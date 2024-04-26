Xiaomi Motors, Elektrikli Otomobil Planlarını Genişletiyor - Son Dakika
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Teknoloji

Xiaomi Motors, Elektrikli Otomobil Planlarını Genişletiyor

Xiaomi Motors, Elektrikli Otomobil Planlarını Genişletiyor

Xiaomi Motors, küresel pazara yönelik büyüme planlarıyla dikkat çekiyor. CEO Lei Jun, Xiaomi SU7'nin uluslararası arenada yer alacağını ve Türkiye'ye gelme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. Şirket, bu yıl 100 bin adet otomobil teslim etmeyi hedefliyor ve 2024 yılına kadar 70 binden fazla satış kaydeden Xiaomi SU7'nin başarısını artırmayı planlıyor.

26.04.2024 09:09
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Xiaomi, elektrikli otomobil planlarını büyütüyor. Bu kapsamda gözünü küresel pazara dikmiş durumda. Xiaomi Motors olarak çeşitli piyasaları araştırdıklarını dile getiren CEO Lei Jun; Xiaomi SU7 için de bazı özel açıklamalarda bulundu.

Xiaomi Motors üç yıl içinde uluslararası arenada olacak

Xiaomi CEO'su Lei Jun, Çin'de gerçekleşen bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin alt markalarından biri olan Xiaomi Motors'un iddialı planlarını açıkladı. Ayrıca Xiaomi'nin "montajcı" olduğuna dair eleştirilerin çürütüldüğünü ifade etti.

Xiaomi Motors, Elektrikli Otomobil Planlarını Genişletiyor

Lei Jun tarafından yapılan konuşmada, bu yıl 100 bin adet Xiaomi otomobilin teslim edileceği belirtildi. Xiaomi Motors'un ayrıca üç yıl içinde uluslararası pazara genişleyeceği mesajını verdi. İlk modelle ilgili detay paylaşmadı, ancak Xiaomi SU7'nin globaldeki ilk araç olacağını söylemek mümkün.

Xiaomi'nin halihazırda küresel bir şirket olduğunu ifade eden Lei Jun, Avrupa pazarını önemsediklerini dile getirdi. Bu kapsamda Xiaomi Motors markasının Türkiye'ye gelme ihtimali de bulunuyor.

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20 Nisan tarihine kadar 70 binden fazla satış kaydeden Xiaomi SU7 aslında bu rakamla üreticisini bile şaşırttı. Günden güne artan satış rakamlarını gören Xiaomi, şimdi gözünü 100 bin adet araca dikti. 2024 yılı bitmeden bu eşiği de aşacaklarını bildiren şirket, şimdilik otomobilini 29 şehre ulaştırdı.

ÖzellikSU7 StandardSU7 ProSU7 Max PerformanceFiyat (CNY/USD)215 bin 900 yuan/ 29 bin 900 dolar245 bin 900 yuan/ 34 bin dolar299 bin 900 yuan/ 41 bin 500 dolarBatarya73.6 kWh BYD LFP Blade94.3 kWh CATL Shenxing101 kWh CATL QilinCLTC Menzili (km)700830800MotorTekTekÇiftSürüş TipiRWD (Arkadan İtişli)RWD (Arkadan İtişli)AWD (Dört Çeker)Güç (kW)220Bilinmiyor495Tork (Nm)4004008380-100 km/s Hızlanma (saniye)5.28Bilinmiyor2.78Maksimum Hız (km/s)210Bilinmiyor265Mimari (V)400 (486V)800 (871V)800 (871V)15 Dakikada Şarj ile Menzil (km)350510510

Üç farkı modelle piyasaya sunulan Xiaomi SU7'nin fiyatı 29 bin dolardan 41 bin dolara kadar ulaşıyor. Çin'de toplam 59 mağazada satıldığını da belirtelim.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Xiaomi Motors, Elektrikli Otomobil Planlarını Genişletiyor - Son Dakika

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