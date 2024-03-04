Xiaomi SU7 için yeni renk seçenekleri test ediliyor

Xiaomi, MWC 2024 kapsamında global pazarla tanıştırdığı ilk elektrikli otomobili SU7 için çalışmalarını hızlandırdı. Şirketin Çin'deki fabrikasından gelen görüntüler, SU7'nin yeni renk seçeneklerinin test edildiğini ortaya koydu.
Xiaomi SU7 için üç yeni renk test ediliyor
Xiaomi, daha önce tanıtılan "Körfez Mavisi" tonundan farklı renk seçeneklerini deniyor gibi görünüyor. Pekin'de çekilen görüntüler, SU7'nin mavi-gri, canlı bir turuncu ve koyu mor renkte de satışa sunulacağını gösteriyor.
Şirketin ilk otomobil için test ettiği geniş palet, klasik görünüm arayanlardan sportif tercih edenlere kadar çeşitli müşterilere hitap edecek. Resmi bir çıkış tarihi verilmemiş olsa da, SU7 için reklamların arttığını söylemek mümkün.
renk seçeneğiyle görüntülendi
Daha önce ortaya çıkan bir araştırma belgesi, Xiaomi'nin Mart lansmanı ve Nisan teslimatları için hazırlandığını iddia etti. Şirketin başkanı ise net bir tarih vermek yerine ilk SU7 teslimatları için 2024 yılının ikinci çeyreğini işaret etti.
Xiaomi, Çin'deki 20 milyondan fazla premium kullanıcısını hedefliyor. Üretimin kademeli olarak artacağı ve Temmuz ayına kadar ayda 10 bin adedin üzerine çıkacağı söyleniyor.
Sürücü odaklı iç mekan, alçak oturma pozisyonu sunan spor koltukları, kavisli ön çamurluklarla geniş bir görüş açısı sağlayan alçak ön paneli ile SU7'nin sportif amaçlı kullanıma uygun olduğunu söylemek mümkün. İç mekanın ortaya çıkmasıyla aynı zamanda Xiaomi, kuzey Çin'deki kış test oturumlarından bir video daha paylaştı.
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