YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Xiaomi Mix Flip: Özellikleri ve Tanıtım Tarihi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Xiaomi Mix Flip: Özellikleri ve Tanıtım Tarihi

Xiaomi Mix Flip: Özellikleri ve Tanıtım Tarihi

Xiaomi, katlanabilir telefon pazarındaki payını artırmak için yakında Mix Flip modelini kullanıcıların beğenisine sunacak. Cihaz, uydu bağlantısı gibi özelliklere sahip olacak ve çift arka kamera ile gelecek. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimi bulunan telefonun tanıtımı Mayıs ayında yapılacak. Fiyatı, Mix Fold modeline göre daha uygun olacak.

03.04.2024 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Xiaomi, katlanabilir telefon işindeki payını artırmak için çok yakında Mix Flip'i kullanıcıların beğenisine sunacak. Cihazla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası uydu bağlantısı gibi son dönemin amiral gemisi modellerinde karşılaşmaya başladığımız özelliklere sahip olacağı yönünde. Son gelen sızıntı ve raporlar ise katlanabilir telefonun özelliklerine genel bir bakış atmamızı sağlıyor. İşte Xiaomi Mix Flip özellikleri, tasarımı ve tanıtım tarihi!

Xiaomi Mix Flip neler sunacak? İşte özellikleri ve tanıtım tarihi

Yaklaşan Xiaomi Mix Flip modelinde çift arka kamera bulunacak. Burada daha önce Redmi K70 Pro'da da kullanılan 50 Megapiksel Light Hunter 800 ana ve 60 Megapiksel 2X optik yakınlaştırma yapabilen yardımcı sensör karşımıza çıkacak.

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Xiaomi Mix Flip, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ile gelecek. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Dahası, firma yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Xiaomi 14 Ultra Fotoğrafçı Kiti kutu açılımı!

Modelde uydu bağlantısı gibi kullanışlı özelliklerin yer alması bekleniyor. Bunun dışında katlanabilir telefonun mayıs ayında tanıtılacağı gelen bilgiler arasında. Türkiye pazarına da gelmesi beklenen modelin fiyat etiketi ise markanın bir diğer serisi Mix Fold'a göre daha uygun olacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Mix Fold 3'ün özellikleri şöyle;

ÖzellikEkranDış Ekran: 6.56 inç 120Hz AMOLED

İç Ekran: 8.03 inç LTPO OLED 120HzİşlemciSnapdragon 8+ Gen 2RAM ve Depolama16GB'a kadar RAM + 1TB'a kadar depolamaBatarya4800mAh, 67W kablolu şarj, 50W kablosuz şarjKameraDörtlü arka kamera: 50MP ana + iki adet 10MP telefoto + 12MP ultra geniş

İç ve dış ekranda 20MP selfieYazılımAndroid 13 tabanlı MIUI Fold 14Fiyatı1300 dolar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi Mix Flip: Özellikleri ve Tanıtım Tarihi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Apple Watch, yüzme havuzlarında boğulma riskine karşı uyarıda bulunacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor
    13:11 Apple Watch, yüzme havuzlarında boğulma riskine karşı uyarıda bulunacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor

    Apple, yüzme havuzlarında boğulma riskine karşı uyarıda bulunacak yeni bir Apple Watch özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik, 'dijital havuz görevlisi' (cankurtaran) olarak adlandırılan bir patentte belirtiliyor. Kullanıcıları, havuzun derin kısmına gitmeleri durumunda uyaracak ve cankurtarana haber verecek.

  • Netflix ve Facebook Arasında Gizlilik Skandalı
    13:10 Netflix ve Facebook Arasında Gizlilik Skandalı

    ABD'de ortaya çıkan mahkeme belgeleri, Netflix'in Facebook kullanıcılarının mesajlarını okuma hakkına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Belgeler ayrıca Netflix'in Facebook'a sağladığı analizler ve reklam harcamalarının artışını da gösterdi. Facebook ise bu iddiaları reddederek, özel kullanıcı mesajlarına erişim sağlanmadığını ve Facebook Watch'un başarısızlık nedeniyle kapatıldığını belirtti.

  • Sam Raimi, Tobey Maguire ile Spider-Man 4 hakkında konuştu
    13:10 Sam Raimi, Tobey Maguire ile Spider-Man 4 hakkında konuştu

    Sam Raimi, Tobey Maguire'ın başrolünde yer alacağı yeni Spider-Man filmi söylentileri hakkında konuştu. Raimi, henüz böyle bir proje üzerinde çalışmadığını ve yeni yapımlardan şüphe duyduğunu ifade etti. Ayrıca Raimi, Maguire ile Spider-Man 4 için geri dönme konusunda konuşmadığını da belirtti.

  • Discord'un 1 Nisan Şakası Videosu Rekor Kırdı
    13:10 Discord'un 1 Nisan Şakası Videosu Rekor Kırdı

    Sohbet platformu Discord, özel olarak yüklediği 1 Nisan şakası YouTube videosu, bir günde bir milyardan fazla görüntülenme sayısına ulaştı. Kısa sürede rekor izlenmeye ulaşan video inceleniyor. İzleyiciler Discord'un videoyu tekrar tekrar oynatan bir 'viewbot' hile mekanizması oluşturmuş olabileceğini düşünüyor.

  • Amazon Prime Video, Road House'un Yeniden Çekilmiş Versiyonuyla Rekor Kırdı
    13:09 Amazon Prime Video, Road House'un Yeniden Çekilmiş Versiyonuyla Rekor Kırdı

    Amazon Prime Video, Conor McGregor ve Jake Gyllenhaal'in başrollerinde yer aldığı Road House'un yeniden çekilmiş versiyonunu yayınladı. Film, ilk iki haftasında Prime Video'nun en çok izlenen filmi oldu ve 50 milyon izlenme sayısına ulaştı. Bu, Amazon'un tüm filmlerini geride bırakarak yeni bir dönüm noktasıdır.

  • Çin, Uzun Yürüyüş-2D Roketiyle Uzaktan Algılama Uydusunu Yörüngeye Yerleştirdi
    11:47 Çin, Uzun Yürüyüş-2D Roketiyle Uzaktan Algılama Uydusunu Yörüngeye Yerleştirdi

    Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2D roketiyle Yaogan-42 01 uzaktan algılama uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi. Bu, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 515. uçuş görevi oldu.

  • Kalyon Güneş Enerjisi Santrali SCADA Merkezi Hizmete Girdi
    11:14 Kalyon Güneş Enerjisi Santrali SCADA Merkezi Hizmete Girdi

    Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Kalyon Güneş Enerjisi Santrali SCADA Merkezi, 3,5 milyondan fazla panelin güneş enerjisinden elektrik üretim verilerini anlık takip ediyor. Fütürist tasarımıyla dikkat çeken merkez, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılanması hedefine katkı sağlıyor.

  • Türkiye'nin Yeni Yerli Elektrikli Otomobili: Agrotech-Joyce İşbirliği
    11:10 Türkiye'nin Yeni Yerli Elektrikli Otomobili: Agrotech-Joyce İşbirliği

    Agrotech şirketi, Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri'nin yüzde 75 hissesini satın alarak Türkiye'nin yüzde 100 yerli üretim motor, batarya ve elektronik sistemlere sahip elektrikli araçlar üreteceğini duyurdu. Yeni tanıtılan modeller arasında VC3 hatchback, EC5 butik araç ve EX3 sert SUV yer alıyor. Üretim kapasitesi 200 bin adet olan fabrika Tekirdağ'da kurulacak.

  • Microsoft, Xbox platformunda yapay zeka destekli chatbot geliştirdi
    11:09 Microsoft, Xbox platformunda yapay zeka destekli chatbot geliştirdi

    Microsoft, Xbox platformunda kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni bir adım atıyor. Şirket, kullanıcıların destek taleplerine yanıt vermek üzere bir yapay zeka destekli chatbot geliştirdi. Bu chatbot, Xbox desteği konularında soruları cevaplayacak ve kullanıcılara oyun iadeleri gibi konularda yardımcı olacak.


11:58 Gaziosmanpaşa’da sayım gerginliği AK Parti ve CHP’liler birbirine girdi Gaziosmanpaşa'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi
11:26 31 Mart’ta umduğunu bulamayan DEVA Partisi’nden kongre kararı 31 Mart'ta umduğunu bulamayan DEVA Partisi'nden kongre kararı
11:24 Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış
09:59 TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
12:17 İstanbul’da 7 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı, talihsiz çocuğa 30 dikiş atıldı İstanbul'da 7 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı, talihsiz çocuğa 30 dikiş atıldı
10:58 Yargıtay başkanı 15. tur seçiminde de belli olmadı Yargıtay başkanı 15. tur seçiminde de belli olmadı
10:48 İbrahim Tatlıses’in “Evlendim“ çıkışı 1 Nisan şakası çıktı İbrahim Tatlıses'in "Evlendim" çıkışı 1 Nisan şakası çıktı
10:40 Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç
10:15 Mehmet Şimşek’ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum
10:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan HÜDA PAR’a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
09:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü’yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
08:32 Van’daki mazbata protestoları Hakkari’ye sıçradı Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi
00:34 Hassa Belediye Başkanlığı’nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi
23:46 Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı! Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 13:33:45. #1.12#
SON DAKİKA: Xiaomi Mix Flip: Özellikleri ve Tanıtım Tarihi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement