin güneş enerjisinden elektrik üretim verilerini anlık takip ediyor. Fütürist tasarımıyla dikkat çeken merkez, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılanması hedefine katkı sağlıyor. Agrotech şirketi, Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri'nin yüzde 75 hissesini satın alarak Türkiye'nin yüzde 100 yerli üretim motor, batarya ve elektronik sistemlere sahip elektrikli araçlar üreteceğini duyurdu. Yeni tanıtılan modeller arasında VC3 hatchback, EC5 butik araç ve EX3 sert SUV yer alıyor. Üretim kapasitesi 200 bin adet olan fabrika Tekirdağ'da kurulacak. Microsoft, Xbox platformunda kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni bir adım atıyor. Şirket, kullanıcıların destek taleplerine yanıt vermek üzere bir yapay zeka destekli chatbot geliştirdi. Bu chatbot, Xbox desteği konularında soruları cevaplayacak ve kullanıcılara oyun iadeleri gibi konularda yardımcı olacak.
ÖzellikEkranDış Ekran: 6.56 inç 120Hz AMOLED
İç Ekran: 8.03 inç LTPO OLED 120HzİşlemciSnapdragon 8+ Gen 2RAM ve Depolama16GB'a kadar RAM + 1TB'a kadar depolamaBatarya4800mAh, 67W kablolu şarj, 50W kablosuz şarjKameraDörtlü arka kamera: 50MP ana + iki adet 10MP telefoto + 12MP ultra geniş
İç ve dış ekranda 20MP selfieYazılımAndroid 13 tabanlı MIUI Fold 14Fiyatı1300 dolar
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Mix Flip: Özellikleri ve Tanıtım Tarihi - Son Dakika
Apple, yüzme havuzlarında boğulma riskine karşı uyarıda bulunacak yeni bir Apple Watch özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik, 'dijital havuz görevlisi' (cankurtaran) olarak adlandırılan bir patentte belirtiliyor. Kullanıcıları, havuzun derin kısmına gitmeleri durumunda uyaracak ve cankurtarana haber verecek.
ABD'de ortaya çıkan mahkeme belgeleri, Netflix'in Facebook kullanıcılarının mesajlarını okuma hakkına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Belgeler ayrıca Netflix'in Facebook'a sağladığı analizler ve reklam harcamalarının artışını da gösterdi. Facebook ise bu iddiaları reddederek, özel kullanıcı mesajlarına erişim sağlanmadığını ve Facebook Watch'un başarısızlık nedeniyle kapatıldığını belirtti.
Sam Raimi, Tobey Maguire'ın başrolünde yer alacağı yeni Spider-Man filmi söylentileri hakkında konuştu. Raimi, henüz böyle bir proje üzerinde çalışmadığını ve yeni yapımlardan şüphe duyduğunu ifade etti. Ayrıca Raimi, Maguire ile Spider-Man 4 için geri dönme konusunda konuşmadığını da belirtti.
Sohbet platformu Discord, özel olarak yüklediği 1 Nisan şakası YouTube videosu, bir günde bir milyardan fazla görüntülenme sayısına ulaştı. Kısa sürede rekor izlenmeye ulaşan video inceleniyor. İzleyiciler Discord'un videoyu tekrar tekrar oynatan bir 'viewbot' hile mekanizması oluşturmuş olabileceğini düşünüyor.
Amazon Prime Video, Conor McGregor ve Jake Gyllenhaal'in başrollerinde yer aldığı Road House'un yeniden çekilmiş versiyonunu yayınladı. Film, ilk iki haftasında Prime Video'nun en çok izlenen filmi oldu ve 50 milyon izlenme sayısına ulaştı. Bu, Amazon'un tüm filmlerini geride bırakarak yeni bir dönüm noktasıdır.
Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2D roketiyle Yaogan-42 01 uzaktan algılama uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi. Bu, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 515. uçuş görevi oldu.
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Kalyon Güneş Enerjisi Santrali SCADA Merkezi, 3,5 milyondan fazla panelin güneş enerjisinden elektrik üretim verilerini anlık takip ediyor. Fütürist tasarımıyla dikkat çeken merkez, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılanması hedefine katkı sağlıyor.
Agrotech şirketi, Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri'nin yüzde 75 hissesini satın alarak Türkiye'nin yüzde 100 yerli üretim motor, batarya ve elektronik sistemlere sahip elektrikli araçlar üreteceğini duyurdu. Yeni tanıtılan modeller arasında VC3 hatchback, EC5 butik araç ve EX3 sert SUV yer alıyor. Üretim kapasitesi 200 bin adet olan fabrika Tekirdağ'da kurulacak.
Microsoft, Xbox platformunda kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni bir adım atıyor. Şirket, kullanıcıların destek taleplerine yanıt vermek üzere bir yapay zeka destekli chatbot geliştirdi. Bu chatbot, Xbox desteği konularında soruları cevaplayacak ve kullanıcılara oyun iadeleri gibi konularda yardımcı olacak.
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