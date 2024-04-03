Xiaomi\'nin Redmi 13 Akıllı Telefonunun Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi 14 serisi gibi üst segment cihazlarla son zamanlarda gündeme gelen Xiaomi, orta segmenti de her zamanki gibi unutmadı. Redmi alt markasıyla piyasaya sürdüğü bütçe dostu telefonlarıyla da ses getiren şirket aynı hedefin peşinde. Bu bağlamda şirketin önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği Redmi 13 akıllı telefonunun özellikleri ortaya çıktı.
Redmi 13 özellikleri nasıl olacak?
Çinli elektronik şirketi Xiaomi Corporation'a ait bir alt marka olan Redmi'nin Note 13 serisi oldukça geniş. En az yedi cihazdan oluşuyor. Ancak görünen o ki Xiaomi alt markasının 13 numarayla işi bitmedi. Aslında Note'a kıyasla daha düşük bir model olan Redmi 13 üzerinde çalışıyor. Ancak tanıtıma belki de aylar varken Redmi 13 özellikleri ortaya çıktı.
Redmi 13, FCC tarafından onaylandı ve aynı zamanda IMEI veritabanında da tespit edildi. Kutudan Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 çalıştırır şekilde çıkacak. Telefon, 33W'a kadar şarj olabilen 5.000 mAh batarya ile gelecek. Pil, 4.930 mAh nominal kapasiteyle onaylandı ve bu kapasitenin pazarlanan "tipik" 5.000 mAh kapasiteye dönüşmesi bekleniyor.
Sertifikasyon sürecinde cihazın model numarası da ortaya çıktı: 24049RN28L. Bu garip bir numara çünkü sonu "C" (Çin için), "G" (küresel pazarlar için) ile bitmiyor. ya da Xiaomi/ Redmi/ Poco model numaralarının genellikle yaptığı gibi "I" (Hindistan için). Yani şimdilik tam olarak nerede tanıtılacağı belli değil. Ancak FCC sertifikası göz önüne alındığında, bunun yalnızca Çin ile sınırlı olmayacağı kesin.
Xiaomi'den bir modele daha HyperOS güncellemesi!
Redmi 13, geçen yıl haziran ayında piyasaya sürülen Redmi 12'nin halefi olacak. 6,79 inç 90 Hz LCD ekran, MediaTek Helio G88 SoC, 2/4/6/8 GB RAM, 128/256 GB depolama alanı, 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP ile desteklenen 50 MP ana arka kamera, bunların yanında bir makro kamera, 8 MP selfie kamerası ve 18W kablolu şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile gelmesi bekleniyor.
Telefon hakkında tanıtım tarihi yaklaştıkça daha çok detay ortaya çıkacaktır. Şu anda tasarım hakkında da hiçbir bilgi yok. Ancak tasarımın halefiyle benzer olacağı yönünde iddialar kuvvetli. Bunların yanında cihazın tanıtım tarihi ile ilgili de herhangi bir bilgi bulunmamakta.
Redmi 13 özellikleri:
Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi'nin Redmi 13 Akıllı Telefonunun Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika realme, uygun fiyatlı orta seviye pazara hitap eden C65 modelini tanıttı. Yenilenen tasarımı ve cazip özellikleriyle dikkat çeken telefon, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik HD+ LCD ekran, MediaTek Helio G85 yonga seti, 50 MP üçlü kamera modülü ve 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip. realme C65'in fiyatı ise 150 dolardan başlayarak 192 dolara kadar çıkıyor. Apple'ın yapay zeka odaklı iOS 18 ve iPadOS 18 güncellemesi, popüler üç iPad modeline gelmeyecek. Güncelleme, iPhone XR ve üstü modelleri destekleyecek ve daha fazla özelleştirme seçeneği sunacak. iOS 18'in Haziran ayında WWDC konferansında tanıtılması bekleniyor. Apple, iOS 17.5 için ilk beta güncellemesini geliştiricilere sundu. Yeni sürümün ne gibi yenilikler getirdiği henüz bilinmiyor. Güncellemeyi indirmek isteyen geliştiriciler, Ayarlar uygulaması üzerinden Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden indirebilirler. Ancak kullanıcılar, yeni sürümde hatalar olabileceği konusunda uyarılıyor. BMW Grubu ve Tata Technologies, Hindistan'da yeni yazılım ve IT (Bilgi Teknolojileri) geliştirme merkezleri kurmak üzere bir ortak girişim anlaşması imzaladı. Bu stratejik hamle, BMW'nin küresel genişleme hedefleriyle uyumlu ve Hindistan'ın dijital mühendislik alanındaki uzmanlığından faydalanmayı amaçlıyor. Ortaklık, özellikle yazılım tanımlı araçlar (software-defined vehicles – SDV) için stratejik yazılım çözümleri üzerine odaklanacak ve otonom sürüş, infotainment sistemleri ve dijital hizmetlerin geliştirilmesi gibi alanlarda iş birliği yapacak. Florida'da bir evin çatısına Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan atılan çöpler mi düştü? Birkaç hafta önce Alejandro Otero evinde otururken çatısında garip bir cisim fark etti. İncelemeler sonucunda, bu cismin NASA tarafından dünyaya geri dönmesi planlanan bir kargo paketi olduğu ve içerisinde ISS'den gelen bitmiş piller bulunduğu tespit edildi. NASA olayla ilgili inceleme başlattı. Türk Telekom, fiber internet abonelerinin modem kiralama ücretlerine zam yaparak yeni fiyat politikası doğrultusunda kira bedellerini artırdı. Eski fiyatlar göz önüne alındığında, modem kiralama ücreti 7.69 TL olan aboneler artık 34.88 TL'den başlayan fiyatlarla modem kiralayacaklar. Bu zam, Türk Telekom'un hizmet kalitesini artırmak ve altyapı yatırımlarını sürdürebilmek adına alınan bir karar olarak değerlendiriliyor. Xiaomi, fotograf meraklıları ve profesyoneller için özel olarak tasarlanmış Profesyonel Fotoğraf Kiti'ni Xiaomi 14 Ultra ile birlikte piyasaya sürdü. Yenilenmiş kit, önceki versiyona kıyasla daha gelişmiş özellikler sunuyor. Kit, bir kamera tutacağı, 67 mm filtre adaptör halkaları, bir lens kapağı ve bir taşıma ipi içeriyor. Ayrıca Bluetooth 5.0 bağlantısı ve USB-C bağlantısı ile daha kararlı bir bağlantı sağlıyor. Xiaomi, Profesyonel Fotoğraf Kiti'nin kullanıcılarına profesyonel bir kamera deneyimi sunacağını iddia ediyor. Xiaomi sonunda uzun zamandır beklenen Android amiral gemisi olan Xiaomi 14 Ultra'yı tanıttı ve Türkiye'de satışa sundu. Xiaomi 14 Ultra, 6.73 inç boyutunda 2K AMOLED ekrana sahip olup, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 12 GB / 16 GB RAM ve 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama seçenekleri ile güçlendirilmiştir. Ayrıca, 50 Megapiksel dörtlü arka kamera kurulumu, 5300 mAh batarya ve 90W kablolu / 80W kablosuz şarj desteği gibi özelliklere sahiptir. Geçtiğimiz yılın adından sıkça söz ettiren Huawei Watch 4 Pro'nun Space Exploration Edition isimli özel versiyonu, koyu titanyum kayış ve kırmızı detaylarla süslenmiş bir tasarıma sahip olacak. Cihazın Titanyum tasarımı sayesinde yüksek dayanıklılık sunması bekleniyor. HarmonyOS 4.0 ile kutudan çıkması beklenen yeni versiyonun daha stabil performans ve enerji verimliliği sunacağı söyleniyor. Huawei Watch 4 Pro, AMOLED ekran, Bluetooth ve NFC bağlantısı, uzun pil ömrü ve sağlık özellikleri gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Elon Musk tarafından satın alınan X (Twitter), kapsayıcı bir platform olma vizyonuyla hareket ederken, sponsorlu paylaşımlar ve reklam verenlerin denetlenmediği bir sorunla karşı karşıya. Dolandırıcılar, X platformunda para ödeyerek istedikleri içeriği paylaşabiliyor ve kullanıcıları yanıltıcı bağlantılara yönlendirebiliyor. Bu durum, kişisel bilgilerin çalınması veya zararlı yazılımların indirilmesi gibi riskleri beraberinde getiriyor. Kullanıcıların güvenilir kaynaklara dikkat etmeleri ve kişisel bilgilerini sadece güvenilir platformlarla paylaşmaları önemlidir.
ÖzellikDeğerEkran6,79 inç LCD, 90 Hz yenileme hızıİşlemci (SoC)MediaTek Helio G88RAM2/4/6/8 GBDepolama128/256 GBArka Kameralar50 MP (ana kamera) – 8 MP (ultra geniş) – 2 MP (makro)Ön Kamera8 MPPil5.000 mAh, 33W kablolu şarj desteği
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Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi'nin Redmi 13 Akıllı Telefonunun Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
realme, uygun fiyatlı orta seviye pazara hitap eden C65 modelini tanıttı. Yenilenen tasarımı ve cazip özellikleriyle dikkat çeken telefon, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik HD+ LCD ekran, MediaTek Helio G85 yonga seti, 50 MP üçlü kamera modülü ve 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip. realme C65'in fiyatı ise 150 dolardan başlayarak 192 dolara kadar çıkıyor.
Apple'ın yapay zeka odaklı iOS 18 ve iPadOS 18 güncellemesi, popüler üç iPad modeline gelmeyecek. Güncelleme, iPhone XR ve üstü modelleri destekleyecek ve daha fazla özelleştirme seçeneği sunacak. iOS 18'in Haziran ayında WWDC konferansında tanıtılması bekleniyor.
Apple, iOS 17.5 için ilk beta güncellemesini geliştiricilere sundu. Yeni sürümün ne gibi yenilikler getirdiği henüz bilinmiyor. Güncellemeyi indirmek isteyen geliştiriciler, Ayarlar uygulaması üzerinden Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden indirebilirler. Ancak kullanıcılar, yeni sürümde hatalar olabileceği konusunda uyarılıyor.
BMW Grubu ve Tata Technologies, Hindistan'da yeni yazılım ve IT (Bilgi Teknolojileri) geliştirme merkezleri kurmak üzere bir ortak girişim anlaşması imzaladı. Bu stratejik hamle, BMW'nin küresel genişleme hedefleriyle uyumlu ve Hindistan'ın dijital mühendislik alanındaki uzmanlığından faydalanmayı amaçlıyor. Ortaklık, özellikle yazılım tanımlı araçlar (software-defined vehicles – SDV) için stratejik yazılım çözümleri üzerine odaklanacak ve otonom sürüş, infotainment sistemleri ve dijital hizmetlerin geliştirilmesi gibi alanlarda iş birliği yapacak.
Florida'da bir evin çatısına Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan atılan çöpler mi düştü? Birkaç hafta önce Alejandro Otero evinde otururken çatısında garip bir cisim fark etti. İncelemeler sonucunda, bu cismin NASA tarafından dünyaya geri dönmesi planlanan bir kargo paketi olduğu ve içerisinde ISS'den gelen bitmiş piller bulunduğu tespit edildi. NASA olayla ilgili inceleme başlattı.
Türk Telekom, fiber internet abonelerinin modem kiralama ücretlerine zam yaparak yeni fiyat politikası doğrultusunda kira bedellerini artırdı. Eski fiyatlar göz önüne alındığında, modem kiralama ücreti 7.69 TL olan aboneler artık 34.88 TL'den başlayan fiyatlarla modem kiralayacaklar. Bu zam, Türk Telekom'un hizmet kalitesini artırmak ve altyapı yatırımlarını sürdürebilmek adına alınan bir karar olarak değerlendiriliyor.
Xiaomi, fotograf meraklıları ve profesyoneller için özel olarak tasarlanmış Profesyonel Fotoğraf Kiti'ni Xiaomi 14 Ultra ile birlikte piyasaya sürdü. Yenilenmiş kit, önceki versiyona kıyasla daha gelişmiş özellikler sunuyor. Kit, bir kamera tutacağı, 67 mm filtre adaptör halkaları, bir lens kapağı ve bir taşıma ipi içeriyor. Ayrıca Bluetooth 5.0 bağlantısı ve USB-C bağlantısı ile daha kararlı bir bağlantı sağlıyor. Xiaomi, Profesyonel Fotoğraf Kiti'nin kullanıcılarına profesyonel bir kamera deneyimi sunacağını iddia ediyor.
Xiaomi sonunda uzun zamandır beklenen Android amiral gemisi olan Xiaomi 14 Ultra'yı tanıttı ve Türkiye'de satışa sundu. Xiaomi 14 Ultra, 6.73 inç boyutunda 2K AMOLED ekrana sahip olup, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 12 GB / 16 GB RAM ve 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama seçenekleri ile güçlendirilmiştir. Ayrıca, 50 Megapiksel dörtlü arka kamera kurulumu, 5300 mAh batarya ve 90W kablolu / 80W kablosuz şarj desteği gibi özelliklere sahiptir.
Geçtiğimiz yılın adından sıkça söz ettiren Huawei Watch 4 Pro'nun Space Exploration Edition isimli özel versiyonu, koyu titanyum kayış ve kırmızı detaylarla süslenmiş bir tasarıma sahip olacak. Cihazın Titanyum tasarımı sayesinde yüksek dayanıklılık sunması bekleniyor. HarmonyOS 4.0 ile kutudan çıkması beklenen yeni versiyonun daha stabil performans ve enerji verimliliği sunacağı söyleniyor. Huawei Watch 4 Pro, AMOLED ekran, Bluetooth ve NFC bağlantısı, uzun pil ömrü ve sağlık özellikleri gibi özelliklerle dikkat çekiyor.
Elon Musk tarafından satın alınan X (Twitter), kapsayıcı bir platform olma vizyonuyla hareket ederken, sponsorlu paylaşımlar ve reklam verenlerin denetlenmediği bir sorunla karşı karşıya. Dolandırıcılar, X platformunda para ödeyerek istedikleri içeriği paylaşabiliyor ve kullanıcıları yanıltıcı bağlantılara yönlendirebiliyor. Bu durum, kişisel bilgilerin çalınması veya zararlı yazılımların indirilmesi gibi riskleri beraberinde getiriyor. Kullanıcıların güvenilir kaynaklara dikkat etmeleri ve kişisel bilgilerini sadece güvenilir platformlarla paylaşmaları önemlidir.
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