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Xiaomi SU7: Çinli teknoloji devi elektrikli otomobilini tanıttı - Son Dakika
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Xiaomi SU7: Çinli teknoloji devi elektrikli otomobilini tanıttı

Çin menşeli teknoloji devi Xiaomi, uzun süredir beklenen elektrikli otomobilini nihayet tanıttı. Yeni SU7 modeli, oldukça iddialı özellikleriyle dikkat çekiyor. Aracın bataryasıyla ilgili bilgiler oldukça etkileyici. CATL işbirliğiyle geliştirilen 871V voltajlı 800V silisyum karbür yüksek voltajlı batarya, %77,8 hacim verimliliğine sahip. Xiaomi, aracın 3 farklı motor seçeneğiyle sunulacağını duyurdu. Otonom sürüş konusunda da iddialı olan Xiaomi, önümüzdeki yıl sonuna kadar Çin'de 100 şehirde aktif olarak otonom sürüş sunacaklarını duyurdu. Aracın ana bilgi ve multimedya ekranı 16.1 inç büyüklüğünde ve 3K çözünürlüğe sahip. Fiyat konusunda resmi bir açıklama olmamakla birlikte, başlangıç fiyatının 190,000 yuan (26,650 USD) ve en yüksek donanımlı paket için 300,000 yuan (42,000 USD) civarında olabileceği sızıntı bilgiler arasında yer alıyor.

Xiaomi SU7: Çinli teknoloji devi elektrikli otomobilini tanıttı
28.12.2023 - 22:28,
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Çin menşeli teknoloji devi Xiaomi, uzun süredir beklenen elektrikli otomobilini nihayet tanıttı. Yeni SU7 modeli, oldukça iddialı özellikleriyle dikkat çekiyor. Xiaomi SU7 özellikleri neler?

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Öncelikle, aracın bataryasıyla ilgili bilgiler oldukça etkileyici. Çin pazarında öne çıkan markaların 1000 kilometre üzeri menzil hedeflerine Xiaomi de dahil oldu. Lansmanda açıklanan verilere göre, CATL işbirliğiyle geliştirilen 871V voltajlı 800V silisyum karbür yüksek voltajlı batarya, %77,8 hacim verimliliğine sahip. 150 kWh gücündeki versiyonu 1200 kilometre, 132 kWh gücündeki versiyonu ise 1000 kilometre menzile sahip.

Xiaomi, aracın 3 farklı motor seçeneğiyle sunulacağını duyurdu: V6, V6S ve V8. V6 ve V6S modelleri şu an üretimde ve 21 bin RPM hızlanma gücüne sahip. Bu motorlar sırasıyla 400 Nm ve 500 Nm tork üretiyor. V8 motor seçeneğinin ise 2025 yılında üretime geçeceği belirtiliyor. Ayrıca, markanın lazer sarma motor teknolojisi üzerinde çalıştığı ve laboratuvar ön araştırma testlerinde hızın 35.000 rpm'ye çıktığı ifade ediliyor.

Xiaomi SU7: Çinli teknoloji devi elektrikli otomobilini tanıttı

Otonom sürüş konusunda da iddialı olan Xiaomi, Tesla'dan daha iyi olduklarını iddia ediyor ve önümüzdeki yıl sonuna kadar Çin'de 100 şehirde aktif olarak otonom sürüş sunacaklarını duyurdu.

Aracın ana bilgi ve multimedya ekranı 16.1 inç büyüklüğünde ve 3K çözünürlüğe sahip, bu da oldukça dikkat çekici bir özellik. Ayrıca, arka koltuk yolcuları için 2 adet Xiaomi Pad entegrasyonuyla uzun yolculuklarda eğlenceli bir deneyim sunuluyor.

Fiyat konusunda resmi bir açıklama olmamakla birlikte, başlangıç fiyatının 190,000 yuan (26,650 USD) ve en yüksek donanımlı paket için 300,000 yuan (42,000 USD) civarında olabileceği sızıntı bilgiler arasında yer alıyor. Genel olarak, Xiaomi'nin otomobil dünyasına iddialı bir giriş yaptığı ve ilk etapta büyük beğeni topladığı görülüyor. Seri üretim ve diğer detaylar hakkında ilerleyen zamanlarda daha fazla bilgi bekleniyor.

Kaynak: Shiftdelete
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