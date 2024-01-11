 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Xiaomi Pad 7 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Xiaomi Pad 7 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin Pad 7 Pro modeli, 10 inçlik 144 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD panel, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve 10.000 mAh batarya gibi üst düzey özellikler sunacak. Ayrıca, seride OLED panel ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan bir modelin de yer alacağı iddia ediliyor.

Xiaomi Pad 7 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı
11.01.2024 - 18:29,  Güncelleme: 18:31
Abone Ol

Xiaomi'nin geçtiğimiz yılın ilk aylarında tanıttığı Pad 6 serisinin devam modelleri için geri sayım başladı. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar tablet modellerinin amiral gemisi teknik özelliklerine sahip olacağı yönünde. Hatta şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgiler kullanıcıların bu yıl seride bir sürprizle karşı karşıya kalacağını iddia ediyor. Peki serinin üst düzey özelliklere sahip Xiaomi Pad 7 Pro modeli neler sunacak?

Xiaomi Pad 7 Pro özellikleri ortaya çıktı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan Xiaomi Pad 7 serisine ilişkin önemli detayları gözler önüne serdi. Buna göre serinin Pro modelinde 10 inçlik 1480×2367 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan IPS LCD bir panele yer verilecek.

Bunun dışında cihazda kullanılacak işlemcinin geçen yıl tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 olduğu söyleniyor. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi kullanıcıları kıskandı! Honor MagicOS 8 duyuruldu

Cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı HyperOS arayüzünü çalıştıracağı iddia ediliyor. Bununla birlikte, 120W hızlarında şarj olabilen 10.000 mAh'lik bir bataryadan beslenecek.

Kaynağın iddiasına göre bu yılki seride sadece standart ve Pro model yer almayacak. Bu sene OLED panel ile gelen ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan Max isimli bir model daha kullanıcılara sunulacak.

Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro modelinin tanıtım tarihi şimdilik belli değil. Ancak bir önceki serinin geçen yılın nisan ayında vitrine çıktığını belirtelim. Yani burada benzer bir tanıtım çizelgesi izlenebilir. Şu an için tabletlerle ilgili ortaya çıkan tüm detaylar bu kadar. Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi Pad 6 ailesinin teknik özellikleri ise şöyle;

ÖzelliklerXiaomi Pad 6Xiaomi Pad 6 ProİşlemciSnapdragon 870Snapdragon 8+Batarya8600 mAh8600 mAhEkran11 inç IPS LCD, 2880x 1800 piksel (2.8K), 309ppi, 144 hz11 inç IPS LCD, 2880x 1800 piksel (2.8K), 309ppi, 144 hzBellek6/8/12GB RAM8/12 GB RAMDepolama128/256GB128/256/512 GBŞarj67W hızlı şarj67W hızlı şarjKamera8 Megapiksel20 Megapiksel

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Qualcomm, Xiaomi, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi Pad 7 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika


18:50
Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16
Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04
Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48
Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak

Son Dakika
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50 Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16 Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04 Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48 Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43 Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 19:23:53. #1.13#
SON DAKİKA: Xiaomi Pad 7 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement