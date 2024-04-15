Tablet pazarındaki çalışmalarını sürdüren Xiaomi, yakında yeni bir modeliyle daha kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazın POCO Pad olarak isimlendirilmesi beklenirken, gelen raporlar tabletin teknik özellikleriyle ilgili önemli detayları gözler önüne seriyor. İşte POCO Pad bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!
POCO Pad bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Kacper Skrzypek, yaklaşan POCO Pad modeliyle ilgili yeni ayrıntıları gözler önüne serdi. Buna göre markanın yaklaşan tableti geçtiğimiz günlerde kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Pad Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olacak. Bu, iki cihazın farklı isimleri ve tasarımları olsa da aynı teknik özelliklere sahip olacağı anlamına geliyor.
Cihazda 2.5K piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 12.1 inçlik bir ekranın kullanılması kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemciden güç alacak ve 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama sunacak. Son olarak cihazın mayıs ayında vitrine çıkması bekleniyor.
Tablet pazarı karışacak! Devasa bataryalı Redmi Pad Pro tanıtıldı
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi Pad Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi'nin yeni tablet modeli POCO Pad'in özellikleri ve çıkış tarihi - Son Dakika Apple, AB yasalarına uyum sağlamak amacıyla App Store'da emülatörlerin yer almasına izin vermeye başladı. Emu64 XL ve iGBA gibi emülatörler ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanılabilir hale geldi. Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden BİM, elektrikli bisiklet satışına başlıyor. Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet, 250W motor gücü, 48V 12Ah akü ve Shimano 7 vites gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 39.999 TL olarak belirlendi. Samsung'un çok beklenen akıllı saati Galaxy Watch 7, önümüzdeki haftalarda resmen tanıtılacak. Yeni teknolojilerle donatılan cihazın sektörde büyük etki yapması bekleniyor. Cihazın Bluetooth 5.3 bağlantısıyla uyumlu olacağı belirtilirken, teknik özellikleri hakkında net bilgiler henüz mevcut değil. Ancak cihazın güçlü bir işlemciye, geniş depolama kapasitesine ve uzun batarya ömrüne sahip olması bekleniyor. Galaxy Watch 7'nin temmuz ayında satışa çıkması ve Apple Watch'a yakın bir performans sunması tahmin ediliyor. Mercedes, 2024'ün ilk 3 ayında satışlarını geçtiğimiz yıla oranla tam %220 artırarak elektrikli araç alanındaki başarısını sürdürüyor. Ayrıca elektrik otomobil pazarında da %300'lük bir yükseliş kaydedildi. Şirket yönetimi, 2024 yılından itibaren satılan her 4 otomobilden birinin elektrikli olacağını öngörüyor. Xiaomi, geçen sene kullanıma sunulan HyperOS sürümünün dağıtımını sürdürüyor. Redmi K40 ve Redmi K40 Pro Plus modelleri için HyperOS güncellemesi yayınlandı. Yeni sürüm Android 14'ü temel alırken, mi Pilot kullanıcıları için ilk olarak sunulacak. HyperOS, daha fazla özelleştirme seçeneği ve daha az güç tüketimi sunuyor. Electronic Arts, Cliffhanger Games tarafından geliştirilen Black Panther oyunu için açık dünya konseptine odaklanıyor. Oyunun detayları, stüdyo tarafından yayınlanan bir iş ilanında paylaşıldı. Oyunda, Wakanda'da geçecek ve zengin bir açık dünya ortamı sunacak. Ayrıca yapay zeka davranışları, kullanıcının oynanışına göre şekillenecek. Oyunun çıkış tarihi henüz belirsizliğini koruyor. Hollanda'da, McDonald's'ın patates kızartması kokan reklam panoları yakınından geçenleri restoranın kapısına kadar çekmeyi planlıyor. Synthetic Memories projesi kapsamında üretilen yapay zeka, insanların kaybolmuş anılarını geri kazanmak için anılarını kullanarak görsel üretiyor. Proje, fotoğraflanmayan anıları kalıcı bir şekilde görüntülemek için yapay zeka kullanıyor. Eski AI modelleri kullanılarak oluşturulan fotoğraflar, bazı kusurlar içerebiliyor ancak proje ekibi, bu modellerin belirsiz ve bulanık anı yönlerini yakaladığına inanıyor. Bu girişim, yapay zekanın insan anılarını geri getirme ve görselleştirme potansiyelini gösteren bir örnektir. Razer BlackShark V2 Pro, yeni bir versiyonuyla karşımıza çıkacak. Son nesliyle PlayStation 5, Xbox One ve Xbox X/S konsollarıyla tam entegre şekilde çalışacak olan kulaklık, özel ses teknolojileriyle üst düzey bir ses deneyimi sunacak. Yeni nesil TriForce Titanium 50 mm sürücüleriyle berrak bir ses performansı verecek olan kulaklık, kullanıcıların frekansları özelleştirmesine de olanak sağlayacak. Razer BlackShark V2 Pro'nun PlayStation 5 versiyonu, Tempest 3D AudioTech teknolojisiyle daha derin bir ses tınısı sunacak. Ürün, 220 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Amerika yönetimi, Rocket Lab ve True Anomaly şirketleriyle işbirliği yaparak uzayda askeri bir tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor. Tatbikat, ülkenin terörist saldırılara karşı nasıl korunacağını test etmeyi amaçlıyor. Tatbikatta kullanılacak uzay aracı Rocket Lab tarafından üretilecek ve özel bir uydu tarafından takip edilecek. Amerikan askeri birlikleri gerçekçi bir savaş simülasyonu kullanacak ve tatbikatın 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Projenin başarısı ise gelecekteki uzay araştırmaları için önemli bir dönüm noktası olabilir.
ÖzellikAçıklamaEkran Boyutu12.1 inçEkran Çözünürlüğü2.5K pikselEkran Yenileme Hızı120 HzParlaklık600 nit maksimum parlaklıkEkran SertifikasıTUV RheinlandİşlemciQualcomm Snapdragon 7s Gen 2Dolby Vision DesteğiVarStylus Pen UyumluluğuVarArka Kamera8 MegapikselÖn Kamera8 MegapikselVideo Kaydı1080p@30fpsSes4 hoparlör, Dolby Atmos desteği, çift mikrofonRAM8 GB'a kadarDahili Depolama256 GB'a kadarBatarya Kapasitesi10,000 mAhŞarj Hızı33Wİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı HyperOSBağlantı SeçenekleriWi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 3.5mm kulaklık jakı
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi'nin yeni tablet modeli POCO Pad'in özellikleri ve çıkış tarihi - Son Dakika
Apple, AB yasalarına uyum sağlamak amacıyla App Store'da emülatörlerin yer almasına izin vermeye başladı. Emu64 XL ve iGBA gibi emülatörler ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanılabilir hale geldi.
Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden BİM, elektrikli bisiklet satışına başlıyor. Ape Ryder DC20 Elektrikli Bisiklet, 250W motor gücü, 48V 12Ah akü ve Shimano 7 vites gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 39.999 TL olarak belirlendi.
Samsung'un çok beklenen akıllı saati Galaxy Watch 7, önümüzdeki haftalarda resmen tanıtılacak. Yeni teknolojilerle donatılan cihazın sektörde büyük etki yapması bekleniyor. Cihazın Bluetooth 5.3 bağlantısıyla uyumlu olacağı belirtilirken, teknik özellikleri hakkında net bilgiler henüz mevcut değil. Ancak cihazın güçlü bir işlemciye, geniş depolama kapasitesine ve uzun batarya ömrüne sahip olması bekleniyor. Galaxy Watch 7'nin temmuz ayında satışa çıkması ve Apple Watch'a yakın bir performans sunması tahmin ediliyor.
Mercedes, 2024'ün ilk 3 ayında satışlarını geçtiğimiz yıla oranla tam %220 artırarak elektrikli araç alanındaki başarısını sürdürüyor. Ayrıca elektrik otomobil pazarında da %300'lük bir yükseliş kaydedildi. Şirket yönetimi, 2024 yılından itibaren satılan her 4 otomobilden birinin elektrikli olacağını öngörüyor.
Xiaomi, geçen sene kullanıma sunulan HyperOS sürümünün dağıtımını sürdürüyor. Redmi K40 ve Redmi K40 Pro Plus modelleri için HyperOS güncellemesi yayınlandı. Yeni sürüm Android 14'ü temel alırken, mi Pilot kullanıcıları için ilk olarak sunulacak. HyperOS, daha fazla özelleştirme seçeneği ve daha az güç tüketimi sunuyor.
Electronic Arts, Cliffhanger Games tarafından geliştirilen Black Panther oyunu için açık dünya konseptine odaklanıyor. Oyunun detayları, stüdyo tarafından yayınlanan bir iş ilanında paylaşıldı. Oyunda, Wakanda'da geçecek ve zengin bir açık dünya ortamı sunacak. Ayrıca yapay zeka davranışları, kullanıcının oynanışına göre şekillenecek. Oyunun çıkış tarihi henüz belirsizliğini koruyor.
Hollanda'da, McDonald's'ın patates kızartması kokan reklam panoları yakınından geçenleri restoranın kapısına kadar çekmeyi planlıyor.
Synthetic Memories projesi kapsamında üretilen yapay zeka, insanların kaybolmuş anılarını geri kazanmak için anılarını kullanarak görsel üretiyor. Proje, fotoğraflanmayan anıları kalıcı bir şekilde görüntülemek için yapay zeka kullanıyor. Eski AI modelleri kullanılarak oluşturulan fotoğraflar, bazı kusurlar içerebiliyor ancak proje ekibi, bu modellerin belirsiz ve bulanık anı yönlerini yakaladığına inanıyor. Bu girişim, yapay zekanın insan anılarını geri getirme ve görselleştirme potansiyelini gösteren bir örnektir.
Razer BlackShark V2 Pro, yeni bir versiyonuyla karşımıza çıkacak. Son nesliyle PlayStation 5, Xbox One ve Xbox X/S konsollarıyla tam entegre şekilde çalışacak olan kulaklık, özel ses teknolojileriyle üst düzey bir ses deneyimi sunacak. Yeni nesil TriForce Titanium 50 mm sürücüleriyle berrak bir ses performansı verecek olan kulaklık, kullanıcıların frekansları özelleştirmesine de olanak sağlayacak. Razer BlackShark V2 Pro'nun PlayStation 5 versiyonu, Tempest 3D AudioTech teknolojisiyle daha derin bir ses tınısı sunacak. Ürün, 220 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Amerika yönetimi, Rocket Lab ve True Anomaly şirketleriyle işbirliği yaparak uzayda askeri bir tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor. Tatbikat, ülkenin terörist saldırılara karşı nasıl korunacağını test etmeyi amaçlıyor. Tatbikatta kullanılacak uzay aracı Rocket Lab tarafından üretilecek ve özel bir uydu tarafından takip edilecek. Amerikan askeri birlikleri gerçekçi bir savaş simülasyonu kullanacak ve tatbikatın 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Projenin başarısı ise gelecekteki uzay araştırmaları için önemli bir dönüm noktası olabilir.
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