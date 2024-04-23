Xiaomi SU7, Beklenenden Fazla İlgi Görüyor!

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Xiaomi'nin merakla beklenen elektrikli otomobili için uzun bekleyiş sona erdi. Yavaş yavaş araçları kullanıcıları ile buluşturmaya başlayan Xiaomi, şimdi kendine yeni bir hedef belirledi. Xiaomi grup başkanı Lu Weibing, yıl sonuna kadar 100 binden fazla SU7 satacaklarını bildirdi.

Xiaomi SU7 tahmin edilenden fazla ilgi görüyor!

Elektrikli otomobillerin hayatımıza girmesiyle harekete geçen ünlü elektronik şirketi Xiaomi, diğer ürünleri ile alakasız bir şekilde otomobil üretti. Akıllı telefonları ile ünlenen bir markanın nasıl iyi otomobil üreteceğini herkese gösteren Xiaomi, SU7 modeli ile tek seferde başarıyı yakaladı. Şimdilerde satılan araçların teslimatına başlayan şirket, yıl sonu için kendisine bir hedef koydu. Lu Weibing, yıl sonuna kadar 100 binden fazla Xiaomi SU7 satmayı planladıklarını bildirdi.

20 Nisan tarihine kadar 70 binden fazla satış kaydeden Xiaomi SU7 aslında bu rakamla üreticisini bile şaşırttı. Günden güne artan satış rakamlarını gören Xiaomi, şimdi gözünü 100 bin adet araca dikti. 2024 yılı bitmeden bu eşiği de aşacaklarını bildiren şirket, şimdilik otomobilini 29 şehre ulaştırdı. Ancak yıl sonunda bu sayının 40'a ulaşacağı söyleniyor.

Xiaomi SU7 yeni bir devrin başlangıcı mı? – Nasıl başardılar?

Üç farkı modelle piyasaya sunulan Xiaomi SU7'nin fiyatı 29 bin Dolar'dan 41 bin Dolar'a kadar ulaşıyor. Ülkede toplam 59 mağazada satılan elektrikli otomobil, uzun menzili, kısa şarj süresi, gücü ve tasarımı ile herkesi büyülemiş gibi duruyor. Merak edenler için üç modelin de özelliklerini aşağıya bıraktık. Sizce Xiaomi yıl sonuna kadar belirlediği satış hedefini aşabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Xiaomi SU7 özellikleri!