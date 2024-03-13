Xiaomi Mix Fold 4 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi

Geçen yıl Mix Fold 3 modelini piyasaya süren Xiaomi, bir süredir devam modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Katlanabilir telefonla ilgili bugüne dek çok fazla sızıntı ortaya çıkmazken, bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Zira Xiaomi Mix Fold 4 için ilk bilgiler kısa bir süre önce geldi. İşte Xiaomi Mix Fold 4 özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!
Xiaomi Mix Fold 4 özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan Xiaomi Mix Fold 4 modelinin kilit özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre katlanabilir telefon selefine göre daha güçlü bir gövdeyle ve menteşeyle gelecek ve kısacası kullanım ömrü bir hayli uzun olacak.
Telefonun 16 GB RAM ve 1 TB depolamayla satışa çıkması bekleniyor. Tabii, burada daha farklı bellek ve depolama opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli. Bununla birlikte cihazın 100W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh üstü bir bataryadan beslenmesi kuvvetle muhtemel.
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Cihazda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olacak. Qualcomm, işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Ayrıca firma yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.
Kaynak tüm bunların yanı sıra telefonun 50 Megapiksel ana kameraya, yeni bir periskop lense ve diğer yardımcı sensörlere sahip olacağını iddia ediyor. Son olarak selefinin geçen sene ağustos ayında vitrine çıktığını dikkate alırsak; Xiaomi Mix Fold 4'ün de benzer tarihlerde piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz.
İç Ekran: 8.03 inç LTPO OLED 120HzİşlemciSnapdragon 8+ Gen 2RAM ve Depolama16GB'a kadar RAM + 1TB'a kadar depolamaBatarya4800mAh, 67W kablolu şarj, 50W kablosuz şarjKameraDörtlü arka kamera: 50MP ana + iki adet 10MP telefoto + 12MP ultra geniş İç ve dış ekranda 20MP selfieYazılımAndroid 13 tabanlı MIUI Fold 14Tahmini Türkiye Fiyatı1300 dolar Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Mix Fold 4 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi - Son Dakika Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve TFF 3. Lig'den her hafta 10 maçın TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile canlı yayınlanan maç sayısı 10'a çıkarıldı. Ücretsiz olarak yayınlanacak maçlar da açıklandı. Google, geçtiğimiz yıl düzenlediği Güvenlik Açığı Ödül Programı kapsamında 10 milyon dolar ödül dağıttığını açıkladı. Şirket, 2023'te hata ödül programını genişleterek birçok üründe hata programları yürüttü ve toplam 632 araştırmacıya ödül verdi. Bireysel ödüllerin önemli ölçüde arttığı belirtilirken, en büyük tekil ödeme 113 bin 337 dolar oldu. Google ayrıca yapay zeka sistemlerinin güvenliğini test etmek amacıyla Bard'a odaklanan bir hack etkinliği düzenledi ve bu etkinlikte 35 rapor alarak 87 bin doların üzerinde ödeme yaptı. Microsoft, GPT-4 modeline dayanan Copilot'u güçlendirmek için GPT-4 Turbo'yu tüm kullanıcılar için ücretsiz olarak sunmaya karar verdi. GPT-4 Turbo, daha uzun ve karmaşık konuşmalara olanak tanıyan daha büyük bir komut penceresi sunuyor. Bu hamle, Microsoft'un yapay zeka aracında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Google'ın yapay zeka ürünü Gemini, seçimler hakkında tahmin yapmayı reddederek kullanıcıları Google Arama'ya yönlendiriyor. Bu sansür kararı, yapay zeka mantığına karşı çıkanlar arasında tartışmalara neden oluyor. DxOMark verilerine göre en iyi kameraya sahip telefonun OPPO Find X7 Ultra olduğu belirlendi. Telefon, okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda ortalama 157 puan alarak akıllı telefon işinin en iyi ekrana sahip modeli unvanını kazandı. POCO X6 Neo, 6,67 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 6080 işlemci, 108 MP kamera ve 5.000 mAh pil gibi özelliklerle kullanıcılara sunuldu. Telefonun fiyatı ise 240$'dan başlıyor. Almanya'da ikinci el kullanılmış elektrikli otomobiller, özellikle SUV'lar hakkında endişe verici bir eğilim ortaya çıktı. Yeni elektrikli araçların satış fiyatları düşerken, az kullanılmış 2. el elektrikli araçlar, pazarda ciddi bir değer kaybı yaşıyor. Bu durum, elektrikli araç piyasasında talep daralmasına ve otomobil üreticilerinin iş modellerini gözden geçirmelerine neden oluyor. Uzmanlar, leasing veya abonelik modellerinin kullanılmasının değer kaybını azaltabileceğini ve daha sürdürülebilir bir çözüm oluşturabileceğini belirtiyor. Araştırmacılar, fotoakustik görüntüleme sistemini bir saate sığdırabilecek kadar minyatürize etti. Bu sistem, vücut içindeki kan akışını görüntüleyerek kalbin çalışmasını ölçebiliyor. Cihaz, bir saat içine sığdırılan bir görüntüleme arayüzü, elde taşınabilir bir bilgisayar ve lazer ve güç kaynağını barındıran bir sırt çantasından oluşuyor. Bu teknoloji, hastalık teşhisi, kan dolaşımı izlemesi ve cilt rahatsızlıklarının erken teşhisi gibi alanlarda kullanışlı olabilir. Avrupa Parlamentosu, dünyada yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar getiren ilk yasal düzenleme olan Avrupa Yapay Zeka Yasasını onayladı. Yeni yasa ile insan haklarını tehdit eden yapay zeka uygulamaları yasaklanacak. Yasa, yüz tanıma amaçlı veri tabanı oluşturan sistemleri de kapsıyor ve AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından 21 gün sonra aşamalı olarak yürürlüğe girecek.
ÖzellikXiaomi Mix Fold 3EkranDış Ekran: 6.56 inç 120Hz AMOLED
İç Ekran: 8.03 inç LTPO OLED 120HzİşlemciSnapdragon 8+ Gen 2RAM ve Depolama16GB'a kadar RAM + 1TB'a kadar depolamaBatarya4800mAh, 67W kablolu şarj, 50W kablosuz şarjKameraDörtlü arka kamera: 50MP ana + iki adet 10MP telefoto + 12MP ultra geniş
İç ve dış ekranda 20MP selfieYazılımAndroid 13 tabanlı MIUI Fold 14Tahmini Türkiye Fiyatı1300 dolar
Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Mix Fold 4 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi - Son Dakika
Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve TFF 3. Lig'den her hafta 10 maçın TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile canlı yayınlanan maç sayısı 10'a çıkarıldı. Ücretsiz olarak yayınlanacak maçlar da açıklandı.
Google, geçtiğimiz yıl düzenlediği Güvenlik Açığı Ödül Programı kapsamında 10 milyon dolar ödül dağıttığını açıkladı. Şirket, 2023'te hata ödül programını genişleterek birçok üründe hata programları yürüttü ve toplam 632 araştırmacıya ödül verdi. Bireysel ödüllerin önemli ölçüde arttığı belirtilirken, en büyük tekil ödeme 113 bin 337 dolar oldu. Google ayrıca yapay zeka sistemlerinin güvenliğini test etmek amacıyla Bard'a odaklanan bir hack etkinliği düzenledi ve bu etkinlikte 35 rapor alarak 87 bin doların üzerinde ödeme yaptı.
Microsoft, GPT-4 modeline dayanan Copilot'u güçlendirmek için GPT-4 Turbo'yu tüm kullanıcılar için ücretsiz olarak sunmaya karar verdi. GPT-4 Turbo, daha uzun ve karmaşık konuşmalara olanak tanıyan daha büyük bir komut penceresi sunuyor. Bu hamle, Microsoft'un yapay zeka aracında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Google'ın yapay zeka ürünü Gemini, seçimler hakkında tahmin yapmayı reddederek kullanıcıları Google Arama'ya yönlendiriyor. Bu sansür kararı, yapay zeka mantığına karşı çıkanlar arasında tartışmalara neden oluyor.
DxOMark verilerine göre en iyi kameraya sahip telefonun OPPO Find X7 Ultra olduğu belirlendi. Telefon, okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda ortalama 157 puan alarak akıllı telefon işinin en iyi ekrana sahip modeli unvanını kazandı.
POCO X6 Neo, 6,67 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 6080 işlemci, 108 MP kamera ve 5.000 mAh pil gibi özelliklerle kullanıcılara sunuldu. Telefonun fiyatı ise 240$'dan başlıyor.
Almanya'da ikinci el kullanılmış elektrikli otomobiller, özellikle SUV'lar hakkında endişe verici bir eğilim ortaya çıktı. Yeni elektrikli araçların satış fiyatları düşerken, az kullanılmış 2. el elektrikli araçlar, pazarda ciddi bir değer kaybı yaşıyor. Bu durum, elektrikli araç piyasasında talep daralmasına ve otomobil üreticilerinin iş modellerini gözden geçirmelerine neden oluyor. Uzmanlar, leasing veya abonelik modellerinin kullanılmasının değer kaybını azaltabileceğini ve daha sürdürülebilir bir çözüm oluşturabileceğini belirtiyor.
Araştırmacılar, fotoakustik görüntüleme sistemini bir saate sığdırabilecek kadar minyatürize etti. Bu sistem, vücut içindeki kan akışını görüntüleyerek kalbin çalışmasını ölçebiliyor. Cihaz, bir saat içine sığdırılan bir görüntüleme arayüzü, elde taşınabilir bir bilgisayar ve lazer ve güç kaynağını barındıran bir sırt çantasından oluşuyor. Bu teknoloji, hastalık teşhisi, kan dolaşımı izlemesi ve cilt rahatsızlıklarının erken teşhisi gibi alanlarda kullanışlı olabilir.
Avrupa Parlamentosu, dünyada yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar getiren ilk yasal düzenleme olan Avrupa Yapay Zeka Yasasını onayladı. Yeni yasa ile insan haklarını tehdit eden yapay zeka uygulamaları yasaklanacak. Yasa, yüz tanıma amaçlı veri tabanı oluşturan sistemleri de kapsıyor ve AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından 21 gün sonra aşamalı olarak yürürlüğe girecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?