Xiaomi SU7, Beklenenden Fazla İlgi Görüyor! - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Xiaomi SU7, Beklenenden Fazla İlgi Görüyor!

Xiaomi SU7, Beklenenden Fazla İlgi Görüyor!

Xiaomi'nin merakla beklenen elektrikli otomobili SU7, tahmin edilenden fazla ilgi görüyor. Şirket, yıl sonuna kadar 100 binden fazla SU7 satmayı hedefliyor. 20 Nisan tarihine kadar 70 binden fazla satış kaydeden Xiaomi SU7, üreticisini bile şaşırttı. Şirket, otomobilini şu anda 29 şehre ulaştırdı ve yıl sonunda bu sayının 40'a çıkması bekleniyor. SU7'nin uzun menzili, kısa şarj süresi, gücü ve tasarımıyla herkesi büyülediği belirtiliyor.

23.04.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Xiaomi'nin merakla beklenen elektrikli otomobili için uzun bekleyiş sona erdi. Yavaş yavaş araçları kullanıcıları ile buluşturmaya başlayan Xiaomi, şimdi kendine yeni bir hedef belirledi. Xiaomi grup başkanı Lu Weibing, yıl sonuna kadar 100 binden fazla SU7 satacaklarını bildirdi.

Xiaomi SU7 tahmin edilenden fazla ilgi görüyor!

Elektrikli otomobillerin hayatımıza girmesiyle harekete geçen ünlü elektronik şirketi Xiaomi, diğer ürünleri ile alakasız bir şekilde otomobil üretti. Akıllı telefonları ile ünlenen bir markanın nasıl iyi otomobil üreteceğini herkese gösteren Xiaomi, SU7 modeli ile tek seferde başarıyı yakaladı. Şimdilerde satılan araçların teslimatına başlayan şirket, yıl sonu için kendisine bir hedef koydu. Lu Weibing, yıl sonuna kadar 100 binden fazla Xiaomi SU7 satmayı planladıklarını bildirdi.

Xiaomi SU7, Beklenenden Fazla İlgi Görüyor!

20 Nisan tarihine kadar 70 binden fazla satış kaydeden Xiaomi SU7 aslında bu rakamla üreticisini bile şaşırttı. Günden güne artan satış rakamlarını gören Xiaomi, şimdi gözünü 100 bin adet araca dikti. 2024 yılı bitmeden bu eşiği de aşacaklarını bildiren şirket, şimdilik otomobilini 29 şehre ulaştırdı. Ancak yıl sonunda bu sayının 40'a ulaşacağı söyleniyor.

Xiaomi SU7 yeni bir devrin başlangıcı mı? – Nasıl başardılar?

Üç farkı modelle piyasaya sunulan Xiaomi SU7'nin fiyatı 29 bin Dolar'dan 41 bin Dolar'a kadar ulaşıyor. Ülkede toplam 59 mağazada satılan elektrikli otomobil, uzun menzili, kısa şarj süresi, gücü ve tasarımı ile herkesi büyülemiş gibi duruyor. Merak edenler için üç modelin de özelliklerini aşağıya bıraktık. Sizce Xiaomi yıl sonuna kadar belirlediği satış hedefini aşabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Xiaomi SU7 özellikleri!

ÖzellikSU7 StandardSU7 ProSU7 Max PerformanceFiyat (CNY/USD)215 bin 900 yuan/ 29 bin 900 dolar245 bin 900 yuan/ 34 bin dolar299 bin 900 yuan/ 41 bin 500 dolarBatarya73.6 kWh BYD LFP Blade94.3 kWh CATL Shenxing101 kWh CATL QilinCLTC Menzili (km)700830800MotorTekTekÇiftSürüş TipiRWD (Arkadan İtişli)RWD (Arkadan İtişli)AWD (Dört Çeker)Güç (kW)220Bilinmiyor495Tork (Nm)4004008380-100 km/s Hızlanma (saniye)5.28Bilinmiyor2.78Maksimum Hız (km/s)210Bilinmiyor265Mimari (V)400 (486V)800 (871V)800 (871V)15 Dakikada Şarj ile Menzil (km)350510510

Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi SU7, Beklenenden Fazla İlgi Görüyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:11 Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
08:51 ’Istakoz’ ve ’Rolex’ tartışmalarının ardından AK Parti’den vekillere uyarı 'Istakoz' ve 'Rolex' tartışmalarının ardından AK Parti'den vekillere uyarı
08:23 Meclis’te söz çocukların Kurtulmuş’un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu Meclis'te söz çocukların! Kurtulmuş'un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
10:50 Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayından birbirine girdi Arto ayıramayınca reklam arasına gidildi Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayından birbirine girdi! Arto ayıramayınca reklam arasına gidildi
10:44 Park tartışması kanlı bitti Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar Park tartışması kanlı bitti! Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
10:05 Herkes Bülent Uygun’un basın toplantısına yaptığı girişi konuşuyor Herkes Bülent Uygun'un basın toplantısına yaptığı girişi konuşuyor
09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
09:48 Malezya’da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü Malezya'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 12:20:12. #1.11#
SON DAKİKA: Xiaomi SU7, Beklenenden Fazla İlgi Görüyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement