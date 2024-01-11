Xiaomi'nin geçtiğimiz yılın ilk aylarında tanıttığı Pad 6 serisinin devam modelleri için geri sayım başladı. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar tablet modellerinin amiral gemisi teknik özelliklerine sahip olacağı yönünde. Hatta şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgiler kullanıcıların bu yıl seride bir sürprizle karşı karşıya kalacağını iddia ediyor. Peki serinin üst düzey özelliklere sahip Xiaomi Pad 7 Pro modeli neler sunacak?

Xiaomi Pad 7 Pro özellikleri ortaya çıktı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan Xiaomi Pad 7 serisine ilişkin önemli detayları gözler önüne serdi. Buna göre serinin Pro modelinde 10 inçlik 1480×2367 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan IPS LCD bir panele yer verilecek.

Bunun dışında cihazda kullanılacak işlemcinin geçen yıl tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 olduğu söyleniyor. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı HyperOS arayüzünü çalıştıracağı iddia ediliyor. Bununla birlikte, 120W hızlarında şarj olabilen 10.000 mAh'lik bir bataryadan beslenecek.

Kaynağın iddiasına göre bu yılki seride sadece standart ve Pro model yer almayacak. Bu sene OLED panel ile gelen ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan Max isimli bir model daha kullanıcılara sunulacak.

Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro modelinin tanıtım tarihi şimdilik belli değil. Ancak bir önceki serinin geçen yılın nisan ayında vitrine çıktığını belirtelim. Yani burada benzer bir tanıtım çizelgesi izlenebilir. Şu an için tabletlerle ilgili ortaya çıkan tüm detaylar bu kadar. Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi Pad 6 ailesinin teknik özellikleri ise şöyle;