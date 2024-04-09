Tablet pazarındaki çalışmalarını sürdüren Xiaomi'nin 10 Nisan'da piyasaya sürmeye hazırlandığı Redmi Pad Pro için geri sayım başladı. Tabletle ilgili bugüne dek gelen raporların ortak noktası orta segmente hitap edeceği yönünde. Son olarak cihazın ekran ve batarya özellikleri tanıtım öncesi ortaya çıktı. Redmi Pad Pro ekran ve batarya özellikleri!
Redmi Pad Pro neler sunacak? Redmi Pad Pro ekran ve batarya özellikleri
Redmi Pad Pro ile ilgili yaşanan son gelişmelere bakacak olursak tabletin 33W hızlarında şarj olabilen 10.000 mAh'lik bir bataryadan besleneceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte 12,1 inçlik 2,5K çözünürlük sunan 120 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD bir ekranla karşımıza çıkacak.
Pad Pro kullanıcı sağlığını ön plana koyan TÜV Rheinland Göz Koruma sertifikası gibi özelliklerle gelecek. Dahası, tabletin ekranı 600 nit parlaklık sunacak ve kısacası bu noktada kullanıcıları çok fazla üzmeyecek.
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Tabletin güç alacağı işlemci şu an için belli değil. Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre AnTuTu puanı yaklaşık 650 bin olan 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bir yonga setiyle gelecek. Bu da ürünün fazlasıyla güçlü olacağını söyleyebiliriz. Son olarak Android 14 tabanlı HyperOS arayüzünü çalıştıracağını belirtelim.
İşte önceki modeli Redmi Pad özellikleri:
Peki ya siz Xiaomi'nin yeni tableti ve özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Redmi Pad Pro'nun Ekran ve Batarya Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika TikTok, hali hazırda oldukça popüler bir uygulama olmasına rağmen şirket, Instagram rakibi bir uygulama üzerinde çalışıyor. Uzun zamandır TikTok'tan bir duyuru bekleyen kullanıcılar, sonunda uygulama içerisinde bildirimler almaya başladılar. Yeni bir fotoğraf paylaşma uygulaması olarak duyurulacak sosyal medya platformunun adının TikTok Notes olması bekleniyor. İşte detaylar… Google'ın standart Pixel modellerine uygun fiyatlı bir alternatif olan 'a' serisinin devamı için çok az bir zaman kaldı. Akıllı telefonla ilgili şimdiye dek ortaya çıkan bilgiler selefinin üzerine kritik yeniliklerle geleceğini gösteriyor. Son raporlarsa akıllı telefonun tasarımına dair akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. İşte Google Pixel 8a tasarımı, özellikleri ve fiyatı! TCG KINALIADA, MİLGEM ADA Sınıfı Korvet Projesi'nin son gemisi olarak Japonya'ya özel bir görev için yola çıktı. Bu görev, 134 yıl önce II. Abdülhamid'in Japonya ile olan dostluğu pekiştirmek için gönderdiği Ertuğrul Fırkateyni'nin yarım bıraktığı görevi tamamlamak olarak belirlendi. Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'ya teslim ettiği emanetlerin anısına Japonya'da bir anıt ve Türk Müzesi bulunmaktadır. Realme tarafından üretilen yeni P1 serisi, lansman öncesi ortaya çıktı. Realme P1 ve P1 Pro'nun özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar paylaşıldı. Logitech'in yeni kablosuz oyuncu klavyesi G Pro X 60, yüzde 60 oyuncu klavyesi pazarına giriş yapıyor. Klavye, Lightspeed özelliği ve üç farklı bağlantı seçeneği ile dikkat çekiyor. Ayrıca, geniş alanlar sağlayarak kontrolü kolaylaştırıyor ve tuşları özelleştirme imkanı sunuyor. Ancak, mekanik klavye sevenler için uygun değil. Klavye, 179 dolardan satışa sunuluyor ve Türkiye pazarında da yakında satışa çıkacak. Vince Gilligan tarafından yaratılan ve kült haline gelen Breaking Bad dizisi, birçok etkileyici sahne ve bölüme ev sahipliği yaptı. Dizinin 5. sezon 14. bölümü olan 'Ozymandias', ana karakter Walter White'ın (Bryan Cranston) hikayesindeki kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor ve dizinin dramatik derinliğini ortaya koyuyor. Bu bölümde, Walter White, çöldeki bir çatışmadan hayatta kalmayı başarırken, bir yandan da eski ortağı Jesse'nin (Aaron Paul) acı bir kaderle yüzleştiğini öğrenir. Ozymandias, Breaking Bad dizisinin en dramatik ve trajik unsurlarını mükemmel bir şekilde harmanlayarak IMDb'de en yüksek puan alan bölüm olmayı başardı.
ÖzellikÖzelliklerEkran10.61 inç, 1200 x 2000 piksel, 90Hz yenileme oranı, 400 nits parlaklıkİşlemciMediaTek Helio G99, 2.2GHz, 6nmKameraArka Kamera: 8MP, Ön Kamera: 8MPHoparlör4 hoparlör, Dolby Atmos® desteğiDepolama ve RAM3GB+64GB, 4GB+128GB, 6GB+128GBLPDDR4X RAM + UFS 2.2 depolamaPil ve Şarj8000 mAh, 18W hızlı şarjBağlantıBluetooth 5.3, Wi-Fi 5 2.4GHz/5GHz, USB-Cİşletim SistemiMIUI for Pad
Peki ya siz Xiaomi'nin yeni tableti ve özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Redmi Pad Pro'nun Ekran ve Batarya Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
TikTok, hali hazırda oldukça popüler bir uygulama olmasına rağmen şirket, Instagram rakibi bir uygulama üzerinde çalışıyor. Uzun zamandır TikTok'tan bir duyuru bekleyen kullanıcılar, sonunda uygulama içerisinde bildirimler almaya başladılar. Yeni bir fotoğraf paylaşma uygulaması olarak duyurulacak sosyal medya platformunun adının TikTok Notes olması bekleniyor. İşte detaylar…
Google'ın standart Pixel modellerine uygun fiyatlı bir alternatif olan 'a' serisinin devamı için çok az bir zaman kaldı. Akıllı telefonla ilgili şimdiye dek ortaya çıkan bilgiler selefinin üzerine kritik yeniliklerle geleceğini gösteriyor. Son raporlarsa akıllı telefonun tasarımına dair akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. İşte Google Pixel 8a tasarımı, özellikleri ve fiyatı!
TCG KINALIADA, MİLGEM ADA Sınıfı Korvet Projesi'nin son gemisi olarak Japonya'ya özel bir görev için yola çıktı. Bu görev, 134 yıl önce II. Abdülhamid'in Japonya ile olan dostluğu pekiştirmek için gönderdiği Ertuğrul Fırkateyni'nin yarım bıraktığı görevi tamamlamak olarak belirlendi. Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'ya teslim ettiği emanetlerin anısına Japonya'da bir anıt ve Türk Müzesi bulunmaktadır.
Realme tarafından üretilen yeni P1 serisi, lansman öncesi ortaya çıktı. Realme P1 ve P1 Pro'nun özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar paylaşıldı.
Logitech'in yeni kablosuz oyuncu klavyesi G Pro X 60, yüzde 60 oyuncu klavyesi pazarına giriş yapıyor. Klavye, Lightspeed özelliği ve üç farklı bağlantı seçeneği ile dikkat çekiyor. Ayrıca, geniş alanlar sağlayarak kontrolü kolaylaştırıyor ve tuşları özelleştirme imkanı sunuyor. Ancak, mekanik klavye sevenler için uygun değil. Klavye, 179 dolardan satışa sunuluyor ve Türkiye pazarında da yakında satışa çıkacak.
Vince Gilligan tarafından yaratılan ve kült haline gelen Breaking Bad dizisi, birçok etkileyici sahne ve bölüme ev sahipliği yaptı. Dizinin 5. sezon 14. bölümü olan 'Ozymandias', ana karakter Walter White'ın (Bryan Cranston) hikayesindeki kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor ve dizinin dramatik derinliğini ortaya koyuyor. Bu bölümde, Walter White, çöldeki bir çatışmadan hayatta kalmayı başarırken, bir yandan da eski ortağı Jesse'nin (Aaron Paul) acı bir kaderle yüzleştiğini öğrenir. Ozymandias, Breaking Bad dizisinin en dramatik ve trajik unsurlarını mükemmel bir şekilde harmanlayarak IMDb'de en yüksek puan alan bölüm olmayı başardı.
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