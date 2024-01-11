Xiaomi\'nin yeni amiral gemisi modeli Geekbench testinde ortaya çıktı

Xiaomi, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Marka son dönemde Xiaomi 14 ve Redmi K70 serilerini vitrine çıkarırken, görünüşe göre bir de henüz ismi belli olmayan amiral gemisi bir model için mesai harcıyor. Söz konusu cihaz kısa bir süre önce performans testlerinde ortaya çıktı.

Xiaomi 'Suiren' Geekbench'te göründü

Xiaomi'nin Suiren kod adlı telefonu Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Cihaz yapılan tek çekirdekli testlerden 2 bin 336, çok çekirdekli testlerden ise 6 bin 837 puan almayı başardı. Bununla birlikte ürün hakkında bazı teknik detaylar belli oldu.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Ayrıca şirket, yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

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Bu, işlemcisini de dikkate aldığımızda bir amiral gemisi modeli ve eğer Çinli marka yeni bir seri başlatmayı planlamıyorsa akıllardaki seçenekler Xiaomi Mix 5 ve Xiaomi 14 Ultra. Ancak çeşitli kaynaklara göre akıllı telefonun en son 2021 yılında karşımıza çıkan Xiaomi Mix 4'ün devam modeli Mix 5 olma ihtimali daha yüksek.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi Mix 4'ü teknik özellikleri şöyle;