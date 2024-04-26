Xiaomi Motors, Elektrikli Otomobil Planlarını Genişletiyor

Teknoloji

Xiaomi, elektrikli otomobil planlarını büyütüyor. Bu kapsamda gözünü küresel pazara dikmiş durumda. Xiaomi Motors olarak çeşitli piyasaları araştırdıklarını dile getiren CEO Lei Jun; Xiaomi SU7 için de bazı özel açıklamalarda bulundu.

Xiaomi Motors üç yıl içinde uluslararası arenada olacak

Xiaomi CEO'su Lei Jun, Çin'de gerçekleşen bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin alt markalarından biri olan Xiaomi Motors'un iddialı planlarını açıkladı. Ayrıca Xiaomi'nin "montajcı" olduğuna dair eleştirilerin çürütüldüğünü ifade etti.

Lei Jun tarafından yapılan konuşmada, bu yıl 100 bin adet Xiaomi otomobilin teslim edileceği belirtildi. Xiaomi Motors'un ayrıca üç yıl içinde uluslararası pazara genişleyeceği mesajını verdi. İlk modelle ilgili detay paylaşmadı, ancak Xiaomi SU7'nin globaldeki ilk araç olacağını söylemek mümkün.

Xiaomi'nin halihazırda küresel bir şirket olduğunu ifade eden Lei Jun, Avrupa pazarını önemsediklerini dile getirdi. Bu kapsamda Xiaomi Motors markasının Türkiye'ye gelme ihtimali de bulunuyor.

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20 Nisan tarihine kadar 70 binden fazla satış kaydeden Xiaomi SU7 aslında bu rakamla üreticisini bile şaşırttı. Günden güne artan satış rakamlarını gören Xiaomi, şimdi gözünü 100 bin adet araca dikti. 2024 yılı bitmeden bu eşiği de aşacaklarını bildiren şirket, şimdilik otomobilini 29 şehre ulaştırdı.