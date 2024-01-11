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Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli Geekbench testinde ortaya çıktı - Son Dakika
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Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli Geekbench testinde ortaya çıktı

Xiaomi, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Suiren kod adlı amiral gemisi modeli Geekbench testinde göründü. Cihaz, tek çekirdekli testlerde 2.336, çok çekirdekli testlerde ise 6.837 puan aldı. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 144 Hz ekran ve 10.000 mAh pil gibi özelliklere sahip olan telefonun ismi henüz belli değil. Xiaomi Mix 5 veya Xiaomi 14 Ultra olma ihtimali yüksek görünüyor.

Xiaomi\'nin yeni amiral gemisi modeli Geekbench testinde ortaya çıktı
11.01.2024 - 22:29,  Güncelleme: 22:30
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Xiaomi, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Marka son dönemde Xiaomi 14 ve Redmi K70 serilerini vitrine çıkarırken, görünüşe göre bir de henüz ismi belli olmayan amiral gemisi bir model için mesai harcıyor. Söz konusu cihaz kısa bir süre önce performans testlerinde ortaya çıktı.

Xiaomi 'Suiren' Geekbench'te göründü

Xiaomi'nin Suiren kod adlı telefonu Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Cihaz yapılan tek çekirdekli testlerden 2 bin 336, çok çekirdekli testlerden ise 6 bin 837 puan almayı başardı. Bununla birlikte ürün hakkında bazı teknik detaylar belli oldu.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli Geekbench testinde ortaya çıktı

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Ayrıca şirket, yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

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Bu, işlemcisini de dikkate aldığımızda bir amiral gemisi modeli ve eğer Çinli marka yeni bir seri başlatmayı planlamıyorsa akıllardaki seçenekler Xiaomi Mix 5 ve Xiaomi 14 Ultra. Ancak çeşitli kaynaklara göre akıllı telefonun en son 2021 yılında karşımıza çıkan Xiaomi Mix 4'ün devam modeli Mix 5 olma ihtimali daha yüksek.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi Mix 4'ü teknik özellikleri şöyle;

Ekran: 6,67 inç/ 395 ppi/ HDR10+/ Dolby Vision/ 120Hz yenileme hızıÇözünürlük: 1080 x 2400 pikselCam koruması: Corning Gorilla Cam VictusBoyutlar ve ağırlık: 162,6 x 75,4 x 8 mm/ 225 gramDonanım: İşlemci: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm)Grafik Birimi: Adreno 660Depolama – RAM: 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAMKamera: Ana kamera: 108 Megapiksel, f/1.9, 24mm (geniş), 1/1.33¨, 0.8µm, PDAF, OISPeriskop kamera: 8 Megapiksel, f/4.1, 120mm, PDAF, OIS, 5x optik zoomUltra geniş açılı kamera: 13 Megapiksel, f/2.4, 12 mm, 123° (ultra geniş), 1/3.06¨, 1.12µmArka kamera video: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; cayro-EIS, HDR10+Ön kamera: 20 MegapikselDiğer: Batarya: 4.500 mAh/ 120Hz hızlı şarj/ 50W kablosuz hızlı şarjİşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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