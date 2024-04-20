Xiaomi SU7 Elektrikli Otomobilinin Satışları Beklentileri Aştı

Akıllı telefon pazarının en büyük şirketlerinden Xiaomi, yakın zamanda piyasaya sürdüğü ilk elektrikli otomobili SU7 ile konuşulmaya devam ediyor. Özellikle rekabetçi fiyatı ile pazarı sallayan Xiaomi SU7, şirket CEO'sunun da tahminlerini yıktı. İşte ayrıntılar…
Xiaomi CEO'su, SU7 satışlarından memnun gibi görünüyor
Xiaomi, ana vatanı Çin'de 28 şehirdeki 59 mağaza üzerinden SU7 satışı yapıyor. Elektrikli aracın başlangıç fiyatı 29 bin 870 dolar iken, en üst versiyon 41 bin 500 dolar. Buna göre rakiplerine kıyasla rekabetçi fiyata sahip olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim satış rakamları da bunu ortaya koydu.
Xiaomi CEO'su Lei Jun, SU7 satış rakamlarının başlangıçta tahmin ettiğinin üç ila beş katı arasında olduğunu belirtti. Jun, aracın kaç adet sattığını açıklamasa da satışlardan memnun gibi görünüyor. Öte yandan firma, teslimatlara yetişmekte zorlandığı için üretim kapasitesini artırmaya çalışıyor. Bu da rakamlara yansıyacaktır.
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Xiaomi SU7 için Standart, Pro ve Max Performance için üç seçenek bulunuyor. Bunlar sırasıyla 29 bin 900 dolar, 34 bin dolar ve 41 bin 500 dolara tekabül ediyor. Menzilleri ise sırasıyla 700 km, 830 km ve 800 km şeklinde.
Xiaomi SU7 Standard fiyatı: 215 bin 900 yuan (29 bin 870 dolar)
Xiaomi SU7 Pro fiyatı: 245 bin 900 yuan (34 bin dolar)
Xiaomi SU7 Max Performance fiyatı: 299 bin 900 yuan (41 bin 500 dolar)
Xiaomi SU7 Standard, SU7 Pro ve SU7 Max Performance özellik karşılaştırması;
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ÖzellikSU7 StandardSU7 ProSU7 Max PerformanceFiyat (CNY/USD)215 bin 900 yuan/ 29 bin 900 dolar245 bin 900 yuan/ 34 bin dolar299 bin 900 yuan/ 41 bin 500 dolarBatarya73.6 kWh BYD LFP Blade94.3 kWh CATL Shenxing101 kWh CATL QilinCLTC Menzili (km)700830800MotorTekTekÇiftSürüş TipiRWD (Arkadan İtişli)RWD (Arkadan İtişli)AWD (Dört Çeker)Güç (kW)220Bilinmiyor495Tork (Nm)4004008380-100 km/s Hızlanma (saniye)5.28Bilinmiyor2.78Maksimum Hız (km/s)210Bilinmiyor265Mimari (V)400 (486V)800 (871V)800 (871V)15 Dakikada Şarj ile Menzil (km)350510510
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi SU7 Elektrikli Otomobilinin Satışları Beklentileri Aştı - Son Dakika
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi üyesi Dora Makina, Türk savunma sanayisi için havan, obüs gibi silah sistemlerinin hedefe hassasiyetle atış yapabilmesine katkı sağlayan bir milyem ölçer geliştirdi. Bu ölçer, 3 ayrı hassasiyet ayarı yapabilme özelliğiyle kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Dora Makina, prototip üretimini tamamladığı ve patentini aldığı bu çözümü obüs ve havan gibi silah sistemlerinin kullanıcılarıyla buluşturmayı hedeflemektedir.
Apple, macOS 15 ile birlikte hesap makinesinde büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Hesap makinesi yeni işlevler kazanacak ve iOS uygulamasına benzer bir tasarıma sahip olacak. Yeni özellikler arasında gelişmiş birim dönüştürme sistemi ve matematik notları bulunacak.
vivo, Y200i isimli yeni uygun fiyatlı orta seviye akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Arka tarafında dairesel bir kamera kurulumuna yer veren cihaz, düz ekranıyla da dikkat çekiyor. Yeni Y200i'nin özellikleri arasında 120Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç FHD+ ekran, Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 12GB RAM, 512GB dahili depolama alanı, 50 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörü ve 8 Megapiksel selfie kamera bulunuyor. Ayrıca cihaz, 6000mAh batarya, hızlı şarj desteği, IP64 toz ve suya dayanıklılık sertifikası, fiziksel parmak izi tarayıcı ve Android 14 tabanlı OriginOS 4 işletim sistemiyle geliyor. vivo Y200i, üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak ve fiyatları 220 dolardan başlayıp 275 dolara kadar çıkacak.
Fallout'un orijinal yaratıcısı Tim Cain, Prime Video'nun Fallout dizisi ilk sezonunu olumlu bir şekilde değerlendirdi. Cain, dizinin Fallout evrenini başarılı bir şekilde yansıttığını ve karakter çeşitliliğinin diziyi daha ilginç hale getirdiğini belirtti. Ayrıca, dizinin ikinci sezonunun onaylandığını ve hayranların beklentilerini paylaşmalarını istedi.
Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte siber dolandırıcılık tehlikesi daha da arttı. Yapılan yeni araştırmalar ise son yıllarda virüs bulaşan cihaz sayısında yüzde 600'dan fazla büyüme olduğunu gösteriyor. Hatta sadece 2023'te 10 milyondan fazla cihaza veri çalan kötü amaçlı yazılımlar bulaştı. Siber güvenlik firması Kaspersky'nin yeni raporu, veri çalan kötü amaçlı yazılımların son üç yılda yüzde 600 artış gösterdiğini ortaya koydu. Buna göre Kaspersky, internetin giderek daha tehlikeli hale geldiğini ifade etti. Rapor, son 5 yılda dünya çapında 443 binden fazla web sitesinin dark web'de dolaşan hesaplara sahip olduğunu ortaya koydu. Siber güvenlik uzmanları ise yapay zeka ile birlikte tehlikenin daha da arttığını ifade ediyor.
Google, güçlü yapay zeka modellerine ücretsiz erişim dönemini sonlandırıyor. PaLM API'a ücretsiz erişimi kapatma kararıyla birlikte, kullanıcıları ücretli Gemini API'lara yönlendireceğini duyurdu. Bu karar, birçok geliştirici ve küçük şirket için olumsuz bir haber olarak değerlendiriliyor.
Bağımsız oyun Hades'in ikinci oyunu olan Hades 2, teknik testlerine başladı. Oyuncular, Steam üzerinden erişim isteyerek oyunu deneyebilecek ve geliştiriciye geri bildirimde bulunabilecek. Supergiant Games, başlangıçta az sayıda oyuncuyu davet edeceğini ancak zamanla oyuncu sayısının artacağını belirtti.
Level Infinite tarafından geliştirilen ve 2023'te iOS ve Android için piyasaya sürülen Arena Breakout: Realistic FPS, kısa süre içinde en popüler mobil FPS oyunları arasına girdi. Şimdi ise Tencent'in bir diğer alt şirketi MoreFun Studios, PC için yeni Arena Breakout: Infinite yapımını duyurdu. Oyun, ultra gerçekçi grafiklerle taktiksel bir askeri çıkarma deneyimi sunacak ve 500'den fazla silah eklentisi ile büyük çeşitlilik sunacak. Arena Breakout: Infinite, bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek ve mayıs ayından itibaren kapalı betaya giriş şansı sunulacak.
Amazon Prime Video, popüler Fallout dizisinin ikinci sezonu için onay verdi. İlk sezon büyük ilgi gördü ve Prime Video'da rekor kırdı. Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla ikinci sezon resmi olarak duyuruldu. Fallout, Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden bu yana en büyük küresel izleyici kitlesini yakaladı. Dizinin çekimleri Los Angeles'ta yapılacak ve maliyetleri düşecek.
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