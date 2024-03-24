Xiaomi, akıllı telefon pazarındaki çalışmalarına devam ediyor. Kullanıcılara geniş bir ürün yelpazesi sunan Çinli üretici giriş, orta ve üst segment demeden sürekli olarak yeni modellerini piyasaya sürüyor. Peki an itibariyle en iyi ekrana sahip Xiaomi modelleri hangileri?
En iyi ekrana sahip Xiaomi modelleri
DxOMark verilerine göre mart ayı itibariyle en iyi ekrana sahip Xiaomi modeli geçen sene tanıtılan Xiaomi Mix Fold 3 oldu. Cihaz, okunabilirlik, renk ve akıcılık gibi birçok konuda ortalama 139 puan almayı başardı. Listenin ikinci sırasındaysa Xiaomi 13 Pro modeli karşımıza çıkıyor. Bu modelin de ortalama puanı 136.
Üçüncü sırada Xiaomi 13 modeli bulunuyor. Ortalama 135 puan almayı başaran akıllı telefondan sonra 133 puanla geçen yıl çıkış yapan Xiaomi 14 geliyor. Xiaomi 12T 131 ile beşinci ve Xiaomi 13 Ultra ise 130 ile altıncı sıradan kendine yer buldu.
Xiaomi'nin ilk otomobili çıkmadan ikinci ele düştü!
Listeyi görmek için bir sonraki sayfaya geçiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi'nin En İyi Ekranlı Modelleri - Son Dakika
Fransız otomotiv araştırma şirketi Inovev tarafından yayınlanan rapora göre, 2023 yılında dünyada en çok üretilen otomobil Tesla Model Y oldu. İkinci sırada ise Toyota RAV4 yer aldı. Toyota'nın 4 araç modeliyle sıralamada yer alırken, Tesla 2 otomobiliyle listede yer aldı.
Ark: The Animated Series adlı dizi, Paramount+ üzerinden izlenebilir hale geldi. Dizinin kadrosunda Michelle Yeoh, Russell Crowe, Gerard Butler, David Tennant, Jeffrey Wright, Elliot Page ve Madeleine Madden gibi önemli isimler yer alıyor. Uyarlama dizi, bir kadının tarih öncesi yaratıklarla dolu bir adada mahsur kalmasını konu alıyor.
Samsung Galaxy M55 5G, yaklaşan bir model olup 50 Megapiksellik bir ön kameraya sahip olacak. Bu, Samsung'un şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü selfie kamerasına sahip telefonu olacak. Cihaz, selefi Galaxy M54 ile aynı tasarıma sahip olacak ve Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemciyle güçlendirilecek. Ayrıca, 6.7 inç Süper AMOLED+ ekran, 120Hz yenileme hızı, 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama ve Android 14 işletim sistemi gibi özelliklere sahip olacak.
Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6'nın titanyum çerçeveye sahip olacağı iddia ediliyor. Bu durum, telefonun daha dayanıklı ve sağlam olmasını sağlayacak.
Gümüşhane'nin Akgedik köyünde Muhammet Tutar ve oğlu Furkan Tutar, dronla çekim yaparken kayalık alandaki ayıyı fark etti. Ayıyı bir süre dronla kayıt altına alan baba ve oğlu, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Muhammet Tutar, ayının kış uykusundan uyandığını tahmin etti.
Samsung'un uygun fiyatlı tableti Galaxy Tab S6 Lite (2024), renk seçenekleri ve teknik özellikleriyle sızdırıldı. Tablet, resmi listelerde ve sertifikasyon sitelerinde görüldü. Yeni sızıntı, cihaz hakkında daha fazla bilgi veriyor. Galaxy Tab S6 Lite, önceki versiyonuna benzer özelliklere sahip olacak ve Nane, pembe ve siyah renk seçenekleri sunacak. Tabletin tasarımı ve teknik özellikleri büyük olasılıkla önceki modele benzer olacak. Ayrıca, tabletin güçlü yonga seti, büyük pil kapasitesi ve S-Pen desteği gibi özellikleri de bulunacak.
Dusk Golem adlı sızıntı kaynağına göre, Capcom Dragon's Dogma 2'de açık dünya deneyimlerini geliştirdi ve RE Engine'deki mevcut iyileştirmeleri ve gelişmiş teknolojiyi, Monster Hunter Wild ve Resident Evil 9 geliştirme sürecinde kullanmak istiyor. Resident Evil 9'un da açık dünya olarak geliştirileceği söyleniyor.
TED Robotics, İstanbul Volkswagen Arena'da düzenlenen FIRST Robotics Competition İstanbul Bölgesel Yarışları'nda performans yarışlarındaki üstün performansıyla birinci sırada yer alarak 'Winner' ödülünü kazandı. TED Robotics, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
WhatsApp, yapay zeka ile fotoğraf düzenleme imkanı sunacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar yapay zeka aracılığıyla arka plan tasarlayabilecek, filtreler ve stiller uygulayabilecek ve boşlukları doldurabilecek. Henüz aktif olmayan bu özelliklerin ne kadar işe yarar olduğu ve Instagram gibi diğer uygulamalara ne zaman geleceği ise belirsiz.
Apple, AirTag takip cihazına yolladığı 2.0.73 güncellemesinde yapılan bir tarih hatası nedeniyle güncellemenin tüm dünyaya aynı anda gönderildiğini açıkladı. Bu hata, Apple sunucularında kafa karışıklığı yaratmıştır. Güncellemenin küçük boyutlu bir cihazda yaşanması, sunucuların etkilenmesini engellemiştir. AirTag kullanıcıları, güncellemeyi iPhone'un Bul uygulaması üzerinden yapabilirler.
Game of Thrones, dünya genelinde büyük bir popülerlik kazanan fantastik bir TV serisi. 'The Rains of Castamere' adlı bölüm, hem en iyi hem de en sarsıcı bölümlerden biri olarak kabul edildi. Bu bölümde, Robb Stark ve ailesinin düğünü sırasında yaşanan korkunç bir katliam izleyicileri derinden etkiledi. IMDb'de 9,9 puan alarak TV tarihinde en yüksek puan alan bölümlerden biri oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?